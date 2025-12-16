قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سابع إيقاف قيد.. الإسماعيلي في قبضة الفيفا | القصة بأبعادها
واقف في بلكونة بيته | تفاصيل فيديو صادم لتحرش شاب بفتاة بالإسكندرية
وزير الرياضة: أكاديمية «شباب بلد» استثمار حقيقي في طاقات الشباب وبوابة لربطهم بالتعليم وسوق العمل
قبل ساعات من حفل «ذا بيست».. طبيب فريق ألماني يحصد جائزة اللعب النظيف من فيفا بعد إنقاذ مشجع
101 مقعد في انتظار الحسم.. تفاصيل جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الثانية
حورية فرغلي: الفن شقلب حياتي ومكنتش اعرف أن الشهرة سيئة لهذه الدرجة
خاص| التفاصيل الكاملة لموافقة ديانج على تجديد عقده مع الأهلي
مصر تهنئ مملكة البحرين بمناسبة يوم الاستقلال
المفتي: فلسطين قضية كل حرٍّ.. والفتوى جسر بين الواجب الشرعي والإنساني
زيادة الكهرباء والسلع في يناير 2026.. ما قرار الحكومة؟ | الحقيقة كاملة
الست ليست بخيلة.. جمال بخيت يدافع عن أم كلثوم
أرقام محمد صلاح قبل حفل الفيفا "ذا بيست "
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السفير رشيد خطابي: التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ركيزتان أساسيتان لتطوير الإعلام العربي

السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد
السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد
الديب أبوعلي

أكد السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال، أن التحولات الجذرية التي يشهدها المشهد الإعلامي العربي تفرض اعتماد معايير اتصالية حديثة، ورؤية مشتركة لتطوير الإعلام العربي ومواكبة التوجهات العالمية وأحدث الابتكارات التكنولوجية.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية في دورتها الخامسة والأربعين، المنعقدة في العاصمة التونسية خلال الفترة من 16 إلى 17 ديسمبر 2025، بحضور سفيان تقية وزير السياحة بالحكومة التونسية، ومحمد بن فهد الحارثي رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية، والمهندس عبد الرحيم سليمان المدير العام للاتحاد، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء والإعلاميين.

وفي مستهل كلمته، أعرب السفير أحمد رشيد خطابي عن شكره وتقديره لاتحاد إذاعات الدول العربية على الدعوة الكريمة للمشاركة في أعمال هذه الدورة، مشيداً بإسهامات الاتحاد بوصفه شريكاً أساسياً في مسيرة العمل الإعلامي العربي المشترك، ودوره في تنسيق التعاون والمبادرات الهادفة إلى مواجهة التحديات التي تواجه الإعلام العربي.

وأوضح أن التحولات المتسارعة التي يعرفها قطاع الإعلام تحتم التحرك ضمن رؤية جماعية لتطوير الأداء الإعلامي العربي، وإتاحة فرص حقيقية للتعاون بين المؤسسات الإعلامية العربية، وبناء شراكات دولية تسهم في تحديث أساليب الإعلام العربي والارتقاء بمحتواه.

وأشار إلى أن اختيار موضوعي الحوار المهني خلال هذه الدورة، والمتعلقين بـ«دور الإعلام في تحفيز الابتكار الشبابي في قطاعات التنمية»، و«تحولات المشهد الإعلامي في عصر الذكاء الاصطناعي والمؤثرين»، يعكس حرص الاتحاد على تطوير أداء الإعلام العربي ليكون مواكباً للتطور التكنولوجي، ومساهماً فاعلاً في تحقيق التنمية من خلال وسائله المسموعة والمرئية والتفاعلية.

وأكد أن التطور الهائل في وسائل الاتصال فتح آفاقاً جديدة للمشاركة الواسعة لجميع المكونات، أفراداً وجماعات، في عملية التنمية الشاملة، مشدداً على أن التحول الرقمي بات خياراً حتمياً لا مفر منه، ما يستدعي العمل على تجاوز الفجوة الرقمية، وتعزيز الاستخدام النشط والواعي للتكنولوجيا الحديثة.

