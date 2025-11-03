تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أنباء عن سيطرة الجيش السوداني على مدينة بارا في ولاية شمال كردفان
موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2025 وطريقة الاستعلام
تجمع دبلوماسي رفيع في أنقرة لإعادة إعمار غزة واتهامات للاحتلال بخرق الاتفاق
الترويج لفرص الاستثمار بمصر أمام كبرى شركات البترول والتعدين الدولية
إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها
قرار عاجل بشأن صديقة ضحية الهرم بعد الاستماع لأقوالها
وزارة الصحة بغزة: مستشفيات القطاع استقبلت 10 شهداء خلال 24 ساعة
الصحة: إصابة 25 شخصا في انقلاب ميني باص تابع لوزارة الشباب والرياضة
شبكة أمريكية: افتتاح المتحف الكبير رسالة عالمية تؤكد استعادة مصر لريادتها
أول فرقة محجبات | المايسترو إيمان الجنيدي تكشف لـ “صدى البلد” كواليس مشاركتها كقائد أوركسترا المتحف الكبير
سموتريتش يثير الجدل: هل دبر نائب المدعي العسكري محاولة إنهاء حياته لإتلاف الأدلة؟
الصحة اللبنانية: شهيد و7 مصابين في غارة إسرائيلية على قضاء النبطية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الإثنين تحذيرًا عاجلًا بشأن حالة الطقس، مؤكدة استمرار الأجواء الخريفية غير المستقرة على مختلف الأنحاء، مع رصد أمطار متفاوتة الشدة تمتد من شمال البلاد حتى شمال الصعيد مرورًا بالقاهرة الكبرى.

أمطار على عدد من المحافظات

وأشارت الهيئة في بيانها، إلى أن صور الأقمار الصناعية الأخيرة تُظهر غطاءً سحابيًا كثيفًا يغطي السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد، يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية في بعض المناطق، مع نشاط رياح مثير للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

وأكدت الهيئة استمرار السحب الرعدية الممطرة على مناطق من الصحراء الغربية، مشيرة إلى أن الأجواء الآن خريفية مستقرة نسبيًا على معظم المحافظات مع انخفاض درجات الحرارة ليلًا مقارنة بفترات النهار.

خريطة الأمطار وتحذيرات الأرصاد

تُظهر خرائط الأمطار الصادرة عن مركز التنبؤات الجوية وجود فرص لهطول أمطار متوسطة إلى رعدية أحيانًا على مناطق من شمال الصعيد والصحراء الغربية، تمتد تدريجيًا نحو السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، مع توقعات بأن تطال الأمطار أجزاءً من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة خلال اليوم.

كما حذّرت الهيئة من نشاط الرياح المصاحب للأمطار والذي قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في بعض المناطق المكشوفة، مما يؤثر على الرؤية الأفقية مؤقتًا، ونصحت المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد القاهرة الكبرى اليوم فرصًا لأمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة، مع نشاط ملحوظ للرياح خلال ساعات المساء، بينما تشهد جنوب البلاد رياحًا معتدلة أحيانًا، مع أجواء حارة نسبيًا نهارًا.

درجات الحرارة اليوم على مختلف المحافظات

تراوحت درجات الحرارة اليوم بين أجواء خريفية معتدلة شمالًا إلى حارة جنوبًا، وجاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى:

القاهرة: الصغرى 19 – العظمى 27
العاصمة الإدارية: الصغرى 18 – العظمى 28
6 أكتوبر: الصغرى 18 – العظمى 28
بنها: الصغرى 19 – العظمى 27

الوجه البحري والدلتا:

دمنهور: 19 – 26
وادي النطرون: 20 – 27
كفر الشيخ: 19 – 26
المنصورة: 20 – 29
الزقازيق: 19 – 27
شبين الكوم: 19 – 26
طنطا: 19 – 26

مدن السواحل الشمالية:

دمياط: 22 – 27
بورسعيد: 23 – 27
الإسكندرية: 20 – 29
العلمين: 19 – 28
مطروح: 18 – 26
السلوم: 19 – 26
سيوة: 16 – 28

مدن القناة وشمال سيناء:

الإسماعيلية: 19 – 28
السويس: 19 – 27
العريش: 18 – 30
رفح: 18 – 29

جنوب سيناء:

رأس سدر: 18 – 28
نخل: 13 – 30
سانت كاترين: 11 – 27
الطور: 20 – 30
طابا: 18 – 31
شرم الشيخ: 23 – 33

مدن البحر الأحمر:

الغردقة: 22 – 32
مرسى علم: 23 – 33
شلاتين: 23 – 33
حلايب: 24 – 30
أبو رماد: 22 – 32
رأس حدربة: 23 – 31

شمال الصعيد:

الفيوم: 19 – 29
بني سويف: 20 – 29
المنيا: 19 – 31

جنوب الصعيد:

أسيوط: 18 – 32
سوهاج: 19 – 36
قنا: 20 – 38
الأقصر: 20 – 38
أسوان: 23 – 39
الوادى الجديد: 20 – 36
أبو سمبل: 23 – 39

حالة الطقس خلال الساعات القادمة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد أن حالة الطقس ستشهد استقرارًا تدريجيًا غدًا الثلاثاء مع بقاء فرص الأمطار قائمة على مناطق متفرقة من الساحل الشمالي والوجه البحري، في حين تستقر الأجواء تدريجيًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ونصحت الهيئة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية أولًا بأول، وارتداء الملابس المناسبة لتغير درجات الحرارة بين النهار والليل، كما حذرت من تخفيف الملابس بشكل مفاجئ لتجنب الإصابة بنزلات البرد الموسمية.

