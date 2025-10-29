قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المتحف المصري الكبير.. مصر تعيد رسم خريطة السياحة العالمية
سعر الدولار في مصر بختام تعاملات اليوم الأربعاء
إحالة البلوجر محمد خالد "مداهم" في اتهامه ببث محتوى خادش للحياء العام
الحكومة السودانية تدعو إلى تصنيف ميليشيا الدعم السريع كمنظمة إرهابية
الفاو تكشف لـ"صدى البلد" حقيقة تفشي المجاعة في الفاشر ودارفور بالسودان
إيران تدعو إلى محاسبة ترامب على تصريحاته ضدها
البابا لاوُن الرابع عشر: السلام وحده مقدس والحرب جريمة ضد الله والإنسان
أحمد السيد: زيزو أفضل من تريزيجيه.. وجراديشار ليس على مستوى الأهلي
استقبال بارد من ترامب لرئيس وزراء كندا .. فما السبب؟
صلاح بديلا .. تشكيل ليفربول المتوقع ضد كريستال بالاس في كأس كاراباو
حبس ميدو شهرا وتغريمه 20 ألف جنيه وتعويض 10 آلاف بتهمة السب والقذف
التعليم تعلن موعد ومكان مقابلات المتقدمين بطلبات الإعارة للدول الناطقة بغير العربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

5 نصائح للحفاظ على صحتك مع تقلبات الطقس والانتقال لفصل الشتاء

5 نصائح للحفاظ على صحتك مع تقلبات الطقس والانتقال إلى فصل الشتاء
5 نصائح للحفاظ على صحتك مع تقلبات الطقس والانتقال إلى فصل الشتاء
ولاء خنيزي

مع تغيّر الفصول وتقلب درجات الحرارة، يزداد تعرض الكثيرين للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا والزكام، خاصة بين الفئات الأكثر عرضة مثل الأطفال، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة.

ومع أننا لا نستطيع الوقاية من جميع أمراض الطقس، إلا أن هناك إجراءات بسيطة يمكن اتباعها لتقليل فرص الإصابة بالعدوى ودعم الجهاز المناعي خلال فترة الانتقال إلى فصل الشتاء.

وفيما يلي نرصد أبرز النصائح الصحية للحفاظ على الصحة العامة خلال هذه الفترة الحساسة من العام، وفقًا لما نشره موقع  gohealthuc

غسل اليدين بانتظام

تعتبر اليدان بوابة دخول الجراثيم إلى الجسم، إذ تلامسا يوميًا عددًا لا يُحصى من الأسطح والوجوه، مما يجعل انتقال الفيروسات أمرًا سهلاً.

وعند لمس الفم أو الأنف أو العينين دون غسل اليدين، تنتقل الجراثيم بسهولة وتسبب العدوى.

لذا يُنصح بـ غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل تناول الطعام، فهي أفضل وسيلة للوقاية من الأمراض.

وفي حال عدم توفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين كبديل فعال.

الغرغرة بالماء يوميًا

يظن البعض أن الغرغرة تُستخدم فقط أثناء المرض، لكن الغرغرة بالماء العادي تُعد وسيلة فعالة للوقاية من أمراض الجهاز التنفسي.

أظهرت دراسة أن الأشخاص الذين يغرغرون بالماء يوميًا كانوا أقل عرضة للإصابة بعدوى الجهاز التنفسي العلوي مقارنة بغيرهم.

وتساعد هذه الطريقة البسيطة على إزالة البكتيريا من الفم والحلق، وينصح الخبراء بـ الغرغرة بماء الصنبور لمدة 60 ثانية ثم بصقه للحفاظ على نظافة الفم والحلق.

الحصول على لقاح الإنفلونزا

يُحدَّث لقاح الإنفلونزا سنويًا بناءً على السلالات المنتشرة من الفيروسات، ويعتبر من أفضل الطرق الوقائية خلال الموسم البارد.

