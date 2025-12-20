غدا أول رجب 1447هـ رسميًا في مصر .. اعرف فضل هذا الشهر الكريم

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فوز إنبي على طلائع الجيش 3-1.. والجونة على بيراميدز 2-0 في كأس عاصمة مصر
تدشين خطوط جديدة لرحلات لمصر للطيران إلى إيطاليا
توتر دبلوماسي.. جدل حول مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر
سيناريوهات معقدة تنتظر منتخب مصر في حال التأهل لدور الـ32 من كأس العالم 2026
الإيجار القديم.. متى يصبح الإخلاء واجبا بقوة القانون
وزير الخارجية يلتقي رئيس مفوضية الإيكواس لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك
تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود في كأس عاصمة مصر
اغتنموها الآن بهذه الأدعية.. أول ليلة في شهر رجب مستجابة الدعاء
رئيس جامعة أسيوط يستقبل وزير الأوقاف ضمن فعاليات زيارته للمحافظة
إحالة قـــــ اتل شقيـــــقه بالبدرشين داخل مقر عمله للجنايات
سيرجي لافروف: العلاقة الروسية الأفريقية قوية وسننتصر
وزير الخارجية الروسي: يجب قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967
أخبار البلد

عبد الفتاح تركي

غدا أول رجب 1447هـ .. أعلنت دار الإفتاء المصرية رسميًا أن غدًا هو أول أيام شهر رجب 1447هـ، وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال شرعًا من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، ليبدأ أحد الأشهر الحرم التي تحظى بمكانة خاصة لدى المسلمين لما يرتبط بها من فضائل دينية واستعدادات روحية قبل شهر رمضان المبارك.

وجاء الإعلان بعد عملية استطلاع دقيقة لهلال الشهر، توافقت نتائجها مع الحسابات الفلكية الصادرة عن الجهات المختصة.

إعلان دار الإفتاء المصرية ثبوت هلال شهر رجب

أكدت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ثبوت رؤية هلال شهر رجب 1447هـ، مشيرة إلى أن يوم غد هو غرة الشهر الكريم، وذلك عقب استيفاء الرؤية الشرعية وفق الضوابط المعمول بها.

وأوضحت الدار أن إعلان بداية الشهر جاء بعد عرض نتائج الرؤية على فضيلة المفتي، واعتمادها بشكل رسمي، ليبدأ المسلمون في مصر وعدد من الدول الإسلامية شهرًا من الأشهر الحرم.

واقرأ أيضًا:

فضل شهر رجب

موعد استطلاع هلال شهر رجب 1447هـ

كانت دار الإفتاء المصرية قد استطلعت هلال شهر رجب مساء يوم السبت 20 ديسمبر 2025، من خلال لجانها الشرعية والعلمية التي تم توزيعها على مختلف المحافظات، وذلك في إطار الدور المنوط بها في تحديد بدايات الشهور الهجرية.

واعتمدت عملية الاستطلاع على الرؤية البصرية المدعومة بالحسابات الفلكية الدقيقة، بما يضمن الجمع بين المنهج العلمي والشرعي.

تفاصيل فلكية حول بداية شهر رجب

سبق أن أعلن المركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن غرة شهر رجب 1447هـ فلكيًا توافق يوم الأحد 21 ديسمبر 2025، وهو ما جاء متوافقًا مع ما انتهت إليه الرؤية الشرعية.

وأوضح البيان الفلكي أن هلال شهر رجب ولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 3:45 فجرًا بتوقيت القاهرة يوم السبت 20 ديسمبر 2025، الموافق 29 من جمادى الآخرة 1447هـ، وهو يوم الرؤية الشرعية المعتمد.

دعاء شهر رجب مفاتيح الجنان

مدة بقاء الهلال في سماء مصر

أشارت الحسابات الفلكية إلى أن الهلال الجديد بقي في سماء مكة المكرمة لمدة 14 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، في حين استمر بقاؤه في سماء القاهرة لمدة 10 دقائق.

وفي بقية محافظات الجمهورية تراوحت مدة بقاء الهلال بين 8 و14 دقيقة، وهو ما ساعد على إمكانية الرؤية في عدد من المناطق، خاصة مع تحسن الظروف الجوية في بعض المحافظات.

بقاء الهلال في العواصم العربية والإسلامية

على مستوى العواصم والمدن العربية والإسلامية، أوضحت البيانات أن مدة بقاء الهلال الجديد تراوحت بين دقيقة واحدة و26 دقيقة بعد غروب الشمس، باستثناء مدينة أنقرة التي غاب فيها الهلال مع غروب الشمس مباشرة، وهو اختلاف طبيعي ناتج عن تفاوت خطوط العرض والمواقع الجغرافية.

الأيام البيض لشهر رجب

موعد الأيام البيض في شهر رجب 1447هـ

مع إعلان غدًا أول رجب، يزداد اهتمام المواطنين بمعرفة موعد الأيام البيض خلال الشهر الكريم، وهي الأيام 13 و14 و15 من كل شهر هجري، والتي يحرص كثير من المسلمين على صيامها.

وتوافق الأيام البيض في شهر رجب 1447هـ يوم الجمعة 2 يناير 2026، ويوم السبت 3 يناير 2026، ويوم الأحد 4 يناير 2026، وتُعد هذه الأيام محطة إيمانية مهمة قبل الاقتراب من شهر رمضان.

فضل شهر رجب والأعمال المستحبة فيه

يُعد شهر رجب من الأشهر الحرم التي عظم الله شأنها، ويُستحب فيها الإكثار من الطاعات والعبادات.

يأتي الصيام في مقدمة الأعمال المستحبة، خاصةً صيام يومي الاثنين والخميس، إلى جانب صيام الأيام البيض، اقتداءً بسنة النبي ﷺ في الأشهر الحرم، لما لذلك من أجر عظيم وتهذيب للنفس.

الدعاء المستحب في شهر رجب

الدعاء والذكر والتوبة في رجب

يحرص المسلمون خلال شهر رجب على الإكثار من الدعاء وطلب البركة، لا سيما في أول أيام الشهر وليالي الجمعة، ومن أشهر الأدعية المتداولة اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان.

كما يُستحب الإكثار من الذكر والاستغفار والتوبة، باعتبار رجب شهر تهيئة روحية واستعداد إيماني لشهر الصيام.

قراءة القرآن وصلة الرحم

يوصي العلماء بالإكثار من قراءة القرآن الكريم خلال شهر رجب، لما لذلك من أثر في تقوية الصلة بالله، إلى جانب صلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب والمحتاجين، تعزيزًا لقيم الرحمة والتكافل الاجتماعي التي يدعو إليها الإسلام، خاصة في الأشهر الحرم.

موعد شهر رمضان 2026 فلكيا

تشير الحسابات الفلكية المبدئية إلى أن شهر رمضان 2026 من المتوقع أن يبدأ في مصر يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، على أن يكون يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026 هو موعد استطلاع هلال الشهر الكريم، وذلك وفق التقديرات الفلكية التي يتم حسمها نهائيًا بالرؤية الشرعية في حينها.

هلال شهر رجب موعد استطلاع هلال شهر رجب موعد استطلاع هلال شهر رجب 1447 هلال شهر رجب فلكيًا غــرة شهـــر رجـــــب موعد الأيام البيض في رجب السنن المستحبة في شهر رجب بداية شهر رجب في مصر موعد رمضان 2026 فلكيًا بداية شهر رجب رسميًا فضل شهر رجب موعد رمضان 2026

مياة الشرب بالشرقية
شهر رجب
عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية
شيماء هلالى
