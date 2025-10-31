قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد اقتراب تسجيله في اليونسكو .. لماذا يُعد الكشري وجبة "سوبر فوود"؟
خالد طلعت يكشف مفاجأة بشأن مدرب الزمالك الجديد..من هو؟
عمرو أديب مشيدا برجال الداخلية: اعرف ناس بقالها 10 أيام منمتش
تقرير سعودي : مدرب الخلود السابق يقترب من الزمالك
أول مانشيت الهيروغليفية .. عدد خاص لصحيفة أخبار اليوم بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
رئيس اتحاد اليد: تعلمنا من دروس الماضي في مواجهة إسبانيا.. وحلمنا العودة بكأس العالم
تعرف على صاحب فكرة نقل تمثال رمسيس الثاني إلى المتحف المصري الكبير
ذكاء التكنولوجيا وعبقرية التاريخ| المتحف المصري الكبير يدخل عصر الذكاء الصناعي.. إدارة وتشغيل بـ “إنترنت الأشياء”
أزمة لـ محمد صلاح داخل ليفربول بسبب الوجوه الجديدة.. ما القصة؟
حواس: كرسي العرش الأهم في آثار توت عنخ آمون ولم تسافر للخارج أبدا
عمرو أديب يكشف مفاجآت افتتاح المتحف المصري الكبير
وزير الدفاع الياباني: جميع الخيارات مطروحة لتعزيز القدرات الدفاعية بما في ذلك الغواصات النووية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بقوة 304 حصانا.. ماذا تقدم جينيسيس G80 موديل 2026؟

جينيسيس G80
جينيسيس G80
صبري طلبه

تواصل جينيسيس الكورية الجنوبية الفاخرة، من تعزيز تواجدها عالميًا، عبر نسختها الشهيرة G80 ضمن موديلات 2026، والتي تأتي بعدد كبير من التجهيزات، مع إطلالة عصرية تجمع بين الطابع الرياضي والفخامة.

أداء ومحرك جينيسيس G80

تأتي السيارة بمحرك بنزين V6 مزدوج التيربو بسعة 3.5 لتر، يولّد 380 حصانًا وعزم دوران يبلغ 530 نيوتن متر، مرتبطًا بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، وتعمل السيارة بنظام الدفع الكلي AWD مع معدل استهلاك وقود يقدر بـ 10.7 كم لكل لتر.

 جينيسيس G80

كما يتوفر خيار آخر من المحركات يعتمد على تكنولوجيا أكثر كفاءة، بمحرك بنزين تيربو سعة 2.5 لتر مكوّن من 4 أسطوانات، ويولّد هذا المحرك قوة 304 أحصنة وعزم دوران 422 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات ونظام دفع خلفي RWD.

تصميم وأبعاد السيارة جينيسيس G80

تأتي السيارة جينيسيس بتصميم خارجي يوازن بين الفخامة والطابع الرياضي، حيث تقدم بطول يبلغ 5,005 ملم وعرض 1,925 ملم وارتفاع 1,465 ملم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 3,010 ملم، ووزن يبلغ 1,950 كجم.

كما تأتي الواجهة الأمامية والخلفية بمصابيح LED متكاملة مع إضاءة نهارية، وجنوط ألمنيوم قياس 20 بوصة تمنحها طابع يمزج بين الفخامة والجانب الرياضي، إضافة إلى مرايا كهربائية قابلة للطي ومدفأة وسقف بانورامي.

 جينيسيس G80

مقصورة وتجهيزات جينيسيس G80

تستوعب المقصورة خمسة ركاب مع مقاعد أمامية كهربائية مزودة بخاصية الذاكرة ومغطاة بجلد نابا الفاخر، إلى جانب تقنية التدفئة والتبريد، وتضم المقصورة شاشة بانورامية مقاس 27 بوصة متصلة بشاشة ثانوية، تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto إلى جانب نظام الملاحة المدمج.

ويكتمل نظام الترفيه من خلال 18 سماعة من  Bang & Olufsen، إضافة إلى مكيف ثلاثي المناطق مع فلتر تنقية للهواء، وإضاءة محيطية تعزز أجواء الرفاهية، كما تتوفر شاشة ترفيهية للمقاعد الخلفية، وشاحن لاسلكي في الصف الأمامي.

وتعتمد السيارة على حزمة سلامة تضمن 10 وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية، إضافة إلى وسادة لركبة السائق، وتشمل أنظمة المساعدة مكابح ABS، توزيع إلكتروني للفرملة، التحكم في الجر، والثبات الإلكتروني، إلى جانب مساعد صعود المرتفعات.

 جينيسيس G80

كما توفر السيارة نظام تثبيت السرعة المتكيف مع خاصية التوقف والانطلاق، وتحذير التصادم الأمامي، ومساعد البقاء في المسار، ومراقبة النقطة العمياء مع عرض مباشر لها على الشاشة.

وتحتوي جينيسيس G80 على تجهيزات اخرى منها، تحذير حركة المرور الخلفية، وحساسات أمامية وخلفية، وكاميرات 360 درجة، بالإضافة إلى نظام الركن عن بعد، وباقة من مستشعرات الحركة.

جينيسيس جينيسيس G80 مواصفات جينيسيس G80 سيارة جينيسيس G80 السيارة جينيسيس G80

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

المتحف المصري الكبير

القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

الملك تشارلز الثالث وشقيقه الأمير أندرو

فضيحة إبستين.. الملك تشارلز يجرد شقيقه من جميع ألقابه الملكية

عبير صبري

فنانون يحتفون بافتتاح المتحف المصري الكبير: حدث عالمي يجسد عظمة مصر

المتحف المصري الكبير

من يحق لهم دخول المتاحف مجانا؟.. خبير يجيب

رحمة محسن

أحدث ظهور لـ رحمة محسن بأحد أماكن السهر بعد أزمتها الأخيرة

المتهم

دهس 4 أشخاص بسيارة والده.. القبض على طالب بالمنيا

آدم كايد

آدم كايد يغيب عن الزمالك في السوبر المصري أمام بيراميدز بسبب الإصابة

المتهم

غدا.. محاكمة 53 متهما في خلية القطامية

محكمة

محاكمة 53 متهما بخلية القطامية .. غدا

المتهمة

رقص بملابس خادشة.. قرار بشأن القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية

بالصور

بعد اقتراب تسجيله في اليونسكو .. لماذا يُعد الكشري وجبة "سوبر فوود"؟

فوائد الكشري المصري
فوائد الكشري المصري
فوائد الكشري المصري

وفد طبي يتفقد مستشفى الصالحية الجديدة لمتابعة جودة الخدمة وحسن التعامل مع المواطنين

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

ماذا يحدث عند تناول الرياضيين البنجر؟.. يحسن اللياقة البدنية والأداء

فوائد تناول البنجر للرياضيين
فوائد تناول البنجر للرياضيين
فوائد تناول البنجر للرياضيين

ليه ناس كتير مدمنة جبنة؟.. تعرف على السر الحقيقي وراء اشتهاء الجبن

لماذا يدمن البعض تناول الجبنة أكثر من غيرهم؟
لماذا يدمن البعض تناول الجبنة أكثر من غيرهم؟
لماذا يدمن البعض تناول الجبنة أكثر من غيرهم؟

أزمه شيماء سعيد

بيهددني بالفيديوهات زيها.. طليقة إسماعيل الليثي تربط مصيرها بأزمة رحمة محسن

أزمه رحمه محسن

خفايا زواج الـ4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟

