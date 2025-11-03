أكثر السيارات الكهربائية ترخيصا في مصر .. تفاصيل

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن عدد المركبات التى تم التأمين الإلزامى عليها خلال شهر أكتوبر لعام 2025، حيث تم ترخيص 73038 مركبة "زيرو" بنسبة ارتفاع 30%عن الشهر السابق.
كما أكد تقرير مؤسسة الأهرام الصادر عن المجمعة، أن عدد السيارات الكهربائية التي تم التأمين عليها وتم ترخيصها منذ 21-7-2021 وحتى اكتوبر 2025 بلغت 17329 سيارة، وفى شهر اكتوبر 2025 بلغت عدد المركبات 1643 من بينها 1379 سيارة كهربائية.
وتربعت بى واى دى بصدارة ترتيب السيارات الكهربائية بعدد 525 سيارة واستحوذت سونج بلاس وحدها على 282 سيارة، أما نيسان فجاءت فى المركز الثانى 108 سيارة واستحوزت اكس تريل على 100 سيارة، وفيى المركز الثالث جاءت روكس بعدد 90 سيارة .
وفي المركز الرابع فولكس فاجن بعدد 77 سيارة، أما المركز الخامس فجاءت بى ام دبليو بعدد 61 سيارة واستحوذت (I5) على 15 سيارة، ثم المركز السادس شيفورولية بعدد 58 سيارة.
ثم ديبال في المركز السابع بعدد 39 ، وتقاسمت شاومي و شانجان بالمركزي الثامن والتاسع بعدد 12 سيارة، وفي المركز العاشر والأخير جاءت سمارت بعدد 8 سيارات.