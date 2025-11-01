قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكشف عن جيب جراند شيروكي 2026 "FACE LEFT".. صور

جيب جراند شيروكي 2026
جيب جراند شيروكي 2026
صبري طلبه

بعد سلسلة من التحديثات التي شملت طرازات جيب شيروكي وجراند واجونير، تواصل العلامة الأمريكية مسارها في تجديد تشكيلتها، حيث تستعد لإطلاق النسخة المحسنة من جراند شيروكي 2026 بتصميم أكثر حضورًا وتكنولوجيا محدثة وأنظمة أداء مطورة، مع الطابع الرياضي الشهير ضمن عائلة الـ SUV.

القدرات الفنية لسيارة جيب جراند شيروكي 2026

تحافظ جيب على محركها المعروف V6 بسعة 3.6 لتر الذي ينتج 293 حصانًا و352 نيوتن متر من العزم، بالإضافة إلى محرك من أربع أسطوانات تيربو سعة 2.0 لتر، توفر 324 حصانًا و450 نيوتن متر من عزم الدوران.

 جيب جراند شيروكي 2026

ويمنح هذا المحرك السيارة مدى قيادة يصل إلى 814 كيلومترًا مع قدرة سحب تصل إلى 2,812 كيلوجرامًا، إلى جانب نسحة هجينة من جراند شيروكي 4xe.

تعتمد على منظومة دفع تجمع بين محرك تيربو 2.0 لتر ومحرك كهربائي متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات وبطارية سعتها 17.3 كيلوواط، بقوة 375 حصانًا وعزم دوران يبلغ 637 نيوتن متر.

 جيب جراند شيروكي 2026

تصميم وتجهيزات سيارة جيب جراند شيروكي 2026

حصلت جراند شيروكي 2026 على واجهة أمامية محدثة باطلالة فيس ليفت، مع الحفاظ على الشبكات ذات الـ 7 فتحات، مع خطوط أكثر انسيابية ولمسات عصرية في تصميم المصابيح الأمامية.

 جيب جراند شيروكي 2026

كما شملت التحسينات الصدام الخلفي والإطارات الجانبية، إضافة إلى عجلات معدنية جديدة بقياس 18 بوصة، بينما ظهر الكونسول الوسطي للسيارة بشاشة ترفيه أكبر بقياس 12.3 بوصة بديلةً عن الشاشات السابقة، مع أزرار تحكم جديدة.

 جيب جراند شيروكي 2026

وتضم السيارة فتحة سقف بانوراما، نظامًا صوتيًا فاخرًا من Alpine يضم 9 سماعات، و بأنظمة أمان قياسية تشمل الفرملة التلقائية الطارئة، ومراقبة النقطة العمياء، وتحذير حركة المرور الخلفية، ومساعد الحفاظ على المسار، مقاعد كهربائية من الجلد الفاخر.

