أخبار السيارات| أيقونة تويوتا تودع الملاعب.. 5 سيارات هاتشباك "بالأسعار".. الكشف عن شيري iCar V23 الرياضية

5 سيارات هاتشباك في السوق المصري .. أسعار ومواصفات

يحتوي السوق المصري للسيارات، على مجموعة من طرازات الهاتشباك، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة نسبة إلى تصميمها الشبابي والمتقارب نسبيًا، إلى جانب سهولة الاصطفاف والتنقل، مع باقة من التجيهزات بحسب كل فئة.



أيقونة تويوتا تودع الملاعب.. الجيل الخامس يختم تاريخ الأسطورة

كشفت تويوتا عن قرارها بإنهاء مسيرة إنتاج طرازها الأيقوني "سوبرا" بحلول شهر مارس من عام 2026، ويضع هذا الإعلان حدًا للجيل الخامس من السيارة الرياضية الشهيرة، والذي أعاد إحياء الاسم العريق في عالم السيارات عالية الأداء.

بتصميم OFF ROAD.. الكشف عن شيري iCar V23 الرياضية

كشفت شركة شيري الصينية، عبر علامتها المتخصصة في السيارات الكهربائية "iCAR"، النقاب عن طرازها الجديد "iCAR V23"، الذي يمثل إضافة لافتة إلى فئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

سعر سوزوكي سياز 2026 في السعودية

تقدم سوزوكي اليابانية مجموعة كبيرة من سياراتها داخل السوق السعودي، منها النسخة الشهيرة سياز، والتي تواصل من تعزيز تواجدها بين فئة السيدان، بعد طرح موديلات 2026، وتأتي هذه السيارة عبر فئتين من التجهيزات هما GL وGLX.

كاديلاك CT6 الفاخرة.. ماذا تقدم الأيقونة الأمريكية وكم سعرها؟

تواصل علامة كاديلاك من تعزيز تواجدها في السوق الصينية، بعد تقديم طراز CT6 لعام 2026 المخصص للسوق الصيني، ويعد هذه الطراز من أبرز الاصدارات المطروحة هناك، وذلك وسط فئة السيدان الفاخرة.

رسميًا.. هيونداي تطلق الجيل الجديد من فينيو 2026

كشفت هيونداي الكورية الجنوبية عن الجيل الجديد من سيارتها المدمجة فينيو في السوق الهند والتي تنتمي إلى العائلية الرياضية، في خطوة لتعزيز تواجد هذا الاصدار تحديدًا بعد انطلاق الجيل الأول قبل 6 سنوات.