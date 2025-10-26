أسعار ومواصفات شيري تيجو 7 برو في السوق السعودي

تواصل شركة شيري الصينية توسيع حضورها في السوق السعودي من خلال طرازها تيجو 7 برو 2025، الذي يأتي ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV المدمجة، حيث تبدأ أسعاره من 82,340 ريال سعودي، ويقدم عبر فئتين من التجهيزات.

أداء ومحرك شيري تيجو 7 برو

تعتمد شيري تيجو 7 برو على محرك بنزين تيربو سعة 1500 سي سي يولد قوة 154 حصاناً وعزم دوران يبلغ 210 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة CVT أوتوماتيكي متغير، وتعمل السيارة بنظام دفع أمامي (FWD) مع معدل استهلاك وقود يبلغ 17.6 كيلومتر لكل لتر.

شيري تيجو 7 برو

تصميم السيارة شيري تيجو 7 برو

جاءت شيري تيجو 7 برو بتصميم يعكس الطابع الرياضي، مع شبكة أمامية كرومية كبيرة الحجم تحيط بها مصابيح LED كاملة ، فيما تمتد الخطوط الجانبية لتمنح السيارة مظهراً رياضياً أكثر انسيابية.

شيري تيجو 7 برو

تأتي الإضاءة من الناحية الخلفية أيضاً بتقنية LED ، بينما تستقر على جنوط ألومنيوم مقاس 18 بوصة، وتتوفر المرايا الجانبية بضبط كهربائي مع إشارات انعطاف مدمجة بنفس لون الهيكل، في حين يظهر الصدام الخلفي بلون الطلاء.

تجهيزات السيارة شيري تيجو 7 برو

تأتي جميع الفئات بخامات جلدية للمقاعد، وتضم السيارة شاشة وسطية قياس 10.25 بوصة تعمل باللمس لعرض أنظمة الترفيه والملاحة ودعم الهواتف الذكية، إضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، وعجلة القيادة متعددة الوظائف لتسهيل التحكم أثناء القيادة، نظام التكييف إلكترونياً.

شيري تيجو 7 برو

تحتوي شيري على تجهيز تيجو 7 برو على مجموعة من أنظمة الأمان الأساسية التي تضمن ثبات السيارة وسلامة الركاب، وتشمل نظام الثبات الإلكتروني (ESP) ونظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS) وتوزيع قوة الكبح الإلكتروني (EBD)، إلى جانب نظام التحكم في الجر (TCS)

شيري تيجو 7 برو

كما تحتوي على مساعد صعود المرتفعات (HAC) ونظام نزول المنحدرات (HDC) الذي يسهّل التحكم في الطرق الوعرة، كما تحتوي السيارة على 4 وسائد هوائية أمامية وجانبية لتأمين الحماية في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى كاميرا خلفية تساعد في ركن السيارة بسهولة.

أسعار السيارة شيري تيجو 7 برو في السعودية

تقدم شيري تيجو 7 برو بسعر يبدأ من 82,340 ريال سعودي للفئة Comfort، فيما يصل إلى 84,410 ريال سعودي للفئة الثانية.