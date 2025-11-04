شبانة: الأهلي بلا مهاجمين.. والموسم سيكون كارثيًا على منافسيه

أكد الإعلامي محمد شبانة أن النادي الأهلي يعيش حالة فنية قوية رغم الانتقادات التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الأزمة الحقيقية للفريق تكمن في غياب المهاجم الهداف القادر على استثمار الفرص.

وقال شبانة، خلال تصريحاته في برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC"، إن المهاجم الشاب أسامة فيصل أصبح على رادار الأهلي، موضحًا أن أداء محمد شريف وجراديشار جعل المدرب توروب يعتمد على طاهر محمد طاهر كمهاجم صريح في عدد من المباريات.

وأضاف أن الأهلي هو الأفضل في مصر حاليًا دون مبالغة، لأنه يمتلك كل الأدوات التي تمكنه من الضغط على أي منافس، بما في ذلك بيراميدز، مشيرًا إلى أن الفريق يصل إلى المرمى أكثر من 22 مرة في المباراة الواحدة لكنه لا ينجح في التسجيل بالشكل المطلوب.

وأوضح شبانة أن المشكلة ليست في الأداء أو السيطرة، بل في غياب المهاجم القادر على إنهاء الفرص، مؤكدًا أن الأهلي لو سجل ربع الفرص التي يصنعها لتغيرت نتائجه تمامًا.

واختتم قائلاً إن البعض يعتقد أن الموسم الحالي سيكون كارثيًا على الأهلي، لكنه يرى العكس، مشيرًا إلى أن الموسم سيكون صعبًا على أي فريق يواجه الأهلي إذا تم تدعيم خط الهجوم بالشكل المطلوب.