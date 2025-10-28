قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيسة وزراء اليابان تعلن نيتها ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 صحيا ومهنيا وعاطفيا
محكمة العدل الأوروبية تصنف الحيوانات الأليفة كأمتعة على متن الطائرات
ما حقيقة حديث «قسمت يوم القيامة بيني وبينك نصفين»؟.. عطية لاشين يحسم الجدل
بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي
500 ألف دولار.. طلبات الأهلي للموافقة على رحيل ديانج في يناير
إسرائيل تدرس 5 خيارات إذا رفضت حماس تسليم رفات باقي الرهائن
بيتهموني بتضييع الوقت.. عمرو أديب يكشف عن مشكلة يتعرض لها من 30 سنة
سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر
حاضنة جامعة حلوان Biocluster تطلق الدورة الثالثة لاحتضان الشركات الناشئة
سرق حقيبة فتاة أجنبية بالقاهرة.. سائق بتطبيق نقل شهير يواجه هذه العقوبة
تلقي الشكاوى والبلاغات.. مهام واختصاصات جهاز حماية المستهلك وفقا للقانون
أخبار السيارات| أيقونة تويوتا تودع الملاعب.. 5 سيارات هاتشباك "بالأسعار".. الكشف عن شيري iCar V23 الرياضية

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


5 سيارات هاتشباك في السوق المصري .. أسعار ومواصفات
يحتوي السوق المصري للسيارات، على مجموعة من طرازات الهاتشباك، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة نسبة إلى تصميمها الشبابي والمتقارب نسبيًا، إلى جانب سهولة الاصطفاف والتنقل، مع باقة من التجيهزات بحسب كل فئة.


أيقونة تويوتا تودع الملاعب.. الجيل الخامس يختم تاريخ الأسطورة
كشفت تويوتا عن قرارها بإنهاء مسيرة إنتاج طرازها الأيقوني "سوبرا" بحلول شهر مارس من عام 2026، ويضع هذا الإعلان حدًا للجيل الخامس من السيارة الرياضية الشهيرة، والذي أعاد إحياء الاسم العريق في عالم السيارات عالية الأداء. 

بتصميم OFF ROAD.. الكشف عن شيري iCar V23 الرياضية
كشفت شركة شيري الصينية، عبر علامتها المتخصصة في السيارات الكهربائية "iCAR"، النقاب عن طرازها الجديد "iCAR V23"، الذي يمثل إضافة لافتة إلى فئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

سعر سوزوكي سياز 2026 في السعودية
تقدم سوزوكي اليابانية مجموعة كبيرة من سياراتها داخل السوق السعودي، منها النسخة الشهيرة سياز، والتي تواصل من تعزيز تواجدها بين فئة السيدان، بعد طرح موديلات 2026، وتأتي هذه السيارة عبر فئتين من التجهيزات هما GL وGLX.

كاديلاك CT6 الفاخرة.. ماذا تقدم الأيقونة الأمريكية وكم سعرها؟
تواصل علامة كاديلاك من تعزيز تواجدها في السوق الصينية، بعد تقديم طراز CT6 لعام 2026 المخصص للسوق الصيني، ويعد هذه الطراز من أبرز الاصدارات المطروحة هناك، وذلك وسط فئة السيدان الفاخرة.

رسميًا.. هيونداي تطلق الجيل الجديد من فينيو 2026
كشفت هيونداي الكورية الجنوبية عن الجيل الجديد من سيارتها المدمجة فينيو في السوق الهند والتي تنتمي إلى العائلية الرياضية، في خطوة لتعزيز تواجد هذا الاصدار تحديدًا بعد انطلاق الجيل الأول قبل 6 سنوات.

للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. وزير العمل: هنزل على رأس حملة تفتيش على الشركات الأربعاء والخميس

والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة في الجنازة: بنتي سليمة لم تتعرض لاعتداء

4 نعوش وحضور غفير.. لحظة تشييع جنازة ضحايا جريمة الهرم.. فيديو وصور

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-10-2025

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحلات الصاغة

ساعداه في نقل الطفلين.. التحقيق مع صديق المتهم وسائق التوك توك في جريمة الهرم

اختراق بيانات ضخم.. تأكيد تسريب كلمات مرور لحسابات Gmail ضمن 183 مليون حساب

التعليم تنفي إلغاء التقييمات الأسبوعية في المدارس العام المقبل

إليسا تحتفل بعيد ميلادها في لبنان بحضور نجوم الفن

مريهان حسين تحتفل بعيد ميلادها بحضور نجوم الفن

إليسا تغازل كريم فهمي بأجواء عيد ميلادها في لبنان

المستهلك توقف عن الشراء.. خبير يوضح سبب تباطؤ مبيعات سوق السيارات

سبب عدم انخفاض أسعار السيارات المستعملة رغم تراجع الزيرو.. خبير يكشف

احمد سعد يشعل حفله بمدينة أكتوبر وسط حضور كبير

بعد إعلان عرضه.. تفاصيل مشاركة مهرة مدحت بمسلسل كارثة طبيعة بطولة محمد سلام

انفصل عنها وعاد لها بعد مرضها.. قصة ياسر فرج ومأساة رحيل زوجته

موسم زواج النجوم.. منة شلبي تتصدر المشهد واحتفالات متتالية تهز الوسط الفني

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

