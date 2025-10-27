بتصميم OFF ROAD.. الكشف عن شيري iCar V23 الرياضية

كشفت شركة شيري الصينية، عبر علامتها المتخصصة في السيارات الكهربائية "iCAR"، النقاب عن طرازها الجديد "iCAR V23"، الذي يمثل إضافة لافتة إلى فئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

تم تصميم هذه السيارة الكهربائية الجديدة لتقديم مزيج غير تقليدي يجمع بين الصلابة الخارجية والتكنولوجيا الكهربائية المتطورة، أبرز ما يميز "V23" هو تبنيها لغة تصميم مستوحاة بوضوح من سيارات الطرق الوعرة الكلاسيكية، ما يمنحها حضوراً قوياً ومظهراً صندوقياً صارماً.

شيري iCar V23

وتبرز الزوايا الحادة، والمصابيح الأمامية الدائرية، والارتفاع الملحوظ عن الأرض كعناصر أساسية تعزز من طابعها المغامر، وتوحي بقدرتها على خوض المغامرات الخفيفة بعيداً عن الطرق الوعرة، بالإطلالة تجمع بين الجانب الكلاسيكي لمفاهيم التحدي والجانب العصري أيضًا.

أداء ومدى سيارة شيري iCar V23

تم تزويد سيارة شيري iCAR V23 بخيارات محرك ودفع متقدمة تلبي متطلبات القيادة المتنوعة، حيث تتوفر السيارة بخياري الدفع الخلفي (RWD) أو الدفع الكلي للعجلات (AWD)، ويتميز طراز الدفع الخلفي بمدى سير مميز، حيث يتراوح بين 400 إلى 500 كيلومتر وفقاً لمعيار CLTC الصيني للاختبار.

ويرتفع مدى السير في نسخة الدفع الكلي إلى حوالي 501 كيلومتر تقريباً بشحنة واحدة، معززاً بذلك قدرتها على قطع مسافات طويلة، وتدعم السيارة خيارات سعة بطارية متعددة، منها 59.93 كيلوواط ساعة و81.76 كيلوواط ساعة.

الأبعاد الخارجية وتصميم سيارة شيري iCar V23

تؤكد الأبعاد الخارجية لـ iCAR V23 على تصميمها الموجه نحو الطرق الوعرة، حيث يبلغ طول السيارة 4,220 ملم، وعرضها 1,915 ملم، وارتفاعها 1,845 ملم، مع قاعدة عجلات ممتدة بطول 2,735 ملم.

شيري iCar V23

هذه المقاييس توفر مساحة داخلية للسيارة، ما يجعلها مؤهلة بشكل كبير للمسارات الوعرة، حيث تقترب زاوية الاقتراب من 42 درجة، بينما تبلغ زاوية المغادرة حوالي 40 درجة.

تُعد هذه الزوايا بالغة الأهمية لتمكين السيارة من صعود المنحدرات الحادة وتجاوز العوائق دون احتكاك، وهو ما يعزز قدراتها على المناورة في التضاريس الصعبة، مع ملامح حادة الشكل، وعناصر ضوئية متنوعة.

وعلى الرغم من المظهر الخارجي المستوحى من الحقبة الكلاسيكية، فإن المقصورة الداخلية لـ iCAR V23 تمثل قفزة نوعية نحو المستقبل التكنولوجي، حيث تجمع السيارة بين البساطة الوظيفية والتجهيزات العصرية المتقدمة، ابرزها وسائل التحكم وعناصر الرفاهية إلى جانب تقنيات الحماية.

سعر سيارة شيري iCar V23

تبدأ أسعار النسخة القياسية للسيارة شيري iCar V23 من 99,800 يوان صيني، وهو ما يعادل تقريباً 13,700 دولار أمريكي.