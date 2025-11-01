حالة الطقس الأول .. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للحرارة نهارا باردا ليلا

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء حار على شمال الصعيد، وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، في حين يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

الظواهر الجوية غدا

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء ومدن القناة قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وفرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال الصعيد والصحراء الغربية، وفرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ليلا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري تمتد إلى مناطق متفرقه من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب الصعيد وعلى مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة غدا

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 29 21

العاصمة الإدارية 30 20

6 أكتوبر 30 20

بنها 29 21

دمنهور 29 20

وادي النطرون 28 20

كفر الشيخ 28 19

المنصورة 29 20

الزقازيق 29 19

شبين الكوم 28 19

طنطا 28 19

دمياط 27 22

بورسعيد 27 23

الإسماعيلية 31 19

السويس 30 20

العريش 30 19

رفح 29 18

رأس سدر 30 19

نخل 30 13

كاترين 27 11

الطور 30 20

طابا 31 18

شرم الشيخ 34 24

الإسكندرية 28 20

العلمين 27 19

مطروح 26 18

السلوم 26 17

سيوة 27 15

رأس غارب 31 22

الغردقة 32 22

سفاجا 31 22

مرسى علم 33 23

شلاتين 33 23

حلايب 30 24

أبو رماد 32 22

رأس حدربة 31 23

الفيوم 30 19

بني سويف 31 20

المنيا 31 19

أسيوط 33 18

سوهاج 36 19

قنا 38 20

الأقصر 38 20

أسوان 39 23

الوادي الجديد 35 20

أبو سمبل 39 23

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 37 27

المدينة المنورة 35 20

الرياض 30 18

المنامة 31 25

أبوظبي 33 26

الدوحة 33 24

الكويت 32 17

دمشق 29 10

بيروت 27 21

عمان 29 16

القدس 28 15

غزة 28 22

بغداد 31 18

مسقط 33 27

صنعاء 22 09

الخرطوم 40 27

طرابلس 25 20

تونس 26 17

الجزائر 23 15

الرباط 24 14

نواكشوط 40 25

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 21 03

إسطنبول 21 13

إسلام آباد 28 15

نيودلهي 29 18

جاكرتا 32 24

بكين 17 03

كوالالمبور 36 25

طوكيو 21 12

أثينا 22 14

روما 22 12

باريس 14 08

مدريد 18 11

برلين 14 09

لندن 13 08

مونتريال 08 04

موسكو 06 04

نيويورك 15 09

واشنطن 18 08

أديس أبابا 23 09

