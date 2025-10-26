قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
5 سيارات رياضية موديل 2025 في السوق المصري .. بالأسعار

يحتوي السوق المصري للسيارات على باقة كبيرة من الإصدارات الرياضية، من فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة نسبة إلى التصميم الرياضي، والمساحة الرحبة، مع الارتفاع المناسب.

ويقدم موقع "صدى البلد" أسعار وأبرز مواصفات 5 سيارات رياضية موديل 2025 في السوق المصري

هيونداي توسان

هيونداي توسان

تعتمد السيارة هيونداي توسان 2025 على محرك 1600 سي سي تيربو، بقوة 180 حصانا، و265 نيوتن متر، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيارات، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من البنزين بحوالي 6 لترات لكل 100 كيلومتر، ويتراوح سعرها بين 1,650,000 جنيه و 2,250,000 جنيه.

نيسان قشقاي

نيسان قشقاي

تستمد السيارة نيسان قشقاي قوتها من محرك 1300 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج 148 حصانًا، و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك، وزمن تسارع يقدر بـ 9.4 ثانية وصولًا من 0 لـ 100 كم/س، وتتراوح أسعار السيارة بين 1,464,000 جنيه و 1,929,000 جنيه.

رينو أوسترال

رينو أوسترال

تستهلك السيارة رينو أوسترال نسبة من الوقود قدرها 6.2 لترًا لكل 100 كيلومتر، وتتسارع السيارة من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 9.7 ثانية، ومن الناحية الفنية تعتمد على محرك تيربو سعة 1300 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 160 حصانا، و250 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، ويتراوح سعر السيارة بين 1,400,000 جنيه و 1,770,000 جنيه.

كي جي ام توريس

كي جي ام توريس

تعتمد كي جي إم توريس 2025 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 168 حصانًا، و280 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع تقنية الجر الأمامي أو الرباعي للعجلات، وتتراوح أسعار السيارة بين 1,525,000 جنيه و 2,040,000 جنيه.

 زيكرX7 

 زيكرX7 

زودت السيارة بمحرك كهربائي يستطيع أن يضخ قوة قدرها 416 حصانًا، عزم دوران 440 نيوتن متر، بطارية بمدى يتراوح بين 480 و615 كيلومتر، وتقدم السيارة زيكرX7 بأسعار تتراوح بين 1,999,000 جنيه و 2,699,000 جنيه.

