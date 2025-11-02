خطفت الأنظار في افتتاح المتحف المصري الكبير .. من هي السوبرانو شيرين أحمد؟

أثارت السوبرانو المصرية شيرين أحمد طارق اهتمام الجمهور بعد ظهورها اللافت في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ووفود من أكثر من 70 دولة.

وقدمت شيرين عرضًا فنيًا مميزًا جذب الأنظار وأثار تساؤلات حول هويتها.

وُلدت شيرين في الإسكندرية عام 1993 ونشأت في الولايات المتحدة، حيث درست علم الاجتماع قبل أن تتجه إلى الغناء والتمثيل.

بدأت مشوارها الفني على السفن السياحية، قبل أن تحقق إنجازًا عالميًا بتجسيدها دور البطولة في مسرحية “سيدتي الجميلة” على مسرح برودواي عام 2019، لتصبح أول مصرية تحقق هذا النجاح العالمي.

