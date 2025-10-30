قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من الكلبش لـ الصلح | الخطيب يطوي صفحة قضايا مرتضي منصور
سفير فرنسا بالقاهرة: جهد مصري استثنائي لإدخال المساعدات إلى غزة
3 نجوم| الإصابات تضرب القوام الأساسي في الأهلي قبل مواجهة المصري
ألمانيا ترسل قوات إلى مركز تنسيق وقف إطلاق النار في غزة وتؤكد دعمها لجهود السلام
رئيس الوزراء السوداني: استنفار بأجهزة الدولة لمجابهة التطهير العرقي في الفاشر
اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي يعلن بث افتتاح المتحف المصري الكبير إلى 57 دولة
موعد مباراة الأهلي ضد المصري في الدوري
استقالات وهمية في نادي الزمالك .. تقرير يرصد وقائع حقيقية بالأسماء
كرس حياته لتربية بناته..اختيار مهندس من الوادي الجديد الأب القدوة على مستوي مصر
كريