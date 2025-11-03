قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أشرف صبحي وإدريس وصلاح يناقشون خطط تطوير رياضة المصارعة
قائمة عالمية بالأندية الأكثر تتويجًا بالبطولات.. مفاجأة في ترتيب الزمالك
طقس الغد.. الأرصاد تكشف خريطة "الشبورة الكثيفة" والأمطار الرعدية
الخناقة انتهت بأمر المحكمة بين ميارالببلاوي و محمد أبو بكر
شبكة أطباء السودان: ميليشا الدعم السريع تهاجم مستشفى كرنوي للأطفال
كامل الوزير: 9 نوفمبر الجاري افتتاح المرحلة الأولى من المونوريل والتشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع
شبكة أمريكية: افتتاح المتحف المصري الكبير يؤكد استعادة مصر ريادتها الحضارية والسياحية
رائحة الغاز في التجمع .. تاون جاس تبعث رسالة طمأنة وتبدأ صيانة طارئة بالتسعين الجنوبي
محليا وقاريا| 5 مباريات قوية لـ الزمالك في نوفمبر
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد قوة الرضوان في حزب الله
بسبب تسرب غاز.. إصابة 5 طلاب بإغماء داخل مسكنهم في أسيوط
الطالبة كارما أمام النيابة من جديد.. وإحالة القضية لمحكمة الجنايات| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يحافظ على مكاسبه وسط ضبابية السياسة النقدية الأمريكية

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الإثنين، إذ حدّ صعود الدولار من مكاسب المعدن الأصفر، وسط حالة من الترقب والضبابية حيال توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة، وفق تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.


تحركات الأسعار محليًا وعالميًا

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بنحو 10 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 5360 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو 14 دولارًا لتصل إلى 4017 دولارًا.
وسجل عيار 24 نحو 6126 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4594 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 42880 جنيهًا.

وكانت الأسعار قد تراجعت الأسبوع الماضي بنحو 200 جنيه محليًا و111 دولارًا عالميًا، لكنها لا تزال مرتفعة على أساس شهري بنسبة 3.3% في مصر و4% عالميًا.
تأثير السياسة النقدية الأمريكية.

أوضح التقرير أن الذهب يواجه صعوبة في تحقيق مكاسب قوية وسط الدعم المستمر للدولار الأمريكي بعد أن خفّض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع الإشارة إلى عدم وجود نية لمزيد من التيسير النقدي هذا العام.

هذا الموقف عزز قوة الدولار، وقيد شهية المستثمرين تجاه الذهب، بينما ساهم تحسن شهية المخاطرة وارتفاع الأسهم العالمية في تقليص الطلب على أصول الملاذ الآمن.
التوترات التجارية والطلب المؤسسي.

أضاف التقرير أن تهدئة الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين حدّت من جاذبية الذهب كملاذ آمن، لكن المعدن النفيس لا يزال مدعومًا بالطلب المؤسسي والمخاطر الجيوسياسية المستمرة التي تُبقي الاتجاه العام صعوديًا على المدى الطويل.

وفي المقابل، أعلن البيت الأبيض عن اتفاق تجاري مؤقت مع بكين، يتضمن تخفيف قيود التصدير الصينية على المعادن النادرة، مقابل تمديد واشنطن تعليق بعض الرسوم الجمركية، عقب لقاء الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية.
ضغوط من الصين: تعديل ضريبة القيمة المضافة.

تعرض الذهب لضغوط إضافية بعد إعلان وزارة المالية الصينية خفض إعفاء ضريبة القيمة المضافة على الذهب المُشترى من بورصة شنجهاي للذهب وبورصة شنجهاي للعقود الآجلة من 13% إلى 6% بدءًا من 1 نوفمبر 2025.
وقال بنك ANZ للأبحاث إن القرار شكل «خيبة أمل» للمستثمرين الصينيين، إذ يُلغي ميزة ضريبية ساهمت في تعزيز تداولات السبائك، محذرًا من تداعيات محتملة على الطلب الاستثماري وسوق التجزئة في الصين، أكبر مستهلك للذهب عالميًا.
انعكاسات القرار على الشركات والأسواق
أدت هذه الخطوة إلى انخفاض حاد في أسهم شركات المجوهرات الصينية، حيث تراجعت أسهم تشاو تاي فوك بنسبة 12% في هونغ كونج، وتشاو سانج سانج بأكثر من 8%، ولاوبو جولد بأكثر من 9%.

وقال محللون في سيتي جروب إن الشركات ستضطر على الأرجح إلى رفع أسعار منتجاتها لتعويض تكاليف الضرائب الجديدة.
الذهب بين الدعم والضغوط
رغم الضغوط الضريبية في الصين، وإشارات الفيدرالي الأمريكي لتشديد السياسة النقدية، لا يزال الذهب محتفظًا بجاذبيته كأصل استراتيجي، مدعومًا بالطلب القوي من البنوك المركزية والمؤسسات الاستثمارية، إلى جانب مخاطر الإغلاق الحكومي الأمريكي المستمرة منذ أكثر من 33 يومًا والتي تلقي بظلالها على الاقتصاد الأمريكي وتدعم الطلب على الملاذات الآمنة.
الذهب يتحرك حاليًا في نطاق ضيق حول 4000 دولار للأوقية، متأرجحًا بين ضغوط الدولار والتغيرات الضريبية في الصين، وبين دعم مستمر من العوامل الجيوسياسية والطلب المؤسسي، في وقت تترقب فيه الأسواق إشارات جديدة من الفيدرالي الأمريكي ومؤشرات الاقتصاد الأمريكي لتحديد الاتجاه المقبل للمعدن النفيس.

أسعار الذهب الأسواق المحلية أسعار الذهب في السوق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

مصطفى بكري ومجدي الجلاد

مشادة كلامية بين مصطفى بكري ومجدي الجلاد بسبب مجلس النواب.. فيديو

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني ام وابنتها في المنوفية.. صور

الأرصاد

تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات

ترشيحاتنا

سلوت وصلاح

سلوت يوجه رسالة لـ محمد صلاح بعد مباراة أستون فيلا.. ماذا قال؟

الأمير أندرو

بعد تجريده من لقبه الملكي.. أين سيعيش الأمير أندرو وكيف ستكون حياته؟

جوجل تتفوق على آبل.. أندرويد يحظر أكثر من 10 مليارات محاولة احتيال شهريًا

جوجل تتفوق على آبل.. أندرويد يحظر 10 مليارات محاولة احتيال شهريا

بالصور

محدش يتكلم معايا.. أحمد سعد يتصدر التريند بعد إعلان زواجه من 4فتيات

احمد سعد
احمد سعد
احمد سعد

هيدمر صحتك من غير ما تحس .. احذر طبقك المفضل

هيدمر صحتك من غير ما تحس ..احذر طبقك المفضل
هيدمر صحتك من غير ما تحس ..احذر طبقك المفضل
هيدمر صحتك من غير ما تحس ..احذر طبقك المفضل

مش بس طاقة.. الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

هل يمكنك الاستمرار في القيادة بعد ظهور لمبة انخفاض سائل التبريد؟

لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد

فيديو

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد