شائعات مجنونة.. السوبرانو شيرين أحمد طارق ترد على شائعة دعمها "للرينبو"

أكدت السوبرانو الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق، أن كل الاستعدادات لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، كانت بالتعاون مع الفنانين الآخرين بهذا الحفل، مشيرة إلى أنه عملنا كثيرا عن المؤثرات الصوتية وكيف سنحكى الحدوتة وتتناغم مع الموسيقى ونقل هذه المشاعر الفياضة ونجعل الناس تشعر بما نقوله.

وقالت شيرين أحمد طارق، خلال تصريحات لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أنه لا أصدق أن هذا حدث فعليا، تدربت على ما قدمته فى الحفل لوقت طويل، ولكن عندما أتى ذلك اليوم كنت حاضرة كليا موجودة

وتابعت السوبرانو الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق، أنه أنا أعيش تجربة مصرية حقيقية، وأنا الآن فى أسوان استمتع بالتاريخ والجمال المحيط بى من آثار والعودة مرة أخرى لمحافظة الإسكندرية.

وأشارت إلى أن هناك شائعات تمت بعد مشاركتي في حفل إفتتاح المتحف المصري الكبير، بشأن دعمي “الرينبو”، معلقة "سمعت هذه الشائعات المجنونة، وأنا وزوجي نضحك عليها، فأنا سعيدة في زواجي ومتزوجة من رجل محترم، والحقيقة أن الأمر أغضبني قليلًا، لأنه شكل غمامة على مشاركتي في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير.