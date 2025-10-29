قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد وفاة طفل أردني بلدغة "ذبابة الرمل السوداء".. أعراض اللدغة وطرق الوقاية منها
قالوا عن المتحف المصري الكبير .. وزير المالية في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
المشاط لوسائل إعلام دولية: توقيع تمويل مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 104 شهداء بينهم 46 طفلا و253 مصابا
إصابة أحمد شريف تُبعده عن الزمالك أمام البنك الأهلي
وزيرا المالية والسياحة: 6 أشهر مهلة إضافية لمبادرة التسهيلات التمويلية لزيادة الطاقة الفندقية
محمد فريد: الابتكارات المالية تتطلب أطرًا رقابية مرنة تحافظ على استقرار الأسواق
ارتفاع عدد شهداء مجـ.ـازر العدوان الإسرائيلي على غزة منذ مساء أمس لـ 100 شهيد
الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول كبير بحزب الله
أولياء أمور: بنحل التقييمات لولادنا عشان مضغوطين.. والمدرسين بيقولوا "خط ماما حلو"
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس

البهى عمرو

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأربعاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد انخفاضات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الأربعاء

 


ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4452 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5195 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24 فسجّل 5937 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 41560 جنيها.


واستعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم
سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.41 جنيه للبيع و47.31 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 55.27 جنيه للبيع، و55.14 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الأسترليني

سجل سعر الجنيه الأسترليني  63.11 جنيه للبيع،  62.95 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.64 جنيه للبيع، و12.62 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي 12.91 جنيه للبيع، و12.88 جنيه للشراء.


وتشهد البلاد أجواء خريفية مستقرة مع عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، وفقًا لتصريحات الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة تعود لمعدلها الطبيعي

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه مع بدايات الأسبوع الحالي بدأت تعود درجات الحرارة إلى معدلها الطبيعي، مشيرا إلى أن اليوم يتميز الطقي بالأجواء الخريفية الذي يكون فيه فرق واضح بين درجات الحرارة العظمي والصغري فى نفس اليوم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فصائية “الأولي”، أن القاهرة الكبري نهارا تسجل ما بين ال28 و 29 درجة مئوية، ولكن خلال ساعات الليل تكون الأجواء معتدلة، ولكن ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر تنخفض بشكل كبير إلى أقل من 20 درجة مئوية، وبعض المدن الجديدة تصل الصغري بها إلى 17 درجة مئوية.

شبورة مائية كثيفة

وتابع أن المناطق الجبلية المرتفعة فى وسط تنخفض درجة الحرارة الصغري إلى 10 درجات مئوية، لافتا إلى أن هذا الطقس مستمر على مدار الأيام القادمة، إضافة إلى ظاهرة الشبورة المائية، التي من الممكن أن تكون كثيفة، مستمرة على مدار الأيام القادمة.

إعتدال حركة الملاحة بالبحرين

وأشار إلى أن حالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة تماما، وأقصي إرتفاع للموج يتم تسجيله على البحر الأحمر حوالي 2 متر، وأقل من 2 متر على البحر المتوسط، والبحرين مؤهلين تماما لكافة أعمال الملاحة.

وأوضح أن إتجاهات وسرعات الرياح معتدلة على كافة مناطق الجمهورية، ولا يوجد أى نشاطات قوية لها سواء على المحافظات الداخلية أو البحرين الأحمر والمتوسط.

الذهب أسعار الذهب سعر الدولار الدولار

