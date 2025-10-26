أخبار السيارات| 5 سيارات عائلية في السوق المصرية.. وهذه مواصفات رينو كليو 2026 الجديدة كليًا

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



بعدد محدود.. الأيقونة اليابانية Buddy تعود من جديدة | صور

كشفت ميتسووكا اليابانية عن عودة سيارتها الفريدة صاحبة اللقب Buddy بعد توقف استمر قرابة عامين، مؤكدة طرح نسخة جديدة لعام 2026 بإنتاج محدود يبلغ 150 وحدة فقط.

5 سيارات عائلية في السوق المصري.. بالأسعار

يضم السوق المصري، عددا كبيرا ومتنوعا من السيارات، سواء من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، أو من ناحية التصميم الخارجي، بين فئة الهاتشباك، أو السيدان والرياضية، أو الفئة العائلية ذات الـ 7 مقاعد، والتي تحظى بشعبية كبيرة وسط الباحثين عن فرصة شراء سيارة عائلية.

أسعار ومواصفات نيسان باترول 2026 في السوق السعودي

تعزز نيسان اليابانية من تواجدها في السوق السعودي، من خلال باقة من الاصدارات المتنوعة منها الأيقونة باترول 2026، والتي تعد أحد أبرز سيارات الـSUV كبيرة الحجم ذات الطابع الرياضي من العائلة المتعددة الاستخدام.

فيراري SC40.. إصدار فريد من العلامة الإيطالية فما القصة؟

أزيح الستار عن طراز فيراري SC40 الفريد من نوعه، والذي لا يمثل مجرد إضافة إلى قائمة سيارات الحصان الواثب، بل هو جسر يربط بين عظمة الماضي وتكنولوجيا المستقبل، مستحضراً روح أيقونة السيارات الخارقة فيراري F40 .

مواصفات رينو كليو 2026 الجديدة كليًا .. وسعرها عالميًا

كشفت رينو عن تفاصيل نسختين جديدتين من سيارتها المدمجة كليو 2026، والتي تعد من أبرز الاصدارات التي قدمتها العلامة الفرنسية، حيث تمكنت الأيقونة clio من تحقيق شعبية كبيرة منذ انطلاقتها الأولى.