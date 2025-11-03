قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسباب القفزات في ارتفاع أسعار أدوية الأورام
وزير الخارجية الدنماركي يثمن الدور المصري في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
الهلال يفوز على الغرافة بثنائية ويتصدر مجموعته بأبطال آسيا للنخبة
ننشر أول صور من حادث مصرع وإصابة 15 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
تعرف على سعر الدولار في البنك الآن
مصر في مقدمة الدول المصدرة للفراولة المجمدة عالميا
انخفاض أسعار البيض خلال أيام.. كم سيصل سعر الكرتونة؟
إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه
ملك الخسوفات يقترب..ظاهرة لن تتكرر قبل 2044
مواقف وطنية لا تُنسى.. أبو العينين صوت قوي في مواجهة مخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية
هل عمل الزوجة يوجب عليها المشاركة في نفقات البيت؟.. الأزهر للفتوى يوضح
الاتحاد الأوروبي عن المتحف الكبير: أكبر متحف في العالم لأعرق حضارة في تاريخ الإنسانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أرخص سيارة 2026 تقدمها شانجان في السوق السعودي

شانجان السفن 2026
شانجان السفن 2026
صبري طلبه

تواصل شانجان الصينية توسيع حضورها في السوق السعودي من خلال طرح طرازات متنوعة سواء من ناحية التجهيزات والتصميم والسعر، وتعد النسخة السفن هي الارخص سعرًا وسط فئة السيدان المقدمة في السعودية، ضمن موديلات 2026.

تصميم شانجان السفن 2026

جاءت شانجان السفن 2026 بتصميم سيدان مدمجة يمنحها طابعًا عصريًا، حيث يبلغ طولها الإجمالي نحو 4.4 أمتار مع قاعدة عجلات بطول 2,535 ملم، بالإضافة إلى لمسات انسيابية، ومصابيح حادة الشكل، إضاءة نهارية، جنوط ألومنيوم يتراوح قياسها بين 14 و15 بوصة.

 شانجان السفن 2026

محرك وأداء شانجان السفن 2026

 تعتمد السيارة شانجان السفن 2026 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، يولد قوة تصل إلى 105 أحصنة مع عزم دوران يبلغ 145 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي ونظام دفع أمامي، واستهلاك وقود يبلغ نحو 18.3 كيلومتر لكل لتر.

 شانجان السفن 2026

مقصورة وتجهيزات شانجان السفن 2026

نجد داخل السيارة مجموعة كبيرة من التجهيزات منها المقاعد الخماسية والتي تأتي مغطاة بالقماش، وتتوفر النوافذ الكهربائية في جميع الأبواب، إلى جانب مرايا جانبية كهربائية التحكم مزودة بإشارات انعطاف مدمجة، مع فتحة سقف، ومكيف هواء، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، عجلة قيادة تدعم الكثير من أوامر التحكم.

 شانجان السفن 2026

زودت شانجان السفن 2026 بعدد 2 من الوسائد الهوائية، ومثبت السرعة، ونظام مانع انغلاق المكابح ABS، ونظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام المساعدة على صعود المرتفعات والمنحدرات، قفل مركزي، ريموت للتحكم، إنذار، حساسات ركن لسهولة عملية الاصطفاف، كاميرا.

سعر السيارة شانجان السفن 2026 في السعودية

تقدم شانجان السفن 2026 في فئتين داخل السوق السعودي، الأولى فئة Basic بسعر 44,850 ريال سعودي، بينما تأتي فئة Full Option بسعر يبلغ 47,035 ريال سعودي. 

شانجان السفن شانجان السفن شانجان السفن 2026 سعر شانجان السفن 2026 مواصفات شانجان السفن 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يطبق 5 نوفمبر

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

السوبرانو الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق،

شائعات مجنونة.. السوبرانو شيرين أحمد طارق ترد على شائعة دعمها "للرينبو"

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني أم وابنتها في المنوفية.. صور

الشيخ مصطفى العدوي

إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه

الأرصاد

تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

الجنيه الذهب

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025

أرشيفية

رئيس مدينة القاهرة الجديدة يتفقد أحياء بيت الوطن بالامتداد الشرقي لمتابعة أعمال المرافق والتنمية ورفع كفاءة الخدمات

انتخابات غرفة الصناعات الهندسية

إعلان أسماء الفائزين بانتخابات غرفة الصناعات الهندسية لدورة جديدةً

بالصور

ترتيب طرازات السيارات الأكثر مبيعا في مصر.. تفاصيل

السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا

طريقة عمل المكرونة بالجبنة والفلفل الألوان.. أكلة سهلة وسريعة تعشقها الأسرة

طريقة عمل المكرونة بالجبنة والفلفل الألوان..أكلة سهلة وسريعة تعشقها الأسرة
طريقة عمل المكرونة بالجبنة والفلفل الألوان..أكلة سهلة وسريعة تعشقها الأسرة
طريقة عمل المكرونة بالجبنة والفلفل الألوان..أكلة سهلة وسريعة تعشقها الأسرة

فوائد وأضرار الأرز الأبيض والبني.. أيهما أفضل للصحة والرشاقة؟

فوائد وأضرار الأرز الأبيض والبني.. وأيهما أفضل للصحة والرشاقة؟
فوائد وأضرار الأرز الأبيض والبني.. وأيهما أفضل للصحة والرشاقة؟
فوائد وأضرار الأرز الأبيض والبني.. وأيهما أفضل للصحة والرشاقة؟

أكثر علامات السيارات ترخيصا في مصر لشهر أكتوبر.. إليك التفاصيل

سيارات
سيارات
سيارات

فيديو

كسوف الشمس

ملك الخسوفات يقترب..ظاهرة لن تتكرر قبل 2044

بوستر اغنية الى اللقاء لمصطفي كامل ونجله فتحي

مصطفى كامل يطرح دويتو "إلى اللقاء" بمشاركة نجله فتحي

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد