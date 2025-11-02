أخبار السيارات| 5 سيارات رياضية موديل 2026 في مصر «بالأسعار».. و«لكزس» تقدّم نسختها الجديدة بتصميم سداسي العجلات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



أسعار ومواصفات هافال H6 موديل 2025 في السوق السعودي

تستمر هافال H6 2025 في تعزيز تواجدها داخل السوق السعودي، ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، حيث تقدم السيارة بعدد من التجهيزات، تضمن 4 فئات، وبأسعار تبدأ من 103,385 ريال سعودي.

الكشف عن شاحنة نيسان الكهربائية الجديدة.. بمفهوم الـ"بيك أب"| صور

كشفت نيسان عن إطلاق شاحنتها الجديدة Frontier Pro في السوق الصينية، لتجمع بين طابع الشاحنات الرياضية وقدرات البيك أب العملية، مع دمج التكنولوجيا الحديثة في منظومة القيادة.

5 سيارات رياضية موديل 2026 في السوق المصري.. بالأسعار

يحتوي السوق المصري للسيارات، على باقة من الطرازات المتنوعة، والتي تختلف من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى تنوع الطرازات بحسب بلد المنشأ والتجميع، إلى جانب تنوع التصميمات ومنها الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة في الأسواق المختلفة.

قادمة من المستقبل.. لكزس تقدم مفهوما عصريا بتصميم سداسي العجلات

أحدثت لكزس اليابانية ضجة كبرى في معرض اليابان للتنقل بالعاصمة طوكيو، عندما كشفت عن مجموعة غير مسبوقة من النماذج الاختبارية التي تحمل جميعها اسم LS الأيقوني.

تويوتا ولكزس تؤكدان استخدام هذا المحرك في سياراتهما الرياضية القادمة

رغم الاتجاه العالمي المتسارع نحو السيارات الكهربائية والهجينة، إلا أن تويوتا ما زالت متمسكة بنغمة المحركات التقليدية وأصوات العادم المميزة.