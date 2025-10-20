هيونداي تكشف عن IONIQ 9 الكهربائية الجديدة

أعلنت شركة هيونداي الكورية الجنوبية رسميا عن سيارتها الجديدة IONIQ 9، التي تنتمي إلى فئة الـSUV الكهربائية، وتجمع بين التصميم الفاخر والتقنيات الذكية والأداء القوي.

يبلغ طول السيارة IONIQ 9‎ الجديدة 5.06 متر، مع قاعدة عجلات 3.13 متر توفر رحابة كبيرة ومساحة تخزين تصل إلى 2,494 لترا عند طي المقاعد، إلى جانب صندوق أمامي بسعة 88 لترا.

تأتي مقصورة السيارة IONIQ 9‎ بتصميم مستوحى من الصالونات الفاخرة، مع أرضية مستوية وكونسول وسطي متحرك، ومقاعد مريحة تتوفر بخيار 6 أو 7 مقاعد.

تعتمد السيارة IONIQ 9‎على منصة E-GMP الخاصة بالمركبات الكهربائية، وتتوفر بثلاثة خيارات من أنظمة الدفع ، أولها خلفي بقوة 218 حصانا، و رباعي بقوة 308 أحصنة، وأداء عال بقوة 428 حصانا، وتزود ببطارية 110.3 كيلووات/ساعة توفر مدى يصل إلى 620 كيلومتر ا في الشحنة الواحدة.

تتميز IONIQ 9 بنظام مساعد ذكي يعتمد على تقنية GPT للتفاعل الصوتي الطبيعي، مع شاشتين بانوراميتين 12.3 بوصة لكل منهما.

كما تضم حزمة أمان Hyundai SmartSense التي توفر أكثر من 20 نظام مساعدة، تشمل مساعد القيادة على الطرق السريعة، ومراقبة النقطة العمياء بالكاميرا، والاصطفاف الذاتي، إضافة إلى إضاءة أمامية Matrix LED.