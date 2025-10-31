قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
5 سيارات زيرو موديل 2026 في السوق المصري.. الأولى بأرخص سعر

سيارات زيرو موديل 2026
سيارات زيرو موديل 2026
صبري طلبه

يحتوي السوق المصري على مجموعة من الإصدارات المتنوعة، سواء من ناحية المنشأ والتجميع، أو من ناحية التصميمات الهيكلية، إلى جانب تنوع الأسعار والتقنيات الفنية، إضافة إلى التجهيزات.

ويقدم موقع "صدى البلد" أسعار وأبرز المواصفات لـ 5 سيارات زيرو موديل 2026 في السوق المصري.

نيسان صني

نيسان صني

تعتمد السيارة نيسان صني على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة قدرها 108 حصان، 4 سلندر، و134 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات يدوي 5غيار يدوي للفئة الأولى، وناقل سرعات اخر أوتوماتيكي الأداء للفئات الاخرى، وبسعر يتراوح بين 645,000 جنيه و 795,000 جنيه.

إم جي ZS

إم جي ZS

زودت إم جي ZS بمحرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 119 حصانًا، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 4 غيار، وبسعر يبلغ 929,990 جنيه.

شيري تيجو 4

شيري تيجو 4

تأتي السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 111 حصانًا، و138 نيوتن متر من عزم الدوران، أو محرك تيربو بنفس السعة، ولكن بقوة 145 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 210 نيوتن متر، مع نواقل سرعات أوتوماتيكية لكل الفئات، وتقدم السيارة بسعر يتراوح بين 875,000 جنيه و 980,000 جنيه.

جيتور داشينج

جيتور داشينج

زودت السيارة جيتور داشينج بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 197 حصانا و290 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك طراز DSG، وبسعر يتراوح بين 1,155,000 جنيه و 1,415,000 جنيه.

هيونداي أكسنت RB

هيونداي أكسنت RB

تعتمد السيارة هيونداي أكسنت RB على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة إجمالية بلغت 125 حصانا و156 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، و ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، وتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وتتراوح أسعار السيارة بين 779,900 جنيه و 899,000 جنيه.

