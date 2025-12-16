الكرملين: لم نطلع على تفاصيل الضمانات الأمنية لأوكرانيا

شددت الرئاسة الروسية ممثلة في "الكرملين"، اليوم الثلاثاء على إنها لا تريد وقف إطلاق نار، معتبرة إن هذا سيوفر هدنة لأوكرانيا لتستعد بشكل أفضل لاستئناف الحرب وليس لوقفها.

أضاف الكرملين: "لم نطلع بعد على تفاصيل المقترحات المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا"، مؤكدًا أن "روسيا تريد وقف الحرب وتحقيق أهدافها وضمان السلام في أوروبا مستقبلاً".



وأكدت روسيا : "لسنا مستعدين لتقديم أي تنازلات بشأن دونباس ونوفوروسيا والقرم".



وقال كبير المفاوضين الأوكرانيين تحقيق تقدم ملموس في المحادثات الجارية مع الوفد الأمريكي بشأن الحرب مع روسيا، لافتًا إلى أجواء إيجابية في مسار التفاوض.



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إحراز تقدم كبير في المحادثات الخاصة بروسيا وأوكرانيا.

وشدد المفاوض الأوكراني أن الفريق الأمريكي يعمل بشكل بناء لدعم الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق سلام دائم يضع حداً للنزاع القائم، مضيفًا أن المشاورات مستمرة بين الجانبين.