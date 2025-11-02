قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
5 سيارات صينية في السوق المصري .. الأرخص سعرا

صبري طلبه

يضم السوق المصري عددا كبيرا من السيارات المتنوعة، والتي تختلف من ناحية القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التجهيزات، إضافة إلى عناصر التصميم بين السيدان والرياضية، إلى جانب تنوع الأسعار.

ويقدم موقع "صدى البلد" أسعار وأبرز المواصفات لأرخص 5 سيارات صينية في السوق المصري.

شيري أريزو 5

دعمت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 114 حصانًا، و 141 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكي طرازCVT، أو يدوي مانيوال، بتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 675,000 جنيه و 755,000 جنيه.

بايك يو 5 بلس

تعتمد السيارة بايك يو 5 بلس على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ 111 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وتبدأ أسعار بايك يو 5 بلس موديل 2025 من 724,900 جنيه إلى 854,900 جنيه.

جيلي جي اكس برو 3

زودت السيارة جيلي جي اكس برو 3 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 140 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي  CVT، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، وتأتي بسعر 849,900 جنيه.

جاك S2

تستمد السيارة جاك S2 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 113 حصانًا، وسرعة قصوى تصل إلى 175 نيوتن متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 739,900 جنيه.

إم جي ZS

تعتمد إم جي ZS موديل على محرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 119 حصانًا، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، 4 غيار، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 929,990 جنيه.

