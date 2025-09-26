قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
امتلاء مشرحة مستشفيات المحلة وسمنود بضحايا مصنع المحلة.. ودعوات للتبرع بالدم
أبرز مباريات اليوم الجمعة 26-9-2025 والقنوات الناقلة
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة
هجوم عنيف من سرايا القدس ضد جيش الاحتلال
سنن يوم الجمعة الواردة عن النبي.. اغتنم هذه الحسنات
تحول إلى كوم تراب.. 15 سيارة إسعاف لنقل ضحايا مصنع المحلة
سويلم: تنفيذ مشروعات كبرى واتباع سياسات حديثة تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الري 2.0
حريق في منزل ميار الببلاوي.. ربنا نجاني أنا وابني بأعجوبة
أجواء خريفية.. الأرصاد تعلن أخبارا سارة للمواطنين بشأن الطقس
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب عدة مناطق في باكستان
روسيا والصين تطالبان مجلس الأمن بتأجيل فرض العقوبات ضد طهران 6 أشهر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

إنستجرام يتجاوز 3 مليارات مستخدم نشط شهريا

إنستجرام
إنستجرام
شيماء عبد المنعم

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج، ورئيس إنستجرام، آدم موسيري، أن عدد المستخدمين النشطين شهريا على منصة إنستجرام تجاوز 3 مليارات مستخدم، في إنجاز كبير للمنصة المملوكة لـ ميتا، والتي كانت قد سجلت مليار مستخدم فقط في عام 2018.

وقال موسيري في مقطع فيديو عبر حسابه على إنستجرام:
“إذا نظرنا إلى السنوات الأخيرة، فإن معظم نمو المنصة كان مدفوعا بالرسائل الخاصة DMs، والريلز Reels، والتوصيات، ولهذا، سنواصل تركيزنا على هذه الميزات ونعيد توجيه التطبيق ليتمحور أكثر حول الرسائل، والريلز، والتوصيات خلال الأشهر المقبلة”.

ورغم أن هذا التوجه نحو الفيديوهات القصيرة وتوصيات الحسابات غير المتابعة ساهم في نمو المنصة، إلا أنه أثار استياء بعض المستخدمين الذين يفضلون مشاهدة الصور والمحتوى من أصدقائهم ومعارفهم.

وكشف موسيري عن خطط لتجربة ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تخصيص الخوارزمية التي تقترح محتوى الريلز، على أن تمتد لاحقا إلى باقي أقسام التطبيق. 

وستتيح هذه الميزة للمستخدمين التحكم في الموضوعات التي تظهر لهم، بناء على اهتماماتهم، مع إمكانية إخفاء موضوعات لم تعد تهمهم.

كما تعتزم إنستجرام تعديل شريط التنقل السفلي في التطبيق، بحيث يتم استبدال زر رفع المحتوى برابط مباشر للوصول إلى الرسائل الخاصة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه ميتا تحديات قانونية تتعلق باستحواذها على واتساب وإنستجرام، حيث كشفت وثائق محكمة عن رسائل داخلية تعكس التوتر بين فيسبوك وإنستجرام داخل الشركة. 

ورغم أن ميتا تستفيد من النمو الثقافي الكبير لإنستجرام، فإن زوكربيرج أعرب عن قلقه من أن صعود إنستجرام قد يساهم في تراجع شعبية فيسبوك، خصوصا بين المراهقين، وتسعى الشركة منذ سنوات إلى إعادة تقديم فيسبوك بطريقة تجعله أكثر جاذبية لهذه الفئة.

