تكنولوجيا وسيارات

للعودة إلى الريلز المفقودة.. ميزة جديدة في إنستجرام تعرض كل ما شاهدته

إنستجرام
إنستجرام
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة إنستجرام Instagram، عن إطلاق ميزة جديدة طال انتظارها تتيح للمستخدمين العودة ومشاهدة الريلز Reels، التي شاهدوها سابقا، وذلك من خلال خاصية جديدة تحمل اسم “سجل المشاهدة” Watch History، وهي ميزة كانت متوفرة منذ سنوات في تطبيق تيك توك المنافس.

وبحسب ما ذكره موقع “techcrunch” التقني، تسهل الميزة الجديدة في إنستجرام على المستخدمين العثور على المقاطع التي لم يتمكنوا من حفظها في الوقت المناسب. 

فمثلا، إذا كنت تشاهد مقطعا مميزا ثم تلقيت مكالمة هاتفية أو أغلقت التطبيق عن طريق الخطأ، يمكنك الآن العودة بسهولة واسترجاع الفيديو من سجل المشاهدة دون عناء البحث الطويل في الخلاصة.

وقال رئيس إنستجرام آدم موسيري في إعلان الميزة: “هل حاولت يوما العودة لمقطع Reels شاهدته على إنستجرام ولم تتمكن من العثور عليه؟ لدينا الآن ميزة جديدة تساعدك على ذلك. فقط انتقل إلى ملفك الشخصي، ثم إلى الإعدادات، وبعدها إلى قسم نشاطك، وستجد خيار سجل المشاهدة الذي يعرض كل مقطع شاهدته سابقا”.

ويمكن للمستخدمين فرز سجل المشاهدة حسب التاريخ، مثل آخر أسبوع أو شهر، أو ضمن نطاق زمني محدد، كما يمكنهم حذف المقاطع من السجل متى أرادوا. 

وتتيح الميزة أيضا عرض المقاطع بترتيب زمني تصاعدي أو تنازلي، أو حتى حسب اسم صانع المحتوى، ما يمنحها مرونة أكبر مقارنة بميزة تيك توك المماثلة.

وأوضحت إنستجرام أن هذه الخاصية جاءت استجابة لطلب كبير من المستخدمين، الذين كانوا سابقا يلجؤون إلى طرق بديلة مثل تحميل بيانات حسابهم يدويا للعثور على المقاطع التي شاهدوها.

بهذه الإضافة، تواصل إنستجرام تقليص الفجوة مع تيك توك في مجال الفيديوهات القصيرة، ففي الفترة الأخيرة، أضافت المنصة ميزات أخرى مأخوذة من تطبيق المنافس، مثل ربط عدة Reels في سلسلة واحدة وميزة المشاهدة في نافذة منبثقة Picture-in-Picture.

إنستجرام سجل المشاهدة مشاهدة الريلز العودة لمقطع Reels

