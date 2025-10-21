قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النجم التركي سركان شاي أوغلو: الجونة «مكان خلاب» وسأزور الأهرامات في أقرب وقت |فيديو
استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المنزل
وزير الخارجية: تعنت إثيوبيا أوصل مفاوضات سد النهضة لطريق مسدود.. ومصر ستدافع عن أمنها المائي
رسمياً.. إلغاء مباراة برشلونة وفياريال في ميامي لهذا السبب
زيادة إصابات الجديري المائي بمدرسة المنوفية لـ24 وعزل المصابين 10أيام وتطهير الفصول
الأسعار أول نوفمبر.. 12 ألف تأشيرة لحج الجمعيات الأهلية | تفاصيل
مسئول بالبيت الأبيض: لا توجد خطط لعقد اجتماع بين ترامب وبوتين في المستقبل القريب
باريس: المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر بـ88 مليون يورو
إندبندنت: إرسال قوات بريطانية إلى إسرائيل لمراقبة وقف إطلاق النار في غزة
دوري أبطال أوروبا.. شوط أول سلبي بين آرسنال وأتلتيكو مدريد
يخسر 2000 جنيه.. سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات الثلاثاء
مانشستر سيتي يتقدم على فياريال بثنائية في الشوط الأول بدوري الأبطال
تكنولوجيا وسيارات

فترات التألق والتغييرات التي مرت بها شركة كاديلاك لصناعة السيارات ؟

إبراهيم القادري

تأسست شركة كاديلاك عام 1902 على يد هنري ليلاند، الذي اختار اسم مستوحى من اسم مستكشف فرنسي هو أنطوان دي لا موث كاديلاك، ومؤسس مدينة ديترويت.

وتعد شركة كاديلاك رائدة في صناعة السيارات، وقد ابتكرت العديد من التقنيات منها، قطع السيارات القابلة للتبديل وبداية التشغيل الكهربائي للسيارات، كما اشتهرت بإنتاج سيارات فاخرة.

تأسيس شركة كاديلاك لصناعة السيارات

تأسست شركة كاديلاك في 22 أغسطس من عام 1902، وذلك بعد ست سنوات من ترك هنري فورد لشركته، وقام ليلاند الذي كان مهندسًا في شركة ليلاند وفولكنر، باقناع مستثمري شركة هنري فورد بالاستمرار في إنتاج السيارات تحت اسم جديد.

وتم اختيار اسم "كاديلاك" تكريمًا للمستكشف الفرنسي أنطوان لوميت دي لا موث، سيد كاديلاك، الذي أسس ديترويت عام 1701.

الابتكارات التاريخية لشركة كاديلاك

في عام 1902 أدخلت كاديلاك مفهوم الأجزاء القابلة للتبديل، مما مهد الطريق للإنتاج الضخم للسيارات، وفي عام 1912 قدمت كاديلاك أول سيارة إنتاج مزودة بمفتاح تشغيل ذاتي، مما ألغى الحاجة إلى محرك التشغيل اليدوي وساهم في تسهيل قيادة النساء للسيارات.

ومع دخول عام 1915، قدمت كاديلاك محرك 8 سلندر المبرد بالماء، والذي أصبح فيما بعد من السمات المميزة لعلامتها التجارية،وفي عام 1910، أصبحت كاديلاك أول شركة تصنع سيارة ركاب بمقصورة مغلقة بالكامل.

وفي الخمسينات والستينات، رسخت كاديلاك سمعتها كشركة مصنعة للسيارات الفاخرة عالية الجودة، وفي التسعينات، أعادت كاديلاك تصميم طرازاتها القديمة واستبدلتها بطرازات جديدة مثل إسكاليد في عام 1999، وهي سيارة SUV رياضية متعددة الاستخدامات جديدة في تاريخها.

والجيدر بالذكر ان شركة كاديلاك في الألفية الجديدة، تبنت فلسفة تناغم الفن والتقنية (Art and Science)، وهي فلسفة تعتمد على هندسة التصميم والتكنولوجيا المتقدمة.

استعادت مكانة كاديلاك

واستعادت كاديلاك مكانتها في عالم السيارات الفاخرة بفضل تصاميمها الجريئة وتقنياتها المتقدمة، وتستخدم جنرال موتورز كاديلاك كالفرع المخصص لصناعة السيارات الكهربائية الفاخرة، مثل سيارة "فل إلكتريك"، وتواصل كاديلاك الابتكار من خلال سياراتها الحديثة التي تجمع بين الفخامة والأداء العالي، منها طراز إسكاليد الجديد. 

شركة كاديلاك هنري ليلاند كاديلاك إسكاليد سيارة SUV رياضية

الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

يخسر 2000 جنيه.. سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات الثلاثاء

خلع ضوافرها وعض وجهها

تفاصيل مرعبة فى حادث ضحية بورسعيد.. بسبب صينية بطاطس زوجها ألقاها من البلكونة

سعر الذهب في مصر

تراجع جديد.. أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية يوم الثلاثاء

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار: قبل السقوط بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس راح شافه ومشى

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"

الخطيب وحسام غالي

يا أبيض أو أسود| تفاصيل جديدة في أزمة حسام غالي ورئيس الأهلي

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي

طماطم 023 F1

ليس طائرة حربية.. لماذا يتفوق صنف طماطم 023 F1 عند المزارعين؟

إنجي أشرف بهجت تحصد الماجستير بامتياز عن دراسة تأثير الواقع المعزز على التعليم الإلكتروني بمصر

إنجي أشرف بهجت تحصد الماجستير بامتياز عن دراسة تأثير الواقع المعزز على التعليم الإلكتروني بمصر

وحدة الطعام المتنقلة

عايز تشتغل.. شروط الحصول على ترخيص وحدات الطعام المتنقلة

العرض الخاص والأول لفيلم السادة الأفاضل في مهرجان الجونة | صور

نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة

صناع فيلم الحياة بعد سهام يحتفون بعرضه على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة

أبطال فيلم الحياة بعد سهام

حسين فهمي : دعمت القضية الفلسطينية بمهرجان القاهرة .. والجونة برع في إظهار معاناة غزة

حسين فهمي

أخبار السيارات| سبب صوت الطقطقة في سيارات هوندا.. ومشاكل خطيرة في فتيس جنرال موتورز

نشرة السيارات

المعتمر والحمامة

لقطة نادرة.. حمامة تهبط على رأس معتمر أثناء الطواف

رجل هندي يعود من "المـ.ــوت"

رجل هندي يعود من المـ.ــوت .. والسبب أغرب مما تتخيل

فستان رانيا يوسف

بفستان جريء ولامع.. رومانسية وحب رانيا يوسف لزوجها في مهرجان الجونة

فيلم المستعمرة

توتر وغموض ورحلة انتقام… صدور الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم المستعمرة

