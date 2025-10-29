قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 29-10-2025

الجنيه الذهب
الجنيه الذهب
ولاء عبد الكريم

يقدّم موقع “صدى البلد” الإخباري، سعر الجنيه الذهب اليوم الاربعاء 29-10-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية في جميع محلات الصاغة.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 42.560 ألف جنيه.
بورصة الذهب مباشر
سعر الذهب عالميًا الآن سجّل  3955 دولارا


سعر الذهب عيار 18
سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4560 جنيهًا للشراء.


سعر الذهب عيار 21
سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5320 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6080 جنيها.

وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.

الجنيه الذهب جرام بورصة السوق المصري الاستثمار

