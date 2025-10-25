تسلا تستعد لكشف مفاجأة: سيارة كهربائية بأرخص سعر

تعمل شركة تسلا على مفاجأة كبيرة لعالم السيارات الكهربائية، حيث تتجه لإطلاق أرخص سيارة كهربائية منخفضة التكلفة لسد الفجوة بين سياراتها الحالية وأسواق أكثر قدرة شرائية.

خطط تسلا

وفقًا لتقارير متواترة، فإن هذه السيارة الاقتصادية ليست مشروعًا جديدًا بالكامل، بل تم تصميمها لتكون نسخة مبسطة من طراز تسلا Model Y — تحت الاسم الرمزي “E41” مع تخفيض في تكلفة الإنتاج بنسبة كبيرة قد تصل إلى نحو 20% أقل من النسخة الأصلية.

الإنتاج المتوقع لهذا الطراز المنخفض التكلفة تم تأجيله عن الجدول الزمني الأولي: ومن المتوقع إطلاقه ما بين الربع الثالث من 2025 وبداية 2026، بحسب مصادر مطّلعة.

يراهن البعض في تسلا على هذه الخطوة كوسيلة لإحياء مبيعاتها، خاصة مع التراجع الملحوظ في الطلب وتزايد المنافسة من الشركات الصينية.

تسعى تسلا من خلال النموذج الأرخص إلى جذب شريحة أكبر من العملاء الذين حلموا بسيارة كهربائية تسعّ الأسعار، خاصة بعد أن أطلقت وعودًا قديمة عن "موديل 2" يصل سعره إلى 25 ألف دولار.

لكن الطريق ليس خالٍ من العقبات: بعض التقارير تشير إلى أن تسلا قد ألغت خطة الموديل الكامل منخفض التكلفة “موديل 2”، وفضلت إعادة تركيز جهودها نحو نسخة مبسطة من موديل Y.

يشير تأجيل الإطلاق إلى أن تسلا لا تزال تعمل على تحقيق التوازن بين السعر المنخفض والمتطلبات التقنية والإنتاجية، خاصة مع الضغوط التنافسية والتكاليف المتزايدة.

في أكتوبر 2025، كشفت تسلا رسميًا عن نسخ “Standard” أقل سعرًا من موديلات Model 3 وModel Y. السعر يبدأ من 36,990 دولارًا للـModel 3 القياسي، ومن 39,990 دولارًا لطراز Y منخفض التكلفة.

هذا الطراز الجديد يبدو أنه لا يرتقي إلى طموحات البعض الذين كانوا يتوقعون سيارة تسلا بسعر 25 ألف دولار، لكنه خطوة مهمة نحو جعل سيارات تسلا في متناول شريحة أوسع.

رغم أن تسلا لم تنفذ وعدها بدقة عبر موديل اقتصادي تمامًا من الصفر، إلا أن النسخة الأرخص من موديل Y (E41) تمثل محاولة عملية جدًا لتوسيع قاعدة عملائها.

إنه نموذج مضغوط، بسيط، وبسعر أقل من معظم طرازات تسلا الحالية، وقد يكون جواز دخول لعدد كبير من المشترين إلى عالم تسلا.

إذا نجحت هذه الخطوة، فقد تشهد تسلا تغييرًا حقيقيًا في استراتيجيتها: من علامة فاخرة إلى لاعب رئيسي في سوق السيارات الكهربائية الشعبية.