استقرار مؤقت قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من حالة ممطرة أقوي هذا الموعد

حالة الطقس
حالة الطقس
شيماء مجدي

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ،  عن حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة من اليوم السبت 1 نوفمبر وحتى يوم الأربعاء 5 نوفمبر  2025 ، حيث متوقع أن الطقس بارد في الصبح الباكر ولساعات الليل على أغلب المناطق.

وأضاف "فهيم" خلال تصريحات له،  أن الطقس سيكون مائل للحرارة نهارًا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد بحرارة 28-30°م ️ حار نسبيًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء بحرارة 35-37°م .

وأضاف "رئيس مركز معلومات تغير المناخ " أن الطقس معتدل جدًا ومائل للحرارة نهارًا، وبارد لطيف بالليل، ولايوجد أي تطرف في الحرارة أو موجات حادة.

كما توقع شبورة مائية صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد.

فرص أمطار 

ولفت إلي أن هناك️ فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة من الأحد على السواحل الشمالية وبعض مناطق الدلتا ،مع  نشاط رياح خفيف إلى معتدل أحيانًا، كما أنه من المتوقع تشكل حوض علوي بارد ينتج عنه امطار على مناطق متفرقة من عصر الأحد حتى صباح الاثنين.

الحالة الممطرة الأقوى 

وأكد الدكتور محمد على فهيم أن ️ الحالة الممطرة الأقوى متوقعة بعد يوم 6 / 11، ودي اللي ممكن تكون بداية فعلية للنوات الشتوية ، معلقا :"لسه لحد دلوقتي مفيش مؤشرات على منخفض عنيف ولا أمطار غزيرة جدًا" .

حالة الطقس اليوم 

ومن جانبها ، أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الطقس يشهد الشبورة المائية صباحًا وهى الظاهرة المؤثرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناه وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا ً على بعض الطرق.

وبحسب البيان، تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى تعمل على تلطيف الأجواء.
وأشارت إلى وجود فرص ضعيفة جدا لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناه والقاهرة الكبرى.
 

وأشارت إلى أن البلاد من يوم الاثنين متوقع أن ترتفع فرص سقوط الأمطار على المحافظات الموجودة في شمال البلاد، ولذلك على المواطنين متابعة النشرات الجوية خلال فترة الخريف.

وأوضحت الأرصاد أن الشبورة المائية صباحاً هي الظاهرة المؤثرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق

