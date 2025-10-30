قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي في معظم مناطق أوكرانيا
أهالي أجهور بطوخ يشيّعون جثامين ضحايا حادث انقلاب سيارة بترعة في القليوبية
مساعد وزير الخارجية: التواصل مع الجاليات المصرية والاستجابة لاحتياجاتهم من أولويات عمل الوزارة
ننشر نص الكلمة الموحدة المخصصة للحديث عن المتحف المصري الكبير بجميع المدارس اليوم
القومي للطفولة: برامج توعوية لتعزيز حقوق الطفل وتمكين مشاركته المجتمعية
الأرصاد تحذر المواطنين: أمطار خفيفة اليوم ونشاط للرياح
مصرع 34 شخصا جراء إعصار "ميليسا" في منطقة الكاريبي
تفاصيل زيارة مدير آثار الأقصر لموقع مقبرة خيتي.. تعاون مصري بولندي يكشف أسرار الدولة الوسطى|صور
روسيا تعلن تدمير 170 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضيها خلال الليل
الرئيس الصيني لترامب: تنمية بلادنا تواكب رؤيتكم لجعل أمريكا عظيمة مجددا
5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر
الصحافة الأمريكية : ترامب خسر الحرب التجارية أمام الصين
إسراء صبري

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تتأثر بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما سيعمل على ظهور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب محافظات شمال البلاد.

وأضافت أن البلاد تتأثر أيضا بمصادر كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، وعليه تصل درجات الحرارة على القاهرة الكبري إلى 27 و28 درجة.

واسترسلت: مع غياب أشعة الشمس تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل واضح خاصة في فترة الليل المتأخرة والصباح الباكر، حيث تصل درجة الحرارة إلى 16 و17 درجة مئوية، لتكون الأجواء مائلة للبرودة.

ولفتت إلى وجود فرص لتساقط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري وبعض مناطق القاهرة الكبري، ولكنها لن تؤثر على أي أنشطة، محذرة من تكون الشبورة المائية التي تؤثر على الرؤية الأفقية.

ونوهت بوجود فرص لنشاط الرياح ليلا، مما يساهم في تخفيف درجات الحرارة والشعور بالأجواء الخريفية، متابعة: على المواطنين ارتداء الملابس الخريفية ليلا أو ارتداء جاكت خفيف.

