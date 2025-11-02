أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. ماذا سيحدث في الطقس خلال 48 ساعة؟

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرا شديد اللهجة بشأن حالة الطقس خلال الساعات القادمة، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد موجة من التقلبات الجوية تمتد لمدة 48 ساعة، تتخللها أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.
تفاصيل طقس اليوم الأحد
وأوضحت الهيئة أن طقس اليوم سيكون مائلا للحرارة نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون حارا على شمال الصعيد وجنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد ومع حلول المساء، تنكسر الحرارة تدريجيا ليصبح الطقس معتدلا في أول الليل ومائلا للبرودة في آخره.
شبورة وأمطار رعدية محتملة
وأكدت خرائط الطقس تكون شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء ومدن القناة، ما قد يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق الزراعية والسريعة.
كما حذرت الأرصاد من سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال الصعيد والصحراء الغربية، فيما تتساقط أمطار خفيفة على فترات متقطعة على مناطق من أقصى جنوب الصعيد ومدينتي حلايب وشلاتين.
نشاط الرياح وتقلبات البحرين الأحمر والمتوسط
وأشارت التوقعات إلى نشاط ملحوظ في حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد، ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.
أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة بارتفاع أمواج يتراوح بين متر إلى مترين، مع رياح سطحية شمالية شرقية.
في حين يشهد البحر الأحمر حالة خفيفة إلى معتدلة أيضًا، بارتفاع أمواج من متر إلى 1.75 متر، ورياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.
نصيحة الأرصاد للمواطنين
ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة، وعدم تخفيف الملابس بشكل مفاجئ نظرًا للتقلبات الجوية السريعة، مع متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر خلال الأيام المقبلة.
درجات الحرارة اليوم
القاهرة 29 21
6أكتوبر 30 20
بنها 29 21
دمنهور 29 20
وادي النطرون 28 20
كفر الشيخ 28 19
المنصورة 29 20
الزقازيق 29 19
شبين الكوم 28 19
طنطا 28 19
دمياط 27 22
بورسعيد 27 23
الإسماعيلية 31 19
السويس 30 20
العريش 30 19
رفح 29 18
رأس سدر 30 19
نخل 30 13
كاترين 27 11
الطور 30 20
طابا 31 18
شرم الشيخ 34 24
الإسكندرية 28 20
العلمين 27 19
مطروح 26 18
السلوم 26 17
سيوة 27 15
رأس غارب 31 22
الغردقة 32 22
سفاجا 31 22
مرسى علم 33 23
شلاتين 33 23
حلايب 30 24
أبورماد 32 22
رأس حدربة 31 23
الفيوم 30 19
بني سويف 31 20
المنيا 31 19
أسيوط 33 18
سوهاج 36 19
قنا 38 20
الأقصر 38 20
أسوان 39 23
الوادي الجديد 35 20
أبوسمبل 39 23