الذهب يحافظ على مكاسبه وسط ضبابية السياسة النقدية الأمريكية

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الإثنين، إذ حدّ صعود الدولار من مكاسب المعدن الأصفر، وسط حالة من الترقب والضبابية حيال توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة، وفق تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.



تحركات الأسعار محليًا وعالميًا

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بنحو 10 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 5360 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو 14 دولارًا لتصل إلى 4017 دولارًا.

وسجل عيار 24 نحو 6126 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4594 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 42880 جنيهًا.

وكانت الأسعار قد تراجعت الأسبوع الماضي بنحو 200 جنيه محليًا و111 دولارًا عالميًا، لكنها لا تزال مرتفعة على أساس شهري بنسبة 3.3% في مصر و4% عالميًا.

تأثير السياسة النقدية الأمريكية.

أوضح التقرير أن الذهب يواجه صعوبة في تحقيق مكاسب قوية وسط الدعم المستمر للدولار الأمريكي بعد أن خفّض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع الإشارة إلى عدم وجود نية لمزيد من التيسير النقدي هذا العام.

هذا الموقف عزز قوة الدولار، وقيد شهية المستثمرين تجاه الذهب، بينما ساهم تحسن شهية المخاطرة وارتفاع الأسهم العالمية في تقليص الطلب على أصول الملاذ الآمن.

التوترات التجارية والطلب المؤسسي.

أضاف التقرير أن تهدئة الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين حدّت من جاذبية الذهب كملاذ آمن، لكن المعدن النفيس لا يزال مدعومًا بالطلب المؤسسي والمخاطر الجيوسياسية المستمرة التي تُبقي الاتجاه العام صعوديًا على المدى الطويل.

وفي المقابل، أعلن البيت الأبيض عن اتفاق تجاري مؤقت مع بكين، يتضمن تخفيف قيود التصدير الصينية على المعادن النادرة، مقابل تمديد واشنطن تعليق بعض الرسوم الجمركية، عقب لقاء الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية.

ضغوط من الصين: تعديل ضريبة القيمة المضافة.

تعرض الذهب لضغوط إضافية بعد إعلان وزارة المالية الصينية خفض إعفاء ضريبة القيمة المضافة على الذهب المُشترى من بورصة شنجهاي للذهب وبورصة شنجهاي للعقود الآجلة من 13% إلى 6% بدءًا من 1 نوفمبر 2025.

وقال بنك ANZ للأبحاث إن القرار شكل «خيبة أمل» للمستثمرين الصينيين، إذ يُلغي ميزة ضريبية ساهمت في تعزيز تداولات السبائك، محذرًا من تداعيات محتملة على الطلب الاستثماري وسوق التجزئة في الصين، أكبر مستهلك للذهب عالميًا.

انعكاسات القرار على الشركات والأسواق

أدت هذه الخطوة إلى انخفاض حاد في أسهم شركات المجوهرات الصينية، حيث تراجعت أسهم تشاو تاي فوك بنسبة 12% في هونغ كونج، وتشاو سانج سانج بأكثر من 8%، ولاوبو جولد بأكثر من 9%.

وقال محللون في سيتي جروب إن الشركات ستضطر على الأرجح إلى رفع أسعار منتجاتها لتعويض تكاليف الضرائب الجديدة.

الذهب بين الدعم والضغوط

رغم الضغوط الضريبية في الصين، وإشارات الفيدرالي الأمريكي لتشديد السياسة النقدية، لا يزال الذهب محتفظًا بجاذبيته كأصل استراتيجي، مدعومًا بالطلب القوي من البنوك المركزية والمؤسسات الاستثمارية، إلى جانب مخاطر الإغلاق الحكومي الأمريكي المستمرة منذ أكثر من 33 يومًا والتي تلقي بظلالها على الاقتصاد الأمريكي وتدعم الطلب على الملاذات الآمنة.

الذهب يتحرك حاليًا في نطاق ضيق حول 4000 دولار للأوقية، متأرجحًا بين ضغوط الدولار والتغيرات الضريبية في الصين، وبين دعم مستمر من العوامل الجيوسياسية والطلب المؤسسي، في وقت تترقب فيه الأسواق إشارات جديدة من الفيدرالي الأمريكي ومؤشرات الاقتصاد الأمريكي لتحديد الاتجاه المقبل للمعدن النفيس.