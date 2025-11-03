سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الإثنين 3 نوفمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر .. شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025 استقرارًا واضحًا مع قرب نهاية التعاملات، مع استمرار حالة الترقب التي تسود الأسواق المحلية في ظل متابعة المستثمرين والمستهلكين لتحركات الأوقية العالمية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.

هذا الاستقرار جاء بعد موجة من التذبذب النسبي التي شهدتها الأسواق خلال الأيام الماضية، متأثرة بعوامل العرض والطلب في السوق المحلي إلى جانب التغيرات في الأسواق العالمية.

يترقب التجار والمستهلكون في الوقت نفسه أي تغيرات قد تطرأ على أسعار الذهب العالمية خلال الساعات المقبلة، خصوصًا بعد استقرار الأوقية في البورصات الدولية، وهو ما انعكس بدوره على ثبات نسبي في الأسعار داخل محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب الآن في محلات الصاغة

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025 الأسعار الآتية وفقًا لآخر تحديث منتصف اليوم في محلات الصاغة:

العيار سعر البيع (جنيه) سعر الشراء (جنيه) عيار 24 6114.25 6057.25 عيار 22 5604.75 5552.50 عيار 21 5350.00 5300.00 عيار 18 4585.75 4542.75 عيار 14 3566.75 3533.25 عيار 12 3057.25 3028.50 عيار 9 2292.75 2271.50 جنيه ذهب 42800 42400

يُعد عيار 21 الأكثر تداولًا وإقبالًا بين المصريين، إذ يمثل المعيار الأساسي لتحديد حركة الأسعار في السوق المحلي. ويحتفظ هذا العيار بمكانته باعتباره الخيار الأول للمقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار الآمن نسبيًا.

أسعار السبائك والمشغولات الذهبية اليوم

إلى جانب أسعار الأعيرة المختلفة، جاءت أسعار السبائك والمشغولات الذهبية المسجلة اليوم في مصر على النحو الآتي:

المنتج العيار السعر (جنيه) جنيه ذهب من Swiss Gold 21 44.985 سبيكة ذهب من BTC 24 6.685 تعليقة ذهب من NA 18 48.065 سبيكة ذهب (وزن غير محدد) 24 200.805 سبيكة ذهب (وزن غير محدد) 24 64.675 سبيكة ذهب (وزن غير محدد) 24 129.240 خاتم ذهب 21 91.900

تشهد سوق السبائك والمشغولات الذهبية في مصر حالة من الترقب، مع تزايد الإقبال على السبائك الصغيرة باعتبارها وسيلة ادخار آمنة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية. وتُعد السبائك من عيار 24 الأكثر طلبًا بين المستثمرين الراغبين في حفظ القيمة بعيدًا عن تقلبات العملات الأجنبية.

استقرار حذر ينتظر تحركات الدولار والأوقية

يرجع استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم إلى التوازن النسبي بين أسعار الأوقية في البورصة العالمية واستقرار سعر صرف الدولار في السوق المحلية. ويؤكد خبراء الاقتصاد أن أي تغير طفيف في أحد العاملين ينعكس فورًا على حركة الأسعار في سوق الذهب المصري.

كما يتوقع محللون أن يشهد السوق تحركات جديدة خلال الأسبوع الجاري مع ترقب صدور بيانات اقتصادية دولية تتعلق بالتضخم وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وهي العوامل التي تحدد اتجاه أسعار الذهب عالميًا.

المستهلكون بين الشراء والانتظار

تسود حالة من التريث بين المستهلكين المصريين في الوقت الحالي، حيث ينتظر البعض تراجع الأسعار لاقتناص فرص الشراء، فيما يفضل آخرون الاستثمار في السبائك والجنيهات الذهبية كوسيلة للتحوط من تقلبات الأسعار.

ويشير تجار الذهب إلى أن السوق المحلية تشهد تداولات محدودة نسبيًا خلال الأسبوع الجاري، مع توقعات بعودة النشاط تدريجيًا مع اقتراب موسم الاحتفالات ورواج حفلات الخطوبة والزواج.

توقعات أسعار الذهب في الفترة المقبلة

يرجح خبراء الذهب أن يظل السعر في حالة من التذبذب الطفيف خلال الأيام المقبلة، مع استمرار ترقب الأسواق لأي مؤشرات اقتصادية جديدة تؤثر في حركة الأوقية عالميًا.

ومع ثبات الدولار في البنوك والسوق الموازية، يتوقع أن تبقى أسعار الذهب في نطاقها الحالي ما لم تظهر تغيرات مفاجئة في الأسواق الخارجية.

ويظل الذهب الخيار الأكثر أمانًا للادخار لدى شريحة كبيرة من المصريين، خاصة مع استمرار التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسواق العملات.