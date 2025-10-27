قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تركيا تشتري 20 طائرة يوروفايتر من بريطانيا بـ11 مليار دولار
محمود الخطيب عن أداء الأهلي في كأس العالم للأندية: ريبيرو مرحلة وانتهت
ميادة زياد: المتحف المصري الكبير بوابة سياحية جديدة تعيد مصر إلى صدارة المقاصد العالمية
نص الكلمة | البرهان: الجيش السوداني عازم على أن يقتص لأهل الفاشر
أيقونة تويوتا تودع الملاعب.. الجيل الخامس يختم تاريخ الأسطورة
أسعار الحج السياحي 2026 في مصر.. وموعد القرعة الإلكترونية للمتقدمين
الخطيب يكشف سر تراجعه عن عدم الترشح لرئاسة الأهلي مرة ثالثة
أمك من حماس.. عضوة بالكنيست الإسرائيلي توبخ بن غفير
مفتي الجمهورية يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية
أحمد موسى: مصر أرض العظماء لا تنسى أبناءها الذين صنعوا مجدها
إصابة 10 أشخاص في تصادم سيارة نقل مع ميكروباص بطريق رأس غارب الغردقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

كاديلاك CT6 الفاخرة.. ماذا تقدم الأيقونة الأمريكية وكم سعرها؟

كاديلاك CT6 
كاديلاك CT6 
صبري طلبه

تواصل علامة كاديلاك من تعزيز تواجدها في السوق الصينية، بعد تقديم طراز CT6 لعام 2026 المخصص للسوق الصيني، ويعد هذه الطراز من أبرز الاصدارات المطروحة هناك، وذلك وسط فئة السيدان الفاخرة.

مواصفات وتجهيزات كاديلاك CT6 الجديدة

تعتمد كاديلاك CT6 الجديدة على محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر مزود بشاحن توربيني، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 233 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 350 نيوتن متر.

كاديلاك CT6 

يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من عشر سرعات، وتأتي السيارة بنظام التعليق الحديث  Magnetic Ride Control، الذي يمنح السيارة توازنًا مميزًا على الطرق، إلى جانب نظام تعليق أمامي مزدوج الأذرع وخلفي متعدد الوصلات مصنوع من الألمنيوم الخفيف

تصميم خارجي متجدد ولمسات داخلية أكثر فخامة

حصلت كاديلاك CT6 في نسختها المحدثة على تحسينات في التصميم الخارجي تعكس التطور العصري للعلامة الفاخرة، مع الحفاظ على خطوطها الأنيقة والمظهر الانسيابي الذي يميزها، حيث أضافت  خيارًا يتعلق بلون الجلد وهو Cloud Tranquility White صاحب الاطلالة البيضاء الفاخرة.

كاديلاك CT6 

كما حصلت على 6 كاميرات و6 رادارات لمراقبة الطريق والمساعدة في التوجيه والتسارع، شاشة منحنية قياس 33 بوصة بدقة 9K تعمل بالنظام التشغيلي الأحدث من كاديلاك، بالإضافة إلى 12 مستشعرًا فوق صوتي ورادارات موجية، نظام Super Cruise للقيادة شبه الذاتية.

كاديلاك CT6 

تقدم كاديلاك خاصية الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية ونظام إلغاء الضوضاء النشط، الذي يعزل المقصورة عن الأصوات الخارجية، نظام صوتي فاخر من  AKG يضم 19 مكبر صوت، مع مكبرات مدمجة في مساند الرأس، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

سعر السيارة كاديلاك CT6 في السوق الصينية 

تقدم السيارة  كاديلاك CT6 في السوق الصينية بأسعار تبدأ من نحو 289,900 يوان صيني، أي ما يعادل 40,700 دولار أمريكي تقريبًا، وتصل إلى 329,900 يوان 46,300 دولار للفئة الأعلى تجهيزًا.

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير

إسعاف

خلافات أسرية.. مصرع شاب تناول حبة الغلة السامة في كفر شكر بالقليوبية

جد الأطفال

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

الذهب

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

الجنازة

4 نعوش وحضور غفير.. لحظة تشييع جنازة ضحايا جريمة الهرم.. فيديو وصور

وزير العمل

للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. وزير العمل: هنزل على رأس حملة تفتيش على الشركات الأربعاء والخميس

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

المتهم

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

وزير الأوقاف

الأوقاف تعلن بدء تلقي طلبات حركة التنقلات السنوية للعاملين بمديرياتها

الدكتور طه محمد المتولي

بعد مسيرة حافلة.. وفاة الدكتور طه محمد المتولي أستاذ البلاغة بجامعة الأزهر

أمين البحوث الإسلامية

أمين البحوث الإسلامية يتفقد الاختبارات التحريرية للمسابقة العامة للإيفاد 2025/2026

بالصور

فوز بلال الملاح بعضوية مجلس إدارة غرفة صناعة السينما لدورة 2025 – 2029

بلال الملاح والمخرج شريف عرفة
بلال الملاح والمخرج شريف عرفة
بلال الملاح والمخرج شريف عرفة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟

العجينة الذهبية.. السر اللي هيخلي كل معجناتك تطلع هشة ولذيذة في وقت قياسي

العجينة الذهبية..سر كل فطيرة ومعجنات ناجحة
العجينة الذهبية..سر كل فطيرة ومعجنات ناجحة
العجينة الذهبية..سر كل فطيرة ومعجنات ناجحة

انتبهي لجمالك “المانيكير الجيل” وكريمات فرد الشعر بالفورمالين تسبب السرطان

انتبهي لجمالك “المانيكير الجيل” وكريمات فرد الشعر بالفورمالين يسبب السرطان
انتبهي لجمالك “المانيكير الجيل” وكريمات فرد الشعر بالفورمالين يسبب السرطان
انتبهي لجمالك “المانيكير الجيل” وكريمات فرد الشعر بالفورمالين يسبب السرطان

ريهام عبد الغفور

من بطولة ريهام عبد الغفور وشريف سلامة.. طرح تيزر مسلسل "سنجل ماذر فاذر"

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير.. حكاية أضخم متحف من الإنشاء حتى الافتتاح

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

