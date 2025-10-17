بقيود أقوى ومراقبة مشددة.. إنستجرام تطلق إعدادات رقابية للمراهقين

أعلنت منصة إنستجرام، عن إطلاق تحديث جديد يهدف إلى حماية المستخدمين المراهقين من المحتوى غير المناسب من خلال تفعيل إعدادات رقابية تعتمد معيار PG-13 بشكل تلقائي على جميع الحسابات المسجلة لمن هم دون سن 18 عاما.

إنستجرام تطلق إعدادات رقابية جديدة للمراهقين بمعيار PG-13 لتقييد المحتوى الضار

يشمل هذا التقييد حظر المنشورات والفيديوهات والحسابات المقترحة التي تتضمن مواضيع موجهة للبالغين أو تحتوي على ألفاظ نابية أو سلوكيات خطيرة أو إشارات إلى مواد مثل الكحول والماريجوانا.

الميزة الجديدة متوفرة حاليا في الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا، مع خطة لإطلاقها عالميا خلال عام 2025، بينما سيتم توسيع نطاقها وتحسينها إقليميا في عام 2026.

بحسب شركة “ميتا”، يوفر معيار PG-13 مرجعية مفهومة وسهلة الاستخدام للعائلات، ويتيح للمراهقين تصفح المنصة ضمن إطار آمن دون التضحية بجاذبية المحتوى.

وقد أظهرت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة Ipsos أن الغالبية العظمى من أولياء الأمور في الولايات المتحدة يدعمون هذه الخطوة، حيث عبر 95% منهم عن اعتقادهم بأنها تساهم في تعزيز سلامة أبنائهم الرقمية، بينما رأى 90% أنها تساعدهم على فهم أفضل لطبيعة المحتوى الذي يتعرض له أطفالهم.

وقد أضافت إنستجرام خيارا اختياريا يعرف باسم وضع المحتوى المحدود، يتيح للأهل فرض قيود إضافية تشمل تعطيل التعليقات وتقييد التفاعل مع ميزات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب حجب فئات إضافية من المحتوى.

كما جرى تحسين أنظمة الذكاء الاصطناعي لتطبيق هذه السياسات بشكل أكثر دقة، ومنع ظهور الحسابات المخالفة في صفحات المراهقين أو نتائج البحث، بالإضافة إلى حظر مصطلحات البحث الحساسة حتى عند كتابتها بطريقة محرفة.

يأتي هذا التحديث ضمن جهود مستمرة من إنستجرام لخلق بيئة رقمية أكثر أمانا للمراهقين، مع منح الأهل أدوات رقابة فعالة وشفافة.