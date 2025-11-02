بأقل سعر في السعودية.. أرخص سيارة صينية 2025 فئة السيدان

تواصل شيري الصينية تعزيز موقعها في السوق السعودي عبر طراز أريزو 5 الشهير، والذي يأتي بتصميم عصري ومواصفات عملية، حيث يعد من أبرز السيارات السيدان الاقتصادية، ويطرح الطراز الجديد بفئة واحدة تحمل اسم Comfort.

محرك وأداء شيري أريزو 5 2025

تعتمد شيري أريزو 5 2025 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر يولد قوة 113 حصانًا، ويرتبط المحرك بناقل حركة CVT سرعات، بينما تعمل السيارة بنظام دفع أمامي، فيما تبلغ سعة خزان الوقود 48 لترًا.

شيري أريزو 5 2025

تصميم شيري أريزو 5 2025

يحافظ التصميم الخارجي لأريزو 5 على طابع السيدان العصري مع إضافة لمسات محسنة من الكروم على الشبكة الأمامية، كما زُودت السيارة بمرايا جانبية كهربائية قابلة للتعديل ومصابيح أمامية تتسم بالشراسة، وجاءت المصابيح الخلفية بتقنية LED، إضافة إلى مصباح توقف علوي وأضواء نهارية LED لزيادة وضوح الرؤية أثناء القيادة النهارية.

تجهيزات شيري أريزو 5 2025

توفر المقصورة الداخلية لأريزو 5 مكيف هواء يدوي مع فتحات تكييف مخصصة للمقاعد الخلفية، ويأتي المقود متعدد الوظائف مع إمكانية التحكم في الأنظمة الصوتية والرد على المكالمات، وتحتوي السيارة على نظام صوتي متكامل يدعم تشغيل MP3 والراديو، مع منافذ USB وبلوتوث لتوصيل الأجهزة الذكية بسهولة.

شيري أريزو 5 2025

بالإضافة إلى شاشة تعمل باللمس، ومنفذ كهربائي بقدرة 12 فولت في المقدمة، وتتيح خاصية الدخول الذكي بدون مفتاح وتشغيل السيارة عبر زر التحكم، بالإضافة إلى فتحة سقف، وإشارات ضوئية ناحية المرايات الجانبية للسيارة، كاميرا خلفية، حساسات ركن.

زودت شيري أريزو 5 بمجموعة من أنظمة الأمان منها منظومة الوسائد الهوائية، مع نظام مكابح مانعة للانغلاق ABS ومساعد فرامل BA. كما يتوفر نظام الثبات الإلكتروني ESP ونظام التحكم في الانزلاق TRC للحفاظ على توازن السيارة في المنعطفات، إلى جانب نظام مراقبة ضغط الإطارات وفرامل يد إلكترونية، ومثبت سرعة.

شيري أريزو 5 2025

سعر شيري أريزو 5 2025 في السوق السعودية

تقدم شيري أريزو 5 2025 في السوق السعودية بسعر يبدأ من 44,275 ريالًا سعوديًا للفئة Comfort.