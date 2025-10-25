مبيعات BYD تتفوق على تسلا في أوروبا للمرة الثانية

في تحول ملحوظ لسوق السيارات الكهربائية الأوروبية، نجحت شركة BYD الصينية في تجاوز منافستها الأمريكية تسلا في مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي، وهذه هي المرة الثانية التي تحقق فيها هذا الإنجاز في 2025.

مبيعات BYD تخطى 200%

وفقا لبيانات من رابطة مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA)، قفزت مبيعات BYD في أغسطس 2025 بنسبة 201.3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ما أعطاها حصة سوقية بنحو 1.3٪ في أوروبا.

في المقابل، تراجعت مبيعات تسلا بمعدل 36.6٪ خلال نفس الفترة، لتصل حصتها إلى 1.2٪ فقط من السوق الأوروبي.

وفقًا لتقرير آخر، سجلت BYD مبيعات 13,503 سيارة في يوليو، متجاوزة تسجيلات تسلا التي لم تتجاوز 8,837 وحدة خلال الشهر ذاته.

يرجع بعض المحللين هذا النجاح إلى مجموعة BYD المتنوعة التي تضم سيارات كهربائية بالكامل (BEV) وهجينة قابلة للشحن (PHEV)، ما يمنحها مرونة أكبر لجذب شرائح مختلفة من المستهلكين الأوروبيين.

بجانب ذلك، يتهم البعض تسلا بتراجع مبيعاتها في أوروبا بسبب مجموعة سياراتها القديمة نسبيًا، فضلاً عن التأثيرات السياسية المرتبطة بإيلون ماسك التي قد تثير تردد بعض المشترين.

ومن جهة أخرى، تزايد الطلب على السيارات الصينية الكهربائية في أوروبا يدعم من نمو BYD، خاصة مع استراتيجية الشركة للتوسع القاري.

تمثل هذه اللحظة منعطفًا مهمًا في سوق السيارات الكهربائية الأوروبي، إذ تشير إلى تحوُّل في التوازن من هيمنة تسلا إلى ظهور منافسين أقوياء من الصين.

كما أنها تعكس قدرة BYD على تقديم منتجات تلائم السوق الأوروبي من حيث السعر والتكنولوجيا.

هذا التفوق المستمر قد يدفع تسلا إلى إعادة النظر في استراتيجيتها الأوروبية، خاصة مع تزايد المنافسة واستهداف BYD لمزيد من النمو المستدام في القارة.