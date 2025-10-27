كاديلاك CT6 الفاخرة.. ماذا تقدم الأيقونة الأمريكية وكم سعرها؟

تواصل علامة كاديلاك من تعزيز تواجدها في السوق الصينية، بعد تقديم طراز CT6 لعام 2026 المخصص للسوق الصيني، ويعد هذه الطراز من أبرز الاصدارات المطروحة هناك، وذلك وسط فئة السيدان الفاخرة.

مواصفات وتجهيزات كاديلاك CT6 الجديدة

تعتمد كاديلاك CT6 الجديدة على محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر مزود بشاحن توربيني، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 233 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 350 نيوتن متر.

كاديلاك CT6

يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من عشر سرعات، وتأتي السيارة بنظام التعليق الحديث Magnetic Ride Control، الذي يمنح السيارة توازنًا مميزًا على الطرق، إلى جانب نظام تعليق أمامي مزدوج الأذرع وخلفي متعدد الوصلات مصنوع من الألمنيوم الخفيف

تصميم خارجي متجدد ولمسات داخلية أكثر فخامة

حصلت كاديلاك CT6 في نسختها المحدثة على تحسينات في التصميم الخارجي تعكس التطور العصري للعلامة الفاخرة، مع الحفاظ على خطوطها الأنيقة والمظهر الانسيابي الذي يميزها، حيث أضافت خيارًا يتعلق بلون الجلد وهو Cloud Tranquility White صاحب الاطلالة البيضاء الفاخرة.

كاديلاك CT6

كما حصلت على 6 كاميرات و6 رادارات لمراقبة الطريق والمساعدة في التوجيه والتسارع، شاشة منحنية قياس 33 بوصة بدقة 9K تعمل بالنظام التشغيلي الأحدث من كاديلاك، بالإضافة إلى 12 مستشعرًا فوق صوتي ورادارات موجية، نظام Super Cruise للقيادة شبه الذاتية.

كاديلاك CT6

تقدم كاديلاك خاصية الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية ونظام إلغاء الضوضاء النشط، الذي يعزل المقصورة عن الأصوات الخارجية، نظام صوتي فاخر من AKG يضم 19 مكبر صوت، مع مكبرات مدمجة في مساند الرأس، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

سعر السيارة كاديلاك CT6 في السوق الصينية

تقدم السيارة كاديلاك CT6 في السوق الصينية بأسعار تبدأ من نحو 289,900 يوان صيني، أي ما يعادل 40,700 دولار أمريكي تقريبًا، وتصل إلى 329,900 يوان 46,300 دولار للفئة الأعلى تجهيزًا.