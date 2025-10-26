قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يونيسيف: آلاف الأطـ.ـفال في غزة يواجهون سوء التغذية .. فيديو
وزير الصحة يلتقي محافظ قنا لبحث إنشاء مستشفى للأورام في أبوتشت
الديهي: بلجيكا تحقق في واقعة مراقبة عناصر إخوانية لفندق إقامة الرئيس السيسي
أبو الغيط: منصب وزير الخارجية أصعب من أمين الجامعة العربية.. وسد النهضة نتيجة فوضى 2011
إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم
أبوالغيط: مصر حشدت مليون جندي في حرب أكتوبر.. والسادات كان قائداً حديديا
تقليص الخطوات| كيفية استخراج تراخيص البناء الجديدة 2025.. وعدد الأدوار المسموح بها
رئيس إيطاليا: نُقدّر جهود شيخ الأزهر في نشر السلام وتعزيز الحوار بين الأديان
المصري البورسعيدي يتقدم على الاتحاد الليبي بهدف نظيف بالشوط الأول بالكونفيدرالية
الداخلية اللي فرحتني.. تامر أمين: واقعة ضرب المسن خلت دمي بيغلي
أبوالغيط: السادات لم يلتق كيسنجر قبل حرب أكتوبر.. وحافظ إسماعيل واجهه برسالة قوية
الجيوشي: لدينا 100 كلية للذكاء الاصطناعي يدرس بها أكثر من 150 ألف طالب
إصدار الـ 100 عام .. رولزرويس تقدم الأيقونة فانتوم بلمسات من الذهب عيار 24

صبري طلبه

احتفلت شركة رولز رويس البريطانية بمرور مئة عام على إطلاق طرازها الأسطوري فانتوم من خلال الكشف عن إصدار خاص محدود يحمل اسم فانتوم المئوية، يضم 25 نسخة فقط حول العالم.

وتعد هذه المجموعة واحدة من أكثر إبداعات العلامة تعقيداً من الناحية التقنية والفنية، إذ تمثل مزيجاً دقيقاً بين الحرفية التقليدية والابتكار الحديث الذي لطالما ميز سيارات رولز رويس على مدار قرن كامل.

تحفة فنية بتاريخ الفخامة 

جاء تصميم فانتوم المئوية كتجسيد بصري لتاريخ الطراز منذ نشأته في لندن عام 1925، حيث اعتمدت رولز رويس في المقصورة على ثلاث طبقات فنية متداخلة استخدم فيها أكثر من 160 ألف غرزة تطريز، تحكي كل منها مرحلة من مراحل تطور السيارة.

المقاعد الخلفية استعرضت لمحات من مسيرة فانتوم عبر الزمن وأعمال هنري رويس الإبداعية، بينما تميزت المقاعد الأمامية بنقوش ليزرية دقيقة مستوحاة من الاسم الرمزي Seagull الذي حملته فانتوم الأولى قبل قرن من الزمان.

تفاصيل داخلية مطلية بالذهب 

قدمت رولز رويس في هذه النسخة مزيجاً فريداً من الفخامة الحرفية والتقنيات المتقدمة، حيث استخدمت أخشاباً نادرة تمت معالجتها بتقنيات الحفر بالليزر وطلاءات متعددة الاتجاهات تمنحها عمقاً بصرياً غير مألوف.

كما أضافت تطعيمات من الذهب عيار 24 على الأبواب والتابلوه، مع وجود مفتاح تشغيل ذهبي وسطح داخلي يلمع بغبار الذهب، ويظهر غطاء المحرك المطلي بالأبيض القطبي مع لمسات ذهبية ناعمة ليعكس شخصية السيارة الاستثنائية التي لا تشبه أي إصدار آخر من فانتوم.

يحمل الطلاء الخارجي في فانتوم المئوية طابعاً احتفالياً فريداً، حيث يجمع بين الأبيض القطبي والأسود اللامع في مزيج بصري يبرز التفاصيل الدقيقة للهيكل، مع تمثال النشوة الشهير في مقدمة السيارة، فقد صُنع من ذهب عيار 18 قيراط ومطلي بذهب 24 قيراط لمقاومة التآكل.

أداء V12 أسطوري يجمع بين القوة والأداء

تحتفظ فانتوم المئوية بالمحرك الأسطوري V12 بسعة 6.75 لتر، الذي يعد من أعمدة هندسة رولز رويس، حيث يولد هذا المحرك قوة تصل إلى 563 حصاناً وعزم دوران يبلغ 900 نيوتن متر، مما يمكن السيارة من التسارع من صفر إلى 100 كم/س خلال نحو 5.3 ثوانٍ، ويتكامل الأداء مع ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات.

رولز رويس سيارة رولز رويس رولز رويس فانتوم السيارة رولز رويس فانتوم سيارة رولز رويس فانتوم

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

يتخيل وجود شاب معها.. شاب يقتل شقيقته ويصيب والدته في النزهة

حكمة نهائى السوبر الأوروبي: إطلالتي سر شقائي وصلاح ليس فتي أحلامي

«النقض» ترفض الطعن المقدم من دفاع سعد الصغير على حكم حبسه 6 أشهر

جمال عبد الحميد يشكر إدارة الأهلي.. والسبب مفاجأة

بالأسماء.. إصابة 11 معلم ومعلمة بعضهم حالته خطيرة في حادث بسوهاج

بدأ العد التنازلي.. موعد شهر رمضان 2026 وأول أيام عيد الفطر فلكيا

التحقيق مع الرئيس العراقي .. أول ظهور درامي لشخصية صدام حسين في مسلسل يجسد لحظاته الأخيرة

أعلنتها التضامن الاجتماعي.. تفاصيل وشروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026

بعد إضافة عبوة جديدة.. أسعار زيت الطعام والسلع التموينية في البطاقات

هيدي كرم تواجه نيرمين سيف الدين في وتر حساس 2

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

انتهاء تصوير “علي رشم”.. ملحمة عراقية تُجسّد بطولة الشهداء وتعيد هيبة الدراما الوطنية

بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

فيديو

طارق الشيخ ومحمود الليثي يطرحان ديو "تاجر السعادة"

زينة تتعرض لإصابة في قدمها قبل أيام من عرض ورد وشوكولاتة

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

تصريحات زوجة مسن السويس

اتظلمنا واتشوهت سمعتنا.. أول تصريح لزوجة مسن السويس بعد الاعتداء عليه

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

