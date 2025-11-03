السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

أفادت صور الأقمار الصناعية، التابعة لهيئة الأرصاد الجوية، باستمرار الأجواء غائمة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومناطق من شمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة، مع وجود رمال مثارة على مناطق من الصحراء الغربية.

استمرار تأثر مناطق واسعة من الجمهورية بتقلبات الطقس

فما أعلنت التنبيهات الجوية الحالية استمرار تأثر مناطق واسعة من الجمهورية بتقلبات الطقس وهطول الأمطار، وذلك وفقًا للمتابعة المستمرة من هيئة الأرصاد الجوية.

وعن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، توقعت الأرصاد أن تستمر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية في التدفق على مناطق السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى. يصاحب هذه السحب سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع توقع أن تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق المذكورة.

كما يستمر وجود السحب الرعدية الممطرة على مناطق من شمال الصعيد، وسُجلت درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 24 درجة مئوية، كما تشير آخر صور الأقمار الصناعية استمرار الغطاء السحابى علي شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة وقد تكون رعدية على بعض المناطق مع استمرار السحب الرعدية الممطرة على مناطق من الصحراء الغربية .

ونصحت هيئة الأرصاد بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة وتجنب التواجد تحت اللوحات الإعلانية والأشجار في حال اشتداد الرياح أو الأمطار الرعدية.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 27 19

العاصمة الإدارية 28 18

6 أكتوبر 28 18

بنها 27 19

دمنهور 26 19

وادي النطرون 27 20

كفر الشيخ 26 19

المنصورة 29 20

الزقازيق 27 19

شبين الكوم 26 19

طنطا 26 19

دمياط 27 22

بورسعيد 27 23

الإسماعيلية 28 19

السويس 27 19

العريش 30 18

رفح 29 18

رأس سدر 28 18

نخل 30 13

كاترين 27 11

الطور 30 20

طابا 31 18

شرم الشيخ 33 23

الإسكندرية 29 20

العلمين 28 19

مطروح 26 18

السلوم 26 19

سيوة 28 16

رأس غارب 31 22

الغردقة 32 22

سفاجا 31 22

مرسى علم 33 23

شلاتين 33 23

حلايب 30 24

أبو رماد 32 22

رأس حدربة 31 23

الفيوم 29 19

بني سويف 29 20

المنيا 31 19

أسيوط 32 18

سوهاج 36 19

قنا 38 20

الأقصر 38 20

أسوان 39 23

الوادي الجديد 36 20

أبو سمبل 39 23