تكنولوجيا وسيارات

رسميًا.. هيونداي تطلق الجيل الجديد من فينيو 2026

هيونداي فينيو الجديدة
هيونداي فينيو الجديدة
صبري طلبه

كشفت هيونداي الكورية الجنوبية عن الجيل الجديد من سيارتها المدمجة فينيو في السوق الهند والتي تنتمي إلى العائلية الرياضية، في خطوة لتعزيز تواجد هذا الاصدار تحديدًا بعد انطلاق الجيل الأول قبل 6 سنوات.

استطاع هذا الاصدار أن يحقق نجاحًا ملحوظًا في الأسواق الآسيوية، بينما يأتي الطراز الجديد ليحمل ملامح تصميم مختلفة كليًا عن سابقه، مع أبعاد أكبر قليلًا ومقصورة داخلية محسّنة تقنيًا.

محرك وأداء هيونداي فينيو الجديدة 

تتوفر السيارة في الهند بعدد 3 خيارات من المحركات، الأول بنزين سعة 1.2 لتر يستطيع أن ينتج قوة قدرها 82 حصانًا، ومحرك بنزين تيربو سعة 1.0 لتر بقوة إجمالية بلغت 118 حصانًا، بالإضافة إلى محرك ديزل تيربو سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصانًا، مع خيارات لناقل الحركة منها CVT والالى واليدوي.

هيونداي فينيو الجديدة 

تصميم سيارة هيونداي فينيو 

يأتي الجزء الأمامي من سيارة هيونداي فينو بمصابيح أمامية مقسومة وشريط إضاءة يمتد بعرض السيارة، مع مصابيح نهارية رباعية الشعاع، إلى جانب الاعتماد على الشكل الصندوقي للتصميم، مع شبكة أمامية كبيرة ودعامات سفلية معدنية تعزز الطابع القوي للواجهة الأمامية.

وحصلت فينيو الجديدة على تعديلات في الأبعاد زادت من رحابة المقصورة وقاعدة العجلات حيث تم تمديدها لتصل إلى 2520 ملم، أي أطول بحوالي 20 ملم من الجيل السابق، بينما زاد ارتفاعها بمقدار 48 ملم، ولكن مازال الطول الكلي لم يتغير حيث يبلغ 3995 ملم.

هيونداي فينيو الجديدة 

تجهيزات السيارة هيونداي فينو الجديدة 

تم تحديث تصميم لوحة القيادة لتصبح أكثر عصرية مع شعار Venue البارز عليها، وزودت هيونداي سيارتها بشاشة بانورامية منحنية مكونة من شاشتين متصلتين قياس 12.3 بوصة لكل منهما مع تقنية دعم التطبيقات الذكية أبل كار بلاي واندرويد اوتو.

وتأتي السيارة بلوحة معلومات للعدادات وأنظمة الترفيه بشكل متكامل إلى نظام التكييف، عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام صوتي ترفيهي، زر تشغيل وإيقاف المحرك، إلى جانب باقة من مستشعرات الحركة، وكاميرا للمتابعة، وعدد من وسائد الحماية وأنظمة الفرامل المتطورة.

هيونداي فينيو هيونداي فينيو هيونداي فينيو الجديدة سيارة هيونداي فينيو السيارة هيونداي فينيو

ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 بيضات يوميًا
عزاء شقيق فريدة سيف النصر
الاستدامة البيئية
أخبار السيارات