وأضاف أن التعامل مع هذه التحولات يفرض تبني رؤية جماعية تقوم على تعزيز التكامل والتنسيق، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من أزمات متلاحقة وتحديات متزايدة، لافتاً إلى أن تعزيز وعي الأفراد، وخاصة فئة الشباب، وقدرتهم على التمييز بين المحتوى الصحيح والمضلل، أصبح أمراً جوهرياً، ويستدعي الاستثمار في التربية الإعلامية وتنمية مهارات التحكم الذاتي لدى المستخدمين.

وشدد على أهمية التدريب على استخدام وسائل الإعلام الجديد، باعتبارها من أكثر الأدوات تأثيراً في رفع الوعي بضرورة التغيير الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة، ونشر المعرفة المتعلقة بقضايا التنمية، داعياً إلى إعداد جيل جديد واعٍ، متسلح بالمعرفة والدراية الكاملة بمفاهيم وأدوات الإعلام الجديد.

وفي هذا السياق، أشار السفير أحمد رشيد خطابي إلى أن مجلس وزراء الإعلام العرب اعتمد في دورته الخامسة والخمسين، المنعقدة في 26 نوفمبر الماضي، الاستراتيجية العربية للتربية الإعلامية والمعلوماتية، الهادفة إلى تنمية الثقافة الرقمية، مؤكداً في الوقت ذاته أن استخدامات الذكاء الاصطناعي تستوجب تضافر الجهود العربية لوضع أطر تشريعية تضمن حماية حقوق الأفراد، والحفاظ على القيم الإنسانية والمجتمعية والأخلاقية، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تعاون بنّاء بين الدول الأعضاء.

كما لفت إلى اعتماد مجلس وزراء العرب للاتصالات والمعلومات «الاستراتيجية العربية للذكاء الاصطناعي» عام 2025، وإقرار القمة العربية التنموية الأخيرة التي انعقدت في بغداد «المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي»، بما يعكس تنامي الاهتمام العربي بهذا المجال الحيوي.

وأكد أن منظمات العمل العربي المشترك تضطلع بدور محوري في تعزيز التعاون التكنولوجي وبناء القدرات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مشيراً على وجه الخصوص إلى مبادرات اتحاد إذاعات الدول العربية في تطوير أنظمة بث ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في إدارة المحتوى الإعلامي، وإنشاء منصات إعلامية رقمية ذكية.

وفي ختام كلمته، جدد السفير أحمد رشيد خطابي شكره لاتحاد إذاعات الدول العربية على حسن تنظيم هذه الدورة، متمنياً لأعمال الجمعية العامة كل التوفيق والنجاح.

السفير أحمد رشيد خطابي رئيس قطاع الإعلام والاتصال الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية اتحاد إذاعات الدول العربية العاصمة التونسية وزير السياحة بالحكومة التونسية الذكاء الاصطناعي التحول الرقمي مجلس وزراء الإعلام العرب وزراء الإعلام العرب الجامعة العربية جامعة الدول العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

منتخب الأردن

نهائي كأس العرب.. موعد مباراة الأردن والمغرب والقنوات المفتوحة الناقلة

دغموم

رفضت لهذا السبب.. دغموم يكشف تفاصيل عرض الزمالك لضمه

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

ترشيحاتنا

خضروات ..ارشيفيه

أسعار الخضروات والفاكهة في الوادي الجديد اليوم

تقديم الخدمات الصحية

صحة المنيا: تقديم 519 ألف خدمة صحية وعلاجية خلال شهر نوفمبر الماضي

اسماك ارشيفيه

أسعار الأسماك الطازجة بأسواق الوادي الجديد

بالصور

أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبيها

أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها
أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها
أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها

زيادة الكهرباء والسلع في يناير 2026.. ما قرار الحكومة؟ | الحقيقة كاملة

حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير
حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير
حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير

بعد تصدرها التريند.. صور جديدة تجمع بين العوضى وياسمين عبد العزيز

بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز
بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز
بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز

رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر الأساس لمصنع "جينفاكس" للقاحات والأدوية

اللقاء
اللقاء
اللقاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد