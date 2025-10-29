الطقس غدًا في مصر الخميس 30 أكتوبر 2025.. مائل للحرارة نهارًا بارد ليلًا

حالة الطقس غدا.. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد غدًا الخميس 30 أكتوبر 2025 طقسًا خريفيًا مستقرًا على أغلب أنحاء الجمهورية، مع أجواء مائلة للحرارة نهارًا ومائلة للبرودة ليلًا، وسط تحذيرات من شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية.

وتأتي هذه التوقعات في إطار حالة من التقلبات الجوية الخريفية التي تشهدها مصر في هذه الفترة من العام، حيث تتراوح درجات الحرارة بين المعتدل والمرتفع نسبيًا نهارًا، مع انخفاض ملحوظ خلال ساعات الليل والصباح الأولى.

واقرأ أيضًا:

طقس مائل للحرارة نهارًا ومائل للبرودة ليلًا

وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، ثم يتحول إلى مائل للحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون حارًا على جنوب البلاد وجنوب سيناء.



أما خلال ساعات الليل، فيسود طقس معتدل في أول الليل، يميل إلى البرودة في آخره، خاصة على المناطق الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد.

وأكدت الهيئة، أن هذه الأجواء تعد طبيعية لمثل هذا الوقت من العام، حيث يبدأ تأثير الكتل الهوائية القادمة من البحر المتوسط، والتي تخفف من حدة الحرارة في فترات النهار، بينما تعزز من الشعور بالبرودة ليلًا.

شبورة مائية وأمطار خفيفة على بعض المناطق

وحذّر خبراء الأرصاد من تكون شبورة مائية في الساعات المبكرة من صباح الخميس على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، وتمتد من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، لذلك نصحت هيئة الأرصاد السائقين بضرورة توخي الحذر وتخفيف السرعة أثناء القيادة، خصوصًا على الطرق القريبة من المناطق الزراعية والمياه.

كما توقعت الهيئة فرصًا لهطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، دون تأثير كبير على الأنشطة اليومية.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ما يساعد على تحسين جودة الهواء وتقليل الإحساس بدرجات الحرارة المرتفعة نهارًا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر غدًا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها الصادر اليوم عن تفاصيل حالة البحرين المتوسط والأحمر، حيث تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين، مع رياح سطحية شمالية شرقية.

أما البحر الأحمر، فتكون حالته معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية.

وأوضحت الهيئة أن الملاحة البحرية مستقرة في البحرين، مما يسمح بحركة السفن والصيد دون معوقات كبيرة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات مصر

وفيما يلي بيان درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس 30 أكتوبر 2025 على مختلف المحافظات المصرية، وفقًا لتحديثات هيئة الأرصاد الجوية:

القاهرة 28 العظمى و19 الصغرى، العاصمة الإدارية 29 العظمى و18 الصغرى، 6 أكتوبر 29 العظمى و18 الصغرى، بنها 28 العظمى و19 الصغرى، دمنهور 28 العظمى و19 الصغرى، وادي النطرون 29 العظمى و19 الصغرى، كفر الشيخ 27 العظمى و18 الصغرى، المنصورة 28 العظمى و19 الصغرى، الزقازيق 29 العظمى و19 الصغرى، شبين الكوم 27 العظمى و18 الصغرى، طنطا 27 العظمى و18 الصغرى، دمياط 26 العظمى و22 الصغرى، بورسعيد 27 العظمى و23 الصغرى، الإسماعيلية 29 العظمى و17 الصغرى، السويس 28 العظمى و18 الصغرى، العريش 29 العظمى و19 الصغرى، رفح 28 العظمى و18 الصغرى، رأس سدر 28 العظمى و18 الصغرى، نخل 26 العظمى و16 الصغرى، كاترين 24 العظمى و12 الصغرى، الطور 27 العظمى و20 الصغرى، طابا 29 العظمى و19 الصغرى، شرم الشيخ 32 العظمى و24 الصغرى، الإسكندرية 27 العظمى و18 الصغرى، العلمين 26 العظمى و18 الصغرى، مطروح 25 العظمى و17 الصغرى، السلوم 26 العظمى و19 الصغرى، سيوة 29 العظمى و16 الصغرى، رأس غارب 30 العظمى و22 الصغرى، الغردقة 31 العظمى و23 الصغرى، سفاجا 31 العظمى و22 الصغرى، مرسى علم 32 العظمى و23 الصغرى، شلاتين 34 العظمى و22 الصغرى، حلايب 30 العظمى و23 الصغرى، أبو رماد 32 العظمى و22 الصغرى، رأس حدربة 30 العظمى و23 الصغرى، الفيوم 29 العظمى و18 الصغرى، بني سويف 30 العظمى و18 الصغرى، المنيا 30 العظمى و17 الصغرى، أسيوط 31 العظمى و16 الصغرى، سوهاج 33 العظمى و17 الصغرى، قنا 34 العظمى و18 الصغرى، الأقصر 34 العظمى و19 الصغرى، أسوان 35 العظمى و21 الصغرى، الوادي الجديد 33 العظمى و20 الصغرى، أبو سمبل 36 العظمى و21 الصغرى.

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

كما أعلنت الأرصاد تفاصيل درجات الحرارة في عدد من المدن والعواصم العربية، حيث سجلت مكة 36 العظمى و26 الصغرى، المدينة 37 و23، الرياض 32 و19، المنامة 31 و25، أبو ظبي 33 و26، الدوحة 33 و24، الكويت 36 و21، دمشق 26 و10، بيروت 26 و21، عمان 27 و16، القدس 25 و18، غزة 26 و22، بغداد 34 و18، مسقط 33 و27، صنعاء 24 و10، الخرطوم 40 و26، طرابلس 29 و21، تونس 25 و17، الجزائر 23 و14، الرباط 23 و13، نواكشوط 37 و23.

الطقس في مدن وعواصم العالم

وفيما يخص حالة الطقس العالمية، جاءت التوقعات كالآتي:

أنقرة 19 العظمى و2 الصغرى، إسطنبول 20 و13، إسلام آباد 29 و16، نيودلهي 28 و22، جاكرتا 31 و24، بكين 17 و4، كوالالمبور 35 و24، طوكيو 21 و13، أثينا 21 و13، روما 21 و15، باريس 14 و9، مدريد 18 و10، برلين 12 و5، لندن 14 و12، مونتريال 10 و6، موسكو 7 و5، نيويورك 16 و10، واشنطن 19 و7، أديس أبابا 24 و10.

الأرصاد تنصح المواطنين بعدم تخفيف الملابس

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين بضرورة توخي الحذر عند الخروج في الصباح الباكر أو ساعات الليل المتأخرة، مع تجنب تخفيف الملابس على نحوٍ مفاجئ، خاصة للأطفال وكبار السن، تجنبًا للإصابة بنزلات البرد الموسمية.

كما شددت على ضرورة متابعة النشرات الجوية اليومية لمعرفة أي تحديثات بشأن الأحوال الجوية أو فرص سقوط الأمطار في المحافظات المختلفة.