تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات رياضية موديل 2026 في السوق المصري.. بالأسعار

صبري طلبه

يحتوي السوق المصري للسيارات، على باقة من الطرازات المتنوعة، والتي تختلف من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى تنوع الطرازات بحسب بلد المنشأ والتجميع، إلى جانب تنوع التصميمات ومنها الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة في الأسواق المختلفة.

شيري تيجو 7 برو

شيري تيجو 7 برو

زودت سيارة شيري تيجو 7 برو بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، تيربو، سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج قوة قدرها 154 حصانا، و210 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يبدأ من 1,130,000 جنيه   وصولاً إلى 1,230,000 جنيه.

 إم جي RX5 PLUS

 إم جي RX5 PLUS

تستمد إم جي RX5 PLUS قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، بقوة قدرها 171 حصانا و275 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، ويقدم المحرك بسعة 1500 سي سي تيربو، وبسعر يبلغ 1,380,000 جنيه.

 جيتور T2

 جيتور T2

تأتي السيارة جيتور T2 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يمكنه انتاج 184 حصانا، و290 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتقنيات الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 1,775,000 جنيه.

كيا سبورتاج

كيا سبورتاج

تعتمد السيارة كيا سبورتاج على قدرات فنية تتضمن محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعاتDCT سباعي النقلات أوتوماتيكي الحركة، وبسعر يبدأ من 1,699,900 جنيه إلى 2,249,900 جنيه.

 بيجو 5008

 بيجو 5008

تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة 180 حصانًا، و240 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك، وتقدم السيارة بيجو 5008 بسعر يتراوح بين 2,174,990 جنيه و 2,449,990 جنيه،

