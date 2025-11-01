قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

إصدار صحراوي للطرق الوعرة.. نيسان باترول NISMO تخطف الأنظار مجددًا

نيسان Dune Patrol
نيسان Dune Patrol
صبري طلبه

عززت نيسان من تواجدها في السوق الأمريكي، حيث تستعد لخطف الأنظار خلال معرض سيما 2025 في لاس فيجاس، عبر نسختها المحدثة من الأيقونة الشهيرة باترول وتحديدًا طراز NISMO، باطلاق نسخة اختبارية جديدة تحمل اللقب Dune Patrol.

قدمت نيسان نموذجها الجديد من باترول كمنصة اختبارية لقياس اهتمام محبي الطرق الوعرة وتحديدًا باترول، بملحقات NISMO المخصصة للطرق الوعرة، ودراسة إمكانية تطوير نسخة إنتاجية متخصصة بهذا الاتجاه. 

نيسان Dune Patrol

ويعكس هذا المشروع توجه نيسان نحو الحفاظ على هوية باترول كسيارة مغامرات قادرة على خوض أصعب التضاريس، مع الاستفادة من إرثها الطويل في هذا المجال، حيث تعد واحدة من أقدم سيارات الدفع الرباعي ذات الأداء الرياضي في العالم.

تجهيزات ومواصفات سيارة نيسان Dune Patrol

النموذج التجريبي يعتمد على الجيل الحالي من باترول، لكنه حصل على تعديلات هيكلية وتقنية عميقة، تبدأ التحسينات بعجلات نيسمو للطرق الوعرة التي جاءت ملفوفة بإطارات قياسها 37 بوصة، وبصدامات أمامية وخلفية مرتفعة

نيسان Dune Patrol

تأتي السيارة بتوسيع ناحية عرض الهيكل بمقدار 10 سم وزيادة ارتفاعه 5 سم، ويتضمن الجزء الأمامي صفيحة حماية وسلاسل سحب ومصابيح قيادة بقطر 6 بوصات، وممتصات صدمات M9200 مزدوجة التجاوز، نوابض بطول 10 بوصات في الأمام والخلف.

وتضم السيارة شريط خلفي بطول 30 بوصة وصناديق تخزين مخصصة للأدوات، رف تجريبي من NISMO يحمل تجهيزات ميدانية متنوعة، وشريط إضاءة LED بطول 40 بوصة في المقدمة، مع طلاء خارجي يحمل شعار Dune Patrol.

نيسان Dune Patrol

زودت السيارة بمصابيح مزدوجة بقياس 6 بوصات، بالإضافة إلى مصابيح LED دائرية مقاس 3 بوصة، إلى جانب الإطلالة الرياضية التي تتسم بالصرامة، مع باقة من التجهيزات الداخلية التي تتضمن باقة من أنظمة الحماية، ومكيف هواء، وانظمة الصوت والترفيه.

نيسان باترول نيسان باترول سيارة نيسان باترول nismo سيارة Dune Patrol

