قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصادر طبية فلسطينية: 3 شهداء برصاص الاحتلال شمال مدينة رفح بقطاع غزة
برلماني: مصر تسير بخطى ثابتة نحو ريادة إقليمية في صناعة السيارات
من 1 لـ 10.. مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا لجماهير الزمالك بشأن ناصر ماهر
مجموعة نارية.. ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
من السكر إلى الزيت.. أسعار السلع التموينية ثابتة في نوفمبر 2025|تفاصيل
موعد أذان المغرب والعشاء في مصر الإثنين 3 نوفمبر.. اعرف مواقيت الصلاة
وزير الصحة: شراكة مصرية - فرنسية غير مسبوقة في علاج الأورام
هل يلتقي البرهان وحميدتي بعد أحداث الفاشر ؟.. مستشار ترامب يكشف الحقيقة
توقيع الاتفاقيات المكملة لإقامة مشروعين للطاقة الشمسية ومحطتين لبطاريات تخزين الطاقة
تنفيذ 21 ألف و 966 مشروع بقيمة 3 مليار و 574 مليون جنيه ضمن مبادرة مشروعك بالشرقية
النيل شريان حياتنا .. وزير الخارجية في تصريحات قوية: سنحمي أمننا المائي
السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

حالة الطقس
حالة الطقس

أفادت صور الأقمار الصناعية، التابعة لهيئة الأرصاد الجوية، باستمرار الأجواء غائمة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومناطق من شمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة، مع وجود رمال مثارة على مناطق من الصحراء الغربية.

استمرار تأثر مناطق واسعة من الجمهورية بتقلبات الطقس

فما أعلنت التنبيهات الجوية الحالية استمرار تأثر مناطق واسعة من الجمهورية بتقلبات الطقس وهطول الأمطار، وذلك وفقًا للمتابعة المستمرة من هيئة الأرصاد الجوية.

وعن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، توقعت الأرصاد أن تستمر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية في التدفق على مناطق السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى. يصاحب هذه السحب سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع توقع أن تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق المذكورة.

كما يستمر وجود السحب الرعدية الممطرة على مناطق من شمال الصعيد، وسُجلت درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 24 درجة مئوية، كما تشير آخر صور الأقمار الصناعية استمرار الغطاء السحابى علي شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد  يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة وقد تكون رعدية على بعض المناطق مع استمرار السحب الرعدية الممطرة على مناطق من الصحراء الغربية .

ونصحت هيئة الأرصاد بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة وتجنب التواجد تحت اللوحات الإعلانية والأشجار في حال اشتداد الرياح أو الأمطار الرعدية.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر
المدينة - العظمى - الصغرى
القاهرة 27 19
العاصمة الإدارية 28 18
6 أكتوبر 28 18
بنها 27 19
دمنهور 26 19 
وادي النطرون 27 20
كفر الشيخ 26 19
المنصورة 29 20 
الزقازيق 27 19 
شبين الكوم 26 19 
طنطا 26 19 
دمياط 27 22 
بورسعيد 27 23 
الإسماعيلية 28 19 
السويس 27 19 
العريش 30 18 
رفح 29 18 
رأس سدر 28 18 
نخل 30 13 
كاترين 27 11 
الطور 30 20 
طابا 31 18 
شرم الشيخ 33 23 
الإسكندرية 29 20 
العلمين 28 19 
مطروح 26 18 
السلوم 26 19 
سيوة 28 16 
رأس غارب 31 22 
الغردقة 32 22 
سفاجا 31 22 
مرسى علم 33 23 
شلاتين 33 23 
حلايب 30 24 
أبو رماد 32 22 
رأس حدربة 31 23 
الفيوم 29 19 
بني سويف 29 20 
المنيا 31 19 
أسيوط 32 18 
سوهاج 36 19 
قنا 38 20 
الأقصر 38 20 
أسوان 39 23 
الوادي الجديد 36 20 
أبو سمبل 39 23

الأقمار الصناعية هيئة الأرصاد أمطار الأجواء غائمة تقلبات الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

الدولار

وفقا لٱخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

مصطفى بكري ومجدي الجلاد

مشادة كلامية بين مصطفى بكري ومجدي الجلاد بسبب مجلس النواب.. فيديو

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني ام وابنتها في المنوفية.. صور

ترشيحاتنا

البنك الاهلي

تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري 2025

مباراة الأهلي والمصري

بن رمضان وصلاح محسن أبرز الغيابات.. موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري والقنوات الناقلة

لمتحف المصري الكبير

هدية مصر للعالم.. موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير والقنوات الناقلة

بالصور

مش بس طاقة.. الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

هل يمكنك الاستمرار في القيادة بعد ظهور لمبة انخفاض سائل التبريد؟

لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد

مهرجان vs-film.. أشرف عبد الباقى يتحدث عن بداياته الفنية وموقفه من آراء النقاد

أشرف عبد الباقي
أشرف عبد الباقي
أشرف عبد الباقي

المكملات الغذائية.. تبني العضلات أم تهدم الجسم؟ مصعب إبراهيم يكشف

مكملات تبني العضلات.. أم تهدم الجسم؟
مكملات تبني العضلات.. أم تهدم الجسم؟
مكملات تبني العضلات.. أم تهدم الجسم؟

فيديو

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد