برلمانية: لا تهاون مع جشع التجار ورفع الأسعار دون مبرر

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، علي ضرورة عدم السماح بأي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، خاصة مع اقتراب عيد الفطر، الذي يمثل موسمًا يشهد زيادة في الطلب على السلع الأساسية، ما قد يدفع بعض التجار لاستغلال المواطنين.

وقالت العسيلي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد، إن الاعياد والمناسبات عرضة لشجع وطمع التجار مما يجعلها تشهد ارتفاعات متتالية في الأسعار، لا سيما عقب زيادة أسعار البنزين، مؤكدة أن هذه الزيادات لا تبرر بأي حال المغالاة في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية.

وشددت على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية بشكل يومي على الأسواق، واتخاذ إجراءات فورية وحاسمة ضد أي تاجر يثبت تورطه في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مشيرة إلى أن حماية المواطن من الاستغلال أولوية قصوى في هذه المرحلة.

وأضافت أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين البرلمان والحكومة لضبط الأسواق، من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية وتطبيق القوانين بكل حزم، مؤكدة أن “جشع بعض التجار لن يمر دون محاسبة، وأن الدولة تقف بجانب المواطن لضمان توفير السلع بأسعار عادلة”.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن وعي المواطنين والإبلاغ عن أي مخالفات يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الظاهرة، داعية الجميع إلى عدم الانسياق وراء الأسعار المبالغ فيها والإبلاغ عن أي تجاوزات فورًا.