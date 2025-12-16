المرة الثالثة.. ترامب يعلن خطوبة نجله الأكبر

خطب دونالد جونيور، الابن الأكبر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بيتينا أندرسون، إحدى سيدات المجتمع في بالم بيتش.

وأكد أندرو سورابيان، المتحدث باسم نجل الرئيس الأمريكي، الخبر بعد أن أعلن ترامب ذلك في حفل أقيم في البيت الأبيض بمناسبة موسم الأعياد.

يدير دونالد جونيور مؤسسة ترامب بالاشتراك مع شقيقه إريك.

وظهر عدة مرات مع أندرسون خلال فترة ولاية والده الثانية في الرئاسة.

ويمثل هذا الإعلان الخطوبة الثالثة لترامب الابن، والذي كان متزوجاً سابقاً من فانيسا بين عامي 2005 و2018.

أما خطيبته الثانية، كيمبرلي جيلفويل ، فكانت شخصية بارزة في الحزب الجمهوري.

سفيرة في اليونان

شابت علاقته الأخيرة مع أندرسون جدلاً واسعاً في الصحف الشعبية.

وفي ديسمبر الماضي، نشرت صحيفة ديلي ميل صوراً لدونالد جونيور وأندرسون وهما يمسكان بأيدي بعضهما البعض في بالم بيتش، بينما كان لا يزال خاطبًا لجيلفويل.

وفي غضون ساعات، عيّن ترامب جيلفويل سفيرةً لدى اليونان.