فالحصول على اللقاح لا يقلل فقط من احتمال الإصابة بالإنفلونزا، بل يساعد أيضًا على حماية الفئات الأكثر ضعفًا مثل الأطفال الصغار، وكبار السن، والنساء الحوامل، وأصحاب المناعة الضعيفة.

وتنتقل الإنفلونزا عادة عن طريق الاتصال المباشر مع شخص مصاب، لذا فإن زيادة عدد المطعمين تُقلل من فرص انتشار العدوى في المجتمع.

الحفاظ على النشاط البدني

لا تقتصر فوائد ممارسة الرياضة على اللياقة البدنية فحسب، بل تشمل أيضًا تعزيز المناعة والوقاية من الأمراض.

فقد أظهرت دراسات أن الأشخاص الذين يمارسون تمارين خفيفة لمدة 45 دقيقة من 3 إلى 5 أيام أسبوعيًا يتمتعون بجهاز مناعي أقوى وأكثر قدرة على مقاومة أمراض الجهاز التنفسي.

كما بينت دراسة أخرى أن من يمارسون المشي لمدة 35 إلى 45 دقيقة يوميًا يقل عدد أيام مرضهم إلى النصف مقارنة بمن يعيشون حياة خاملة.

لذلك، احرص على دمج نشاط بدني ممتع في روتينك، سواء كان جولة بالدراجة، أو الجري، أو لعب التنس، أو التمارين المنزلية.

الحصول على قسط كافٍ من النوم

مع انخفاض درجات الحرارة وقصر النهار، قد يتأثر نمط النوم لدى الكثيرين، لكن النوم الجيد المنتظم يظل من أساسيات الوقاية من الأمراض.

فالنوم غير الكافي لا يسبب فقط الإرهاق وضعف التركيز، بل يؤثر أيضًا سلبًا على الجهاز المناعي.

وأظهرت دراسة أن من ينامون أقل من 7 ساعات يوميًا كانوا أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد بثلاثة أضعاف مقارنة بمن ينامون أكثر من 7 ساعات.

لذلك، ينصح الخبراء البالغين بالحصول على 7 إلى 8 ساعات من النوم يوميًا للحفاظ على صحة الجسم والعقل.

البرد نزلات البرد الانفلونزا تقلبات الطقس الزكام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

الدكتور أحمد نعينع

نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس

الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-10-2025

الذهب

تراجع 120 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث

ترشيحاتنا

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء عن 13 قرية ومنطقة بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد

محافظ كفر الشيخ

تخصيص 20 ألف متر لإقامة مجمع صوامع الغلال بكفر الشيخ

سفينة سياحية بالإسكندرية

ميناء الإسكندرية يستقبل ثلاث سفن سياحية على متنها 8 آلاف راكب

بالصور

إلهام عبد البديع أحدث المنضمين لـ السرايا الصفرا.. خاص

إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع

8 فوائد للقرنفل للعناية بشعرك.. من النمو السريع حتى اللمعان الطبيعي

8 فوائد مذهلة للقرنفل في العناية بالشعر
8 فوائد مذهلة للقرنفل في العناية بالشعر
8 فوائد مذهلة للقرنفل في العناية بالشعر

طاجن البطاطا بالمكسرات.. حلوى شتوية تجمع بين الدفء والمذاق الملوكي

طريقة طاجن البطاطا بالمكسرات
طريقة طاجن البطاطا بالمكسرات
طريقة طاجن البطاطا بالمكسرات

تويوتا كورولا كونسبت .. عودة الأسطورة الأكثر مبيعًا بثوب جديد

كورولا كونسبت
كورولا كونسبت
كورولا كونسبت

فيديو

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الحاجة نبيلة هات ايديك ياولا

من الغناء الشعبي للدراما.. الحاجة نبيلة تحقق حلم الحج بعد أغنية “هات إيديك يا ولا”

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد