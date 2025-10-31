بقوة 304 حصانا.. ماذا تقدم جينيسيس G80 موديل 2026؟

تواصل جينيسيس الكورية الجنوبية الفاخرة، من تعزيز تواجدها عالميًا، عبر نسختها الشهيرة G80 ضمن موديلات 2026، والتي تأتي بعدد كبير من التجهيزات، مع إطلالة عصرية تجمع بين الطابع الرياضي والفخامة.

أداء ومحرك جينيسيس G80

تأتي السيارة بمحرك بنزين V6 مزدوج التيربو بسعة 3.5 لتر، يولّد 380 حصانًا وعزم دوران يبلغ 530 نيوتن متر، مرتبطًا بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، وتعمل السيارة بنظام الدفع الكلي AWD مع معدل استهلاك وقود يقدر بـ 10.7 كم لكل لتر.

جينيسيس G80

كما يتوفر خيار آخر من المحركات يعتمد على تكنولوجيا أكثر كفاءة، بمحرك بنزين تيربو سعة 2.5 لتر مكوّن من 4 أسطوانات، ويولّد هذا المحرك قوة 304 أحصنة وعزم دوران 422 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات ونظام دفع خلفي RWD.

تصميم وأبعاد السيارة جينيسيس G80

تأتي السيارة جينيسيس بتصميم خارجي يوازن بين الفخامة والطابع الرياضي، حيث تقدم بطول يبلغ 5,005 ملم وعرض 1,925 ملم وارتفاع 1,465 ملم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 3,010 ملم، ووزن يبلغ 1,950 كجم.

كما تأتي الواجهة الأمامية والخلفية بمصابيح LED متكاملة مع إضاءة نهارية، وجنوط ألمنيوم قياس 20 بوصة تمنحها طابع يمزج بين الفخامة والجانب الرياضي، إضافة إلى مرايا كهربائية قابلة للطي ومدفأة وسقف بانورامي.

جينيسيس G80

مقصورة وتجهيزات جينيسيس G80

تستوعب المقصورة خمسة ركاب مع مقاعد أمامية كهربائية مزودة بخاصية الذاكرة ومغطاة بجلد نابا الفاخر، إلى جانب تقنية التدفئة والتبريد، وتضم المقصورة شاشة بانورامية مقاس 27 بوصة متصلة بشاشة ثانوية، تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto إلى جانب نظام الملاحة المدمج.

ويكتمل نظام الترفيه من خلال 18 سماعة من Bang & Olufsen، إضافة إلى مكيف ثلاثي المناطق مع فلتر تنقية للهواء، وإضاءة محيطية تعزز أجواء الرفاهية، كما تتوفر شاشة ترفيهية للمقاعد الخلفية، وشاحن لاسلكي في الصف الأمامي.

وتعتمد السيارة على حزمة سلامة تضمن 10 وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية، إضافة إلى وسادة لركبة السائق، وتشمل أنظمة المساعدة مكابح ABS، توزيع إلكتروني للفرملة، التحكم في الجر، والثبات الإلكتروني، إلى جانب مساعد صعود المرتفعات.

جينيسيس G80

كما توفر السيارة نظام تثبيت السرعة المتكيف مع خاصية التوقف والانطلاق، وتحذير التصادم الأمامي، ومساعد البقاء في المسار، ومراقبة النقطة العمياء مع عرض مباشر لها على الشاشة.

وتحتوي جينيسيس G80 على تجهيزات اخرى منها، تحذير حركة المرور الخلفية، وحساسات أمامية وخلفية، وكاميرات 360 درجة، بالإضافة إلى نظام الركن عن بعد، وباقة من مستشعرات الحركة.