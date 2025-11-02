أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. ماذا سيحدث في الطقس خلال 48 ساعة؟

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرا شديد اللهجة بشأن حالة الطقس خلال الساعات القادمة، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد موجة من التقلبات الجوية تمتد لمدة 48 ساعة، تتخللها أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

تفاصيل طقس اليوم الأحد

وأوضحت الهيئة أن طقس اليوم سيكون مائلا للحرارة نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون حارا على شمال الصعيد وجنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد ومع حلول المساء، تنكسر الحرارة تدريجيا ليصبح الطقس معتدلا في أول الليل ومائلا للبرودة في آخره.

شبورة وأمطار رعدية محتملة

وأكدت خرائط الطقس تكون شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء ومدن القناة، ما قد يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق الزراعية والسريعة.

كما حذرت الأرصاد من سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال الصعيد والصحراء الغربية، فيما تتساقط أمطار خفيفة على فترات متقطعة على مناطق من أقصى جنوب الصعيد ومدينتي حلايب وشلاتين.

نشاط الرياح وتقلبات البحرين الأحمر والمتوسط

وأشارت التوقعات إلى نشاط ملحوظ في حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد، ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة بارتفاع أمواج يتراوح بين متر إلى مترين، مع رياح سطحية شمالية شرقية.

في حين يشهد البحر الأحمر حالة خفيفة إلى معتدلة أيضًا، بارتفاع أمواج من متر إلى 1.75 متر، ورياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

نصيحة الأرصاد للمواطنين

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة، وعدم تخفيف الملابس بشكل مفاجئ نظرًا للتقلبات الجوية السريعة، مع متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر خلال الأيام المقبلة.

درجات الحرارة اليوم



القاهرة 29 21

6أكتوبر 30 20

بنها 29 21

دمنهور 29 20

وادي النطرون 28 20

كفر الشيخ 28 19

المنصورة 29 20

الزقازيق 29 19

شبين الكوم 28 19

طنطا 28 19

دمياط 27 22

بورسعيد 27 23

الإسماعيلية 31 19

السويس 30 20

العريش 30 19

رفح 29 18

رأس سدر 30 19

نخل 30 13

كاترين 27 11

الطور 30 20

طابا 31 18

شرم الشيخ 34 24

الإسكندرية 28 20

العلمين 27 19

مطروح 26 18

السلوم 26 17

سيوة 27 15

رأس غارب 31 22

الغردقة 32 22

سفاجا 31 22

مرسى علم 33 23

شلاتين 33 23

حلايب 30 24

أبورماد 32 22

رأس حدربة 31 23

الفيوم 30 19

بني سويف 31 20

المنيا 31 19

أسيوط 33 18

سوهاج 36 19

قنا 38 20

الأقصر 38 20

أسوان 39 23

الوادي الجديد 35 20

أبوسمبل 39 23