سعر جرامات الذهب اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025

سجّل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025
سعر البيع:6110 جنيها.
سعر الشراء: 6070 جنيهًا.
سعر الذهب عيار 22 اليوم الاثنين 3-11-2025:
سعر البيع: 5600 جنيهًا.
سعر الشراء: 5570 جنيهاً.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا
سعر البيع: 5345 جنيهًا.
سعر الشراء: 5315 جنيهًا.
سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الاثنين 3-11-2025:
سعر البيع: 4580 جنيهًا.
سعر الشراء:4555 جنيهًا.
بلغ سعر جرام الذهب عيار 14
سعر البيع:3565جنيهًا.
سعر الشراء: 3545 جنيهًا.
سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم
سعر البيع: 42760 جنيهًا.
سعر الشراء:42520 جنيهًا
وبلغت أسعار الذهب في مصر لـ الأوقية الواحدة
سعر البيع: 190 الف جنيهًا.
سعر الشراء نحو 188930 جنيهًا.