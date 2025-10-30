الأرصاد تحذر المواطنين: أمطار خفيفة اليوم ونشاط للرياح

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تتأثر بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما سيعمل على ظهور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب محافظات شمال البلاد.

وأضافت أن البلاد تتأثر أيضا بمصادر كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، وعليه تصل درجات الحرارة على القاهرة الكبري إلى 27 و28 درجة.

واسترسلت: مع غياب أشعة الشمس تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل واضح خاصة في فترة الليل المتأخرة والصباح الباكر، حيث تصل درجة الحرارة إلى 16 و17 درجة مئوية، لتكون الأجواء مائلة للبرودة.

ولفتت إلى وجود فرص لتساقط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري وبعض مناطق القاهرة الكبري، ولكنها لن تؤثر على أي أنشطة، محذرة من تكون الشبورة المائية التي تؤثر على الرؤية الأفقية.

ونوهت بوجود فرص لنشاط الرياح ليلا، مما يساهم في تخفيف درجات الحرارة والشعور بالأجواء الخريفية، متابعة: على المواطنين ارتداء الملابس الخريفية ليلا أو ارتداء جاكت خفيف.