سعر الذهب يعاني سقوطاً حراً نحو 3900 دولار للأونصة

تراجع الذهب بأكثر من 2% في لندن، مواصلاً موجة بيع كثيفة شهدتها أسواق المعادن النفيسة الإثنين، إذ أثّر التقدّم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على الطلب على الأصول الآمنة.

انخفض المعدن الثمين إلى نحو 3900 دولاراً للأونصة يوم الثلاثاء، بعد أن انخفض بنسبة 3.2% في الجلسة السابقة، إثر إعلان المفاوضين من واشنطن وبكين أنهم توصّلوا إلى سلسلة من الاتفاقات تشمل الرسوم الجمركية وضوابط التصدير.

وتراجعت سندات الخزانة الأميركية حتى مع تمسك المتعاملين بالرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيتجه هذا الأسبوع إلى تيسير السياسة النقدية، إذ ضغطت العوائد المرتفعة على الطلب على الذهب الذي لا يدر فائدة.

أداء الذهب خلال 2025

تراجع الذهب بحدة من مستوى قياسي تجاوز 4380 دولاراً للأونصة يوم الإثنين الماضي، عقب موجة صعود قوية، لكنه لا يزال مرتفعاً بأكثر من 50% منذ بداية العام.