السفير رشيد خطابي: التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ركيزتان أساسيتان لتطوير الإعلام العربي

أكد السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال، أن التحولات الجذرية التي يشهدها المشهد الإعلامي العربي تفرض اعتماد معايير اتصالية حديثة، ورؤية مشتركة لتطوير الإعلام العربي ومواكبة التوجهات العالمية وأحدث الابتكارات التكنولوجية.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية في دورتها الخامسة والأربعين، المنعقدة في العاصمة التونسية خلال الفترة من 16 إلى 17 ديسمبر 2025، بحضور سفيان تقية وزير السياحة بالحكومة التونسية، ومحمد بن فهد الحارثي رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية، والمهندس عبد الرحيم سليمان المدير العام للاتحاد، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء والإعلاميين.

وفي مستهل كلمته، أعرب السفير أحمد رشيد خطابي عن شكره وتقديره لاتحاد إذاعات الدول العربية على الدعوة الكريمة للمشاركة في أعمال هذه الدورة، مشيداً بإسهامات الاتحاد بوصفه شريكاً أساسياً في مسيرة العمل الإعلامي العربي المشترك، ودوره في تنسيق التعاون والمبادرات الهادفة إلى مواجهة التحديات التي تواجه الإعلام العربي.

وأوضح أن التحولات المتسارعة التي يعرفها قطاع الإعلام تحتم التحرك ضمن رؤية جماعية لتطوير الأداء الإعلامي العربي، وإتاحة فرص حقيقية للتعاون بين المؤسسات الإعلامية العربية، وبناء شراكات دولية تسهم في تحديث أساليب الإعلام العربي والارتقاء بمحتواه.

وأشار إلى أن اختيار موضوعي الحوار المهني خلال هذه الدورة، والمتعلقين بـ«دور الإعلام في تحفيز الابتكار الشبابي في قطاعات التنمية»، و«تحولات المشهد الإعلامي في عصر الذكاء الاصطناعي والمؤثرين»، يعكس حرص الاتحاد على تطوير أداء الإعلام العربي ليكون مواكباً للتطور التكنولوجي، ومساهماً فاعلاً في تحقيق التنمية من خلال وسائله المسموعة والمرئية والتفاعلية.

وأكد أن التطور الهائل في وسائل الاتصال فتح آفاقاً جديدة للمشاركة الواسعة لجميع المكونات، أفراداً وجماعات، في عملية التنمية الشاملة، مشدداً على أن التحول الرقمي بات خياراً حتمياً لا مفر منه، ما يستدعي العمل على تجاوز الفجوة الرقمية، وتعزيز الاستخدام النشط والواعي للتكنولوجيا الحديثة.

وأضاف أن التعامل مع هذه التحولات يفرض تبني رؤية جماعية تقوم على تعزيز التكامل والتنسيق، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من أزمات متلاحقة وتحديات متزايدة، لافتاً إلى أن تعزيز وعي الأفراد، وخاصة فئة الشباب، وقدرتهم على التمييز بين المحتوى الصحيح والمضلل، أصبح أمراً جوهرياً، ويستدعي الاستثمار في التربية الإعلامية وتنمية مهارات التحكم الذاتي لدى المستخدمين.

وشدد على أهمية التدريب على استخدام وسائل الإعلام الجديد، باعتبارها من أكثر الأدوات تأثيراً في رفع الوعي بضرورة التغيير الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة، ونشر المعرفة المتعلقة بقضايا التنمية، داعياً إلى إعداد جيل جديد واعٍ، متسلح بالمعرفة والدراية الكاملة بمفاهيم وأدوات الإعلام الجديد.

وفي هذا السياق، أشار السفير أحمد رشيد خطابي إلى أن مجلس وزراء الإعلام العرب اعتمد في دورته الخامسة والخمسين، المنعقدة في 26 نوفمبر الماضي، الاستراتيجية العربية للتربية الإعلامية والمعلوماتية، الهادفة إلى تنمية الثقافة الرقمية، مؤكداً في الوقت ذاته أن استخدامات الذكاء الاصطناعي تستوجب تضافر الجهود العربية لوضع أطر تشريعية تضمن حماية حقوق الأفراد، والحفاظ على القيم الإنسانية والمجتمعية والأخلاقية، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تعاون بنّاء بين الدول الأعضاء.

كما لفت إلى اعتماد مجلس وزراء العرب للاتصالات والمعلومات «الاستراتيجية العربية للذكاء الاصطناعي» عام 2025، وإقرار القمة العربية التنموية الأخيرة التي انعقدت في بغداد «المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي»، بما يعكس تنامي الاهتمام العربي بهذا المجال الحيوي.

وأكد أن منظمات العمل العربي المشترك تضطلع بدور محوري في تعزيز التعاون التكنولوجي وبناء القدرات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مشيراً على وجه الخصوص إلى مبادرات اتحاد إذاعات الدول العربية في تطوير أنظمة بث ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في إدارة المحتوى الإعلامي، وإنشاء منصات إعلامية رقمية ذكية.

وفي ختام كلمته، جدد السفير أحمد رشيد خطابي شكره لاتحاد إذاعات الدول العربية على حسن تنظيم هذه الدورة، متمنياً لأعمال الجمعية العامة كل التوفيق والنجاح.