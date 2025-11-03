أرخص سيارة 2026 تقدمها شانجان في السوق السعودي

تواصل شانجان الصينية توسيع حضورها في السوق السعودي من خلال طرح طرازات متنوعة سواء من ناحية التجهيزات والتصميم والسعر، وتعد النسخة السفن هي الارخص سعرًا وسط فئة السيدان المقدمة في السعودية، ضمن موديلات 2026.

تصميم شانجان السفن 2026

جاءت شانجان السفن 2026 بتصميم سيدان مدمجة يمنحها طابعًا عصريًا، حيث يبلغ طولها الإجمالي نحو 4.4 أمتار مع قاعدة عجلات بطول 2,535 ملم، بالإضافة إلى لمسات انسيابية، ومصابيح حادة الشكل، إضاءة نهارية، جنوط ألومنيوم يتراوح قياسها بين 14 و15 بوصة.

شانجان السفن 2026

محرك وأداء شانجان السفن 2026

تعتمد السيارة شانجان السفن 2026 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، يولد قوة تصل إلى 105 أحصنة مع عزم دوران يبلغ 145 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي ونظام دفع أمامي، واستهلاك وقود يبلغ نحو 18.3 كيلومتر لكل لتر.

شانجان السفن 2026

مقصورة وتجهيزات شانجان السفن 2026

نجد داخل السيارة مجموعة كبيرة من التجهيزات منها المقاعد الخماسية والتي تأتي مغطاة بالقماش، وتتوفر النوافذ الكهربائية في جميع الأبواب، إلى جانب مرايا جانبية كهربائية التحكم مزودة بإشارات انعطاف مدمجة، مع فتحة سقف، ومكيف هواء، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، عجلة قيادة تدعم الكثير من أوامر التحكم.

شانجان السفن 2026

زودت شانجان السفن 2026 بعدد 2 من الوسائد الهوائية، ومثبت السرعة، ونظام مانع انغلاق المكابح ABS، ونظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام المساعدة على صعود المرتفعات والمنحدرات، قفل مركزي، ريموت للتحكم، إنذار، حساسات ركن لسهولة عملية الاصطفاف، كاميرا.

سعر السيارة شانجان السفن 2026 في السعودية

تقدم شانجان السفن 2026 في فئتين داخل السوق السعودي، الأولى فئة Basic بسعر 44,850 ريال سعودي، بينما تأتي فئة Full Option بسعر يبلغ 47,035 ريال سعودي.