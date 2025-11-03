قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سباق موتوسيكلات.. إصابة ثلاثة أشخاص إثر حادث تصادم بالدقهلية
بالتوفيق للزمالك.. ناصر منسي يرد على استبعاده من قائمة السوبر
الزمالك يجمد صفقاته الشتوية بسبب الأزمة المالية
الدفاع الروسية: دمرنا 26 طائرة أوكرانية بدون طيار خلال 3 ساعات
خصومات غير مسبوقة.. الخطيب يوجه رسالة حاسمة للاعبي الأهلي قبل السوبر
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بقضاء النبطية جنوبي لبنان
خدتها scan.. كواليس اتهام فتاة وشابين بتزوير تذكرة افتتاح المتحف المصري الكبير
بعد مد عمل اللجان 3 أشهر.. حصر ميداني جديد لتصنيف المناطق السكنية وفق معايير محددة
أغطية بلاستيكية ممزقة وملقاة على الأرض بسور المتحف المصري الكبير.. الحقيقة هنا
"السياحة": أغطية المتحف الكبير البلاستيكية مخلفات مؤقتة لحفل الافتتاح.. والشركة بدأت إزالتها
تفاصيل الحكم النهائي على ميار الببلاوي ومحمد أبو بكر في قضية السب والقذف
.. الوحدة المرورية الأكثر اصدار للتراخيص لشهر أكتوبر .. تفاصيل
بالصور

أكثر السيارات الكهربائية ترخيصا في مصر .. تفاصيل

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
كريم عاطف

أعلنت المجمعة ‏المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن عدد المركبات ‏التى تم ‏التأمين الإلزامى عليها ‏خلال شهر أكتوبر لعام 2025، حيث تم ‏ترخيص ‏‏73038 مركبة ‏"زيرو" ‏بنسبة ارتفاع 30%عن الشهر ‏السابق.‏

             

كما أكد تقرير مؤسسة الأهرام الصادر عن المجمعة، أن عدد السيارات ‏الكهربائية التي تم التأمين عليها وتم ترخيصها منذ ‏‏21-7-2021 وحتى اكتوبر 2025 بلغت 17329 ‏سيارة، وفى شهر اكتوبر 2025 بلغت عدد ‏المركبات 1643 من بينها 1379 سيارة كهربائية. ‏

وتربعت بى واى دى بصدارة ترتيب السيارات الكهربائية بعدد 525 سيارة واستحوذت ‏سونج بلاس وحدها على 282 سيارة، أما نيسان ‏فجاءت فى المركز الثانى 108 سيارة واستحوزت ‏اكس تريل على 100 سيارة، وفيى المركز الثالث جاءت روكس بعدد 90 سيارة .

وفي المركز الرابع فولكس فاجن بعدد 77 ‏سيارة، أما المركز الخامس فجاءت بى ام دبليو بعدد 61 سيارة ‏ واستحوذت (‏I5‎‏) على 15 سيارة، ثم المركز السادس شيفورولية بعدد 58 ‏سيارة.

ثم ديبال في المركز السابع بعدد 39 ، وتقاسمت شاومي و شانجان بالمركزي الثامن والتاسع بعدد 12 سيارة، وفي المركز العاشر والأخير جاءت سمارت بعدد 8 سيارات.

المجمعة المصرية للتأمين الإجباري المجمعة المصرية للتأمين الأهرام السيارات الكهربائية بى واى دى ترتيب السيارات الكهربائية

السوبرانو الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق،

شائعات مجنونة.. السوبرانو شيرين أحمد طارق ترد على شائعة دعمها "للرينبو"

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يطبق 5 نوفمبر

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

الشيخ مصطفى العدوي

إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني أم وابنتها في المنوفية.. صور

الأرصاد

تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟

الطالبة كارما

إحالة ثلاث طالبات للمحاكمة بتهمة ضرب زميلتهن كارما بمدرسة التجمع

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

