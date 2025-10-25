شيري تعيد تعريف مرونة السيارات بإطلاق أول SUV متعددة التحولات بالعالم

كشفت شركة شيري الصينية خلال أمسية علامتها لعام 2025 عن أول مفهوم عالمي لسيارة SUV متعددة التحولات بسبعة مقاعد، وهو مشروع يعكس التزام الشركة بفلسفة الإبداع المشترك مع المستخدمين حول العالم.

وخلال الحدث، قدم تشنج سونجتشي، نائب المدير التنفيذي العام لمركز شيري الدولي للتسويق، النموذج الجديد أمام وسائل الإعلام وشركاء العلامة، موضحا أن فكرة السيارة جاءت بعد أكثر من عام من الدراسات الميدانية في أسواق متعددة مثل إندونيسيا والمكسيك وتايلاند، شملت أكثر من 1350 مستخدما لتحديد تسعة سيناريوهات واقعية للاستخدام العائلي، من التنقل اليومي والتسوق، إلى التخييم والرحلات الطويلة.

وأكد سونجتشي أن هذه الدراسات قادت إلى ابتكار مفهوم "سيارة واحدة بتكوينات متعددة"، حيث يمكن للمركبة التحول لتناسب مختلف أنماط الحياة. وجاءت فكرة التصميم ضمن مفهوم "6=1" الذي يتيح تحويل السيارة إلى ستة أوضاع مختلفة داخلية وخارجية، لتغطي أكثر من 99% من سيناريوهات الاستخدام اليومي، ما يجعلها أقرب إلى "منزل متنقل" يجمع بين راحة الأسرة وحرية الاستكشاف.

وقدمت شيري خلال العرض ثلاثة أوضاع رئيسية، وهم وضع الـSUV بسبعة مقاعد الذي يوفر راحة عائلية ومساحة رحبة بطول 4.9 أمتار وارتفاع داخلي يصل إلى 1.28 متر.

بالإضافة الي وضع الشاحنة مزدوجة المقصورة (Double-Cab Pickup) القابل للفصل، لتوفير مساحة تخزين تصل إلى 600 لتر لتلبية احتياجات العمل والهوايات، وأخيرا وضع التخييم (Camper Mode) المزود بخيم وأسقف قابلة للطي ومنافذ طاقة وأدوات ترفيه.

كما أعلنت شيري نيتها تقديم أنماط جديدة وملحقات رسمية خلال مراحل التطوير المقبلة، مؤكدة أن التصميم سيستمر بالتطور بناء على ملاحظات المستخدمين.

وتسعى الشركة من خلال هذا المفهوم إلى بناء منظومة تطوير مفتوحة تتيح للمستخدمين المشاركة في تحديد ملامح السيارة النهائية، بدءا من التصميم والوظائف وحتى اختيار الاسم التجاري.

واختتم سونجتشي كلمته قائلا: "نحن لا نعيد تعريف سيارات الـSUV فقط، بل نعيد تصور مستقبلها بالتعاون مع المستخدمين أنفسهم"، ومن المقرر أن تصل النسخة الإنتاجية من السيارة إلى الأسواق في الربع الثالث من عام 2026، لتجسد تحول شيري من مجرد مصنع سيارات إلى منصة عالمية للابتكار المشترك.