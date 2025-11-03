قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعليمات أخيرة للاعبي منتخب مصر لكرة القدم تحت 17 عاما قبل مواجهة هايتي| شاهد
أشرف صبحي وإدريس وصلاح يناقشون خطط تطوير رياضة المصارعة
قائمة عالمية بالأندية الأكثر تتويجًا بالبطولات.. مفاجأة في ترتيب الزمالك
طقس الغد.. الأرصاد تكشف خريطة "الشبورة الكثيفة" والأمطار الرعدية
الخناقة انتهت بأمر المحكمة بين ميارالببلاوي و محمد أبو بكر
شبكة أطباء السودان: ميليشا الدعم السريع تهاجم مستشفى كرنوي للأطفال
كامل الوزير: 9 نوفمبر الجاري افتتاح المرحلة الأولى من المونوريل والتشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع
شبكة أمريكية: افتتاح المتحف المصري الكبير يؤكد استعادة مصر ريادتها الحضارية والسياحية
رائحة الغاز في التجمع .. تاون جاس تبعث رسالة طمأنة وتبدأ صيانة طارئة بالتسعين الجنوبي
محليا وقاريا| 5 مباريات قوية لـ الزمالك في نوفمبر
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد قوة الرضوان في حزب الله
بسبب تسرب غاز.. إصابة 5 طلاب بإغماء داخل مسكنهم في أسيوط
سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الإثنين 3 نوفمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الاثنين 3 نوفمبر 2025
سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الاثنين 3 نوفمبر 2025
عبد الفتاح تركي

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر .. شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025 استقرارًا واضحًا مع قرب نهاية التعاملات، مع استمرار حالة الترقب التي تسود الأسواق المحلية في ظل متابعة المستثمرين والمستهلكين لتحركات الأوقية العالمية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري. 

هذا الاستقرار جاء بعد موجة من التذبذب النسبي التي شهدتها الأسواق خلال الأيام الماضية، متأثرة بعوامل العرض والطلب في السوق المحلي إلى جانب التغيرات في الأسواق العالمية.

يترقب التجار والمستهلكون في الوقت نفسه أي تغيرات قد تطرأ على أسعار الذهب العالمية خلال الساعات المقبلة، خصوصًا بعد استقرار الأوقية في البورصات الدولية، وهو ما انعكس بدوره على ثبات نسبي في الأسعار داخل محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب الآن في محلات الصاغة

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025 الأسعار الآتية وفقًا لآخر تحديث منتصف اليوم في محلات الصاغة:

العيارسعر البيع (جنيه)سعر الشراء (جنيه)
عيار 246114.256057.25
عيار 225604.755552.50
عيار 215350.005300.00
عيار 184585.754542.75
عيار 143566.753533.25
عيار 123057.253028.50
عيار 92292.752271.50
جنيه ذهب4280042400
يُعد عيار 21 الأكثر تداولًا وإقبالًا بين المصريين، إذ يمثل المعيار الأساسي لتحديد حركة الأسعار في السوق المحلي. ويحتفظ هذا العيار بمكانته باعتباره الخيار الأول للمقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار الآمن نسبيًا.

أسعار السبائك والمشغولات الذهبية اليوم

إلى جانب أسعار الأعيرة المختلفة، جاءت أسعار السبائك والمشغولات الذهبية المسجلة اليوم في مصر على النحو الآتي:

المنتجالعيارالسعر (جنيه)
جنيه ذهب من Swiss Gold2144.985
سبيكة ذهب من BTC246.685
تعليقة ذهب من NA1848.065
سبيكة ذهب (وزن غير محدد)24200.805
سبيكة ذهب (وزن غير محدد)2464.675
سبيكة ذهب (وزن غير محدد)24129.240
خاتم ذهب2191.900

تشهد سوق السبائك والمشغولات الذهبية في مصر حالة من الترقب، مع تزايد الإقبال على السبائك الصغيرة باعتبارها وسيلة ادخار آمنة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية. وتُعد السبائك من عيار 24 الأكثر طلبًا بين المستثمرين الراغبين في حفظ القيمة بعيدًا عن تقلبات العملات الأجنبية.

استقرار حذر ينتظر تحركات الدولار والأوقية

يرجع استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم إلى التوازن النسبي بين أسعار الأوقية في البورصة العالمية واستقرار سعر صرف الدولار في السوق المحلية. ويؤكد خبراء الاقتصاد أن أي تغير طفيف في أحد العاملين ينعكس فورًا على حركة الأسعار في سوق الذهب المصري.

كما يتوقع محللون أن يشهد السوق تحركات جديدة خلال الأسبوع الجاري مع ترقب صدور بيانات اقتصادية دولية تتعلق بالتضخم وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وهي العوامل التي تحدد اتجاه أسعار الذهب عالميًا.

المستهلكون بين الشراء والانتظار

تسود حالة من التريث بين المستهلكين المصريين في الوقت الحالي، حيث ينتظر البعض تراجع الأسعار لاقتناص فرص الشراء، فيما يفضل آخرون الاستثمار في السبائك والجنيهات الذهبية كوسيلة للتحوط من تقلبات الأسعار.

ويشير تجار الذهب إلى أن السوق المحلية تشهد تداولات محدودة نسبيًا خلال الأسبوع الجاري، مع توقعات بعودة النشاط تدريجيًا مع اقتراب موسم الاحتفالات ورواج حفلات الخطوبة والزواج.

توقعات أسعار الذهب في الفترة المقبلة

يرجح خبراء الذهب أن يظل السعر في حالة من التذبذب الطفيف خلال الأيام المقبلة، مع استمرار ترقب الأسواق لأي مؤشرات اقتصادية جديدة تؤثر في حركة الأوقية عالميًا. 

ومع ثبات الدولار في البنوك والسوق الموازية، يتوقع أن تبقى أسعار الذهب في نطاقها الحالي ما لم تظهر تغيرات مفاجئة في الأسواق الخارجية.

ويظل الذهب الخيار الأكثر أمانًا للادخار لدى شريحة كبيرة من المصريين، خاصة مع استمرار التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسواق العملات.

