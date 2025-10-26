إصدار الـ 100 عام .. رولزرويس تقدم الأيقونة فانتوم بلمسات من الذهب عيار 24

احتفلت شركة رولز رويس البريطانية بمرور مئة عام على إطلاق طرازها الأسطوري فانتوم من خلال الكشف عن إصدار خاص محدود يحمل اسم فانتوم المئوية، يضم 25 نسخة فقط حول العالم.

وتعد هذه المجموعة واحدة من أكثر إبداعات العلامة تعقيداً من الناحية التقنية والفنية، إذ تمثل مزيجاً دقيقاً بين الحرفية التقليدية والابتكار الحديث الذي لطالما ميز سيارات رولز رويس على مدار قرن كامل.

تحفة فنية بتاريخ الفخامة

جاء تصميم فانتوم المئوية كتجسيد بصري لتاريخ الطراز منذ نشأته في لندن عام 1925، حيث اعتمدت رولز رويس في المقصورة على ثلاث طبقات فنية متداخلة استخدم فيها أكثر من 160 ألف غرزة تطريز، تحكي كل منها مرحلة من مراحل تطور السيارة.

رولز رويس فانتوم

المقاعد الخلفية استعرضت لمحات من مسيرة فانتوم عبر الزمن وأعمال هنري رويس الإبداعية، بينما تميزت المقاعد الأمامية بنقوش ليزرية دقيقة مستوحاة من الاسم الرمزي Seagull الذي حملته فانتوم الأولى قبل قرن من الزمان.

تفاصيل داخلية مطلية بالذهب

قدمت رولز رويس في هذه النسخة مزيجاً فريداً من الفخامة الحرفية والتقنيات المتقدمة، حيث استخدمت أخشاباً نادرة تمت معالجتها بتقنيات الحفر بالليزر وطلاءات متعددة الاتجاهات تمنحها عمقاً بصرياً غير مألوف.

رولز رويس فانتوم

كما أضافت تطعيمات من الذهب عيار 24 على الأبواب والتابلوه، مع وجود مفتاح تشغيل ذهبي وسطح داخلي يلمع بغبار الذهب، ويظهر غطاء المحرك المطلي بالأبيض القطبي مع لمسات ذهبية ناعمة ليعكس شخصية السيارة الاستثنائية التي لا تشبه أي إصدار آخر من فانتوم.

رولز رويس فانتوم

يحمل الطلاء الخارجي في فانتوم المئوية طابعاً احتفالياً فريداً، حيث يجمع بين الأبيض القطبي والأسود اللامع في مزيج بصري يبرز التفاصيل الدقيقة للهيكل، مع تمثال النشوة الشهير في مقدمة السيارة، فقد صُنع من ذهب عيار 18 قيراط ومطلي بذهب 24 قيراط لمقاومة التآكل.

رولز رويس فانتوم

أداء V12 أسطوري يجمع بين القوة والأداء

تحتفظ فانتوم المئوية بالمحرك الأسطوري V12 بسعة 6.75 لتر، الذي يعد من أعمدة هندسة رولز رويس، حيث يولد هذا المحرك قوة تصل إلى 563 حصاناً وعزم دوران يبلغ 900 نيوتن متر، مما يمكن السيارة من التسارع من صفر إلى 100 كم/س خلال نحو 5.3 ثوانٍ، ويتكامل الأداء مع ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات.