تركيا تشتري 20 طائرة يوروفايتر من بريطانيا بـ11 مليار دولار
محمود الخطيب عن أداء الأهلي في كأس العالم للأندية: ريبيرو مرحلة وانتهت
ميادة زياد: المتحف المصري الكبير بوابة سياحية جديدة تعيد مصر إلى صدارة المقاصد العالمية
نص الكلمة | البرهان: الجيش السوداني عازم على أن يقتص لأهل الفاشر
أيقونة تويوتا تودع الملاعب.. الجيل الخامس يختم تاريخ الأسطورة
أسعار الحج السياحي 2026 في مصر.. وموعد القرعة الإلكترونية للمتقدمين
الخطيب يكشف سر تراجعه عن عدم الترشح لرئاسة الأهلي مرة ثالثة
أمك من حماس.. عضوة بالكنيست الإسرائيلي توبخ بن غفير
مفتي الجمهورية يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية
أحمد موسى: مصر أرض العظماء لا تنسى أبناءها الذين صنعوا مجدها
إصابة 10 أشخاص في تصادم سيارة نقل مع ميكروباص بطريق رأس غارب الغردقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بتصميم OFF ROAD.. الكشف عن شيري iCar V23 الرياضية

صبري طلبه

كشفت شركة شيري الصينية، عبر علامتها المتخصصة في السيارات الكهربائية "iCAR"، النقاب عن طرازها الجديد "iCAR V23"، الذي يمثل إضافة لافتة إلى فئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

تم تصميم هذه السيارة الكهربائية الجديدة لتقديم مزيج غير تقليدي يجمع بين الصلابة الخارجية والتكنولوجيا الكهربائية المتطورة، أبرز ما يميز "V23" هو تبنيها لغة تصميم مستوحاة بوضوح من سيارات الطرق الوعرة الكلاسيكية، ما يمنحها حضوراً قوياً ومظهراً صندوقياً صارماً.

 شيري iCar V23

وتبرز الزوايا الحادة، والمصابيح الأمامية الدائرية، والارتفاع الملحوظ عن الأرض كعناصر أساسية تعزز من طابعها المغامر، وتوحي بقدرتها على خوض المغامرات الخفيفة بعيداً عن الطرق الوعرة، بالإطلالة تجمع بين الجانب الكلاسيكي لمفاهيم التحدي والجانب العصري أيضًا.

أداء ومدى سيارة شيري iCar V23

تم تزويد سيارة شيري iCAR V23 بخيارات محرك ودفع متقدمة تلبي متطلبات القيادة المتنوعة، حيث تتوفر السيارة بخياري الدفع الخلفي (RWD) أو الدفع الكلي للعجلات (AWD)، ويتميز طراز الدفع الخلفي بمدى سير مميز، حيث يتراوح بين 400 إلى 500 كيلومتر وفقاً لمعيار CLTC الصيني للاختبار.

ويرتفع مدى السير في نسخة الدفع الكلي إلى حوالي 501 كيلومتر تقريباً بشحنة واحدة، معززاً بذلك قدرتها على قطع مسافات طويلة، وتدعم السيارة خيارات سعة بطارية متعددة، منها 59.93 كيلوواط ساعة و81.76 كيلوواط ساعة.

الأبعاد الخارجية وتصميم سيارة شيري iCar V23

تؤكد الأبعاد الخارجية لـ iCAR V23 على تصميمها الموجه نحو الطرق الوعرة، حيث يبلغ طول السيارة 4,220 ملم، وعرضها 1,915 ملم، وارتفاعها 1,845 ملم، مع قاعدة عجلات ممتدة بطول 2,735 ملم.

 شيري iCar V23

هذه المقاييس توفر مساحة داخلية للسيارة، ما يجعلها مؤهلة بشكل كبير للمسارات الوعرة، حيث تقترب زاوية الاقتراب من 42 درجة، بينما تبلغ زاوية المغادرة حوالي 40 درجة.

تُعد هذه الزوايا بالغة الأهمية لتمكين السيارة من صعود المنحدرات الحادة وتجاوز العوائق دون احتكاك، وهو ما يعزز قدراتها على المناورة في التضاريس الصعبة، مع ملامح حادة الشكل، وعناصر ضوئية متنوعة.

وعلى الرغم من المظهر الخارجي المستوحى من الحقبة الكلاسيكية، فإن المقصورة الداخلية لـ iCAR V23 تمثل قفزة نوعية نحو المستقبل التكنولوجي، حيث تجمع السيارة بين البساطة الوظيفية والتجهيزات العصرية المتقدمة، ابرزها وسائل التحكم وعناصر الرفاهية إلى جانب تقنيات الحماية.

سعر سيارة شيري iCar V23

تبدأ أسعار النسخة القياسية للسيارة شيري iCar V23 من 99,800 يوان صيني، وهو ما يعادل تقريباً 13,700 دولار أمريكي. 

شيري سيارة شيري سيارة شيري الجديدة شيري iCar V23 iCar V23

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير

إسعاف

خلافات أسرية.. مصرع شاب تناول حبة الغلة السامة في كفر شكر بالقليوبية

جد الأطفال

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

الذهب

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

الجنازة

4 نعوش وحضور غفير.. لحظة تشييع جنازة ضحايا جريمة الهرم.. فيديو وصور

وزير العمل

للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. وزير العمل: هنزل على رأس حملة تفتيش على الشركات الأربعاء والخميس

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

المتهم

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

وزير الأوقاف

الأوقاف تعلن بدء تلقي طلبات حركة التنقلات السنوية للعاملين بمديرياتها

الدكتور طه محمد المتولي

بعد مسيرة حافلة.. وفاة الدكتور طه محمد المتولي أستاذ البلاغة بجامعة الأزهر

أمين البحوث الإسلامية

أمين البحوث الإسلامية يتفقد الاختبارات التحريرية للمسابقة العامة للإيفاد 2025/2026

بالصور

فوز بلال الملاح بعضوية مجلس إدارة غرفة صناعة السينما لدورة 2025 – 2029

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميا؟

العجينة الذهبية.. السر اللي هيخلي كل معجناتك تطلع هشة ولذيذة في وقت قياسي

انتبهي لجمالك “المانيكير الجيل” وكريمات فرد الشعر بالفورمالين تسبب السرطان

ريهام عبد الغفور

من بطولة ريهام عبد الغفور وشريف سلامة.. طرح تيزر مسلسل "سنجل ماذر فاذر"

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير.. حكاية أضخم متحف من الإنشاء حتى الافتتاح

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

