أكثر السيارات الكهربائية ترخيصا في مصر .. تفاصيل

أعلنت المجمعة ‏المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن عدد المركبات ‏التى تم ‏التأمين الإلزامى عليها ‏خلال شهر أكتوبر لعام 2025، حيث تم ‏ترخيص ‏‏73038 مركبة ‏"زيرو" ‏بنسبة ارتفاع 30%عن الشهر ‏السابق.‏

كما أكد تقرير مؤسسة الأهرام الصادر عن المجمعة، أن عدد السيارات ‏الكهربائية التي تم التأمين عليها وتم ترخيصها منذ ‏‏21-7-2021 وحتى اكتوبر 2025 بلغت 17329 ‏سيارة، وفى شهر اكتوبر 2025 بلغت عدد ‏المركبات 1643 من بينها 1379 سيارة كهربائية. ‏

وتربعت بى واى دى بصدارة ترتيب السيارات الكهربائية بعدد 525 سيارة واستحوذت ‏سونج بلاس وحدها على 282 سيارة، أما نيسان ‏فجاءت فى المركز الثانى 108 سيارة واستحوزت ‏اكس تريل على 100 سيارة، وفيى المركز الثالث جاءت روكس بعدد 90 سيارة .

وفي المركز الرابع فولكس فاجن بعدد 77 ‏سيارة، أما المركز الخامس فجاءت بى ام دبليو بعدد 61 سيارة ‏ واستحوذت (‏I5‎‏) على 15 سيارة، ثم المركز السادس شيفورولية بعدد 58 ‏سيارة.

ثم ديبال في المركز السابع بعدد 39 ، وتقاسمت شاومي و شانجان بالمركزي الثامن والتاسع بعدد 12 سيارة، وفي المركز العاشر والأخير جاءت سمارت بعدد 8 سيارات.