إقبال ملحوظ من السيدات على لجان مدرسة الجيزة القومية بالجيزة

شهدت لجان مدرسة الجيزة القومية بمحافظة الجيزة، صباح اليوم، إقبالًا ملحوظًا من السيدات للإدلاء بأصواتهن، وسط أجواء من التنظيم والانضباط داخل محيط اللجان.

وتوافدت السيدات منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت، في مشهد يعكس حرص المرأة على المشاركة الفعّالة في العملية الانتخابية، والتعبير عن دورها الوطني في دعم الاستحقاقات الدستورية.

كما كثّفت قوات الأمن من تواجدها أمام اللجان لتأمين عملية التصويت وتسهيل دخول الناخبات، فيما قدمت اللجان مظلات وكراسي لكبار السن لتيسير عملية الإدلاء بالأصوات.

ويستمر توافد الناخبات على اللجان طوال اليوم وسط متابعة من مندوبي المرشحين ومنظمات المجتمع المدني.

واصل الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، متابعة سير العملية الانتخابية خلال اليوم الثاني والأخير من الجولة الأولى داخل الدوائر التي تمت إعادة التصويت بها بقرار من المحكمة الإدارية العليا.

ورصدت فرق المتابعة التابعة للائتلاف مشاهد انتخابية مغايرة تمامًا لما جرى في اليوم الأول، إذ برز تغير واضح في سلوك الناخبين وتكتيكات الحملات الانتخابية مع اقتراب لحظة الحسم.

ويؤكد الائتلاف، أن اليوم الثاني لم يكن امتدادًا روتينيًا لليوم السابق، بل جاء كمرحلة جديدة اتسمت بأنماط تصويت أكثر تنظيمًا وحساسية للوقت.