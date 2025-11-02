قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس اتحاد المبدعين: المتحف المصري الكبير بداية عصر حضاري جديد
وزارة الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية أسقطت 164 مسيرة أوكرانية
عصير الرمان أم البنجر.. أيهما أفضل في علاج ضغط الدم ؟
المايسترو إيمان الجنيدي: فخورة بمشاركتي فى افتتاح المتحف المصري الكبير.. هدية مصر للعالم
عالم أزهري يرد على دعاوى وقف الإنجاب بسبب الظروف الاقتصادية
عاجل .. مدفعية الاحتلال تقصف دير البلح وسط قطاع غزة
موعد مباراة الأهلي والمصري .. والقنوات الناقلة
«عيطت وضحكت وفرحت».. ليلى علوي من نيويورك توثق لحظات الفخر بالمتحف المصري الكبير
«هويتنا تجمعنا».. فاروق حسني يكشف عن رسالته للأجيال القادمة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير
طرق اكتشاف اللبن المغشوش في المنزل .. اختبارات بسيطة تكشف الغش خلال ثوانٍ
Chat bot.. خدمة آلية للرد على استفسارات المواطنين عن خدمات قطاعات الداخلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| 5 سيارات رياضية موديل 2026 في مصر «بالأسعار».. و«لكزس» تقدّم نسختها الجديدة بتصميم سداسي العجلات

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


أسعار ومواصفات هافال H6 موديل 2025 في السوق السعودي
تستمر هافال H6 2025 في تعزيز تواجدها داخل السوق السعودي، ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، حيث تقدم السيارة بعدد من التجهيزات، تضمن 4 فئات، وبأسعار تبدأ من 103,385 ريال سعودي.

الكشف عن شاحنة نيسان الكهربائية الجديدة.. بمفهوم الـ"بيك أب"| صور
كشفت نيسان عن إطلاق شاحنتها الجديدة Frontier Pro في السوق الصينية، لتجمع بين طابع الشاحنات الرياضية وقدرات البيك أب العملية، مع دمج التكنولوجيا الحديثة في منظومة القيادة.

5 سيارات رياضية موديل 2026 في السوق المصري.. بالأسعار
يحتوي السوق المصري للسيارات، على باقة من الطرازات المتنوعة، والتي تختلف من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى تنوع الطرازات بحسب بلد المنشأ والتجميع، إلى جانب تنوع التصميمات ومنها الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة في الأسواق المختلفة.

قادمة من المستقبل.. لكزس تقدم مفهوما عصريا بتصميم سداسي العجلات
أحدثت لكزس اليابانية ضجة كبرى في معرض اليابان للتنقل بالعاصمة طوكيو، عندما كشفت عن مجموعة غير مسبوقة من النماذج الاختبارية التي تحمل جميعها اسم LS الأيقوني.

تويوتا ولكزس تؤكدان استخدام هذا المحرك في سياراتهما الرياضية القادمة
رغم الاتجاه العالمي المتسارع نحو السيارات الكهربائية والهجينة، إلا أن تويوتا ما زالت متمسكة بنغمة المحركات التقليدية وأصوات العادم المميزة. 

أخبار السيارات أسعار السيارات أخبار السيارات في مصر أسعار السيارات 2026 أخبار السيارات في العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطفل المصري حسين عبدالرسول

صدفة غيرت وجه التاريخ | حكاية الطفل المصري قائد العالم لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.. من هو حسين عبدالرسول؟

الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر

جمال شقرة يكشف سرًا لأول مرة بشأن المتحف المصري الكبير

من هي شيرين أحمد طارق نجمة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

من هي شيرين أحمد طارق نجمة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟

الذهب

تحرك جديد للذهب بعد افتتاح المتحف المصري مساء اليوم 1-11-2025

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب بعد افتتاح المتحف المصري الكبير مساء اليوم السبت 1-11-2025

ترامب

إنذار أمريكي إلى نيجيريا: تحركوا فورًا أو سنقوم بالتدخل .. لهذا السبب

سعر الذهب

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 2-11-2025

شريهان

مكالمة عاطفية على الهواء .. «شريهان»: مش عارفة ألملم مشاعري ده تتويج على أرض بلدي

ترشيحاتنا

مواعيد القطارات

مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الأحد 2-11-2025

احتفالات محافظة اسوان

أخبار أسوان: احتفالات بافتتاح المتحف المصرى واستعدادات لموسم الأمطار والسيول.. وإصدار تراخيص أبراج المحمول بالقانون

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف|تحرير 300 محضر مخالفات للمخابز والأسواق والجامعة تحصد المرتبة 10 محليًا و28 أفريقيًا

بالصور

طرق اكتشاف اللبن المغشوش في المنزل .. اختبارات بسيطة تكشف الغش خلال ثوانٍ

طرق اكتشاف اللبن المغشوش
طرق اكتشاف اللبن المغشوش
طرق اكتشاف اللبن المغشوش

إطلالة سينمائية لافتة لـ «لينا صوفيا» تبهر مًحبيها .. صور

لينا صوفيا
لينا صوفيا
لينا صوفيا

السكر الأبيض .. خطر صامت يُهدّد القلب والمناعة ويُدمّر صحة الأطفال| نصائح الأطباء

كيف يؤثر السكر على القلب والمناعة؟
كيف يؤثر السكر على القلب والمناعة؟
كيف يؤثر السكر على القلب والمناعة؟

تفاصيل إطلالة فريدة عثمان في افتتاح المتحف المصري الجديد.. أناقة لفتت الأنظار في ليلة تاريخية|شاهد

فريدة عثمان
فريدة عثمان
فريدة عثمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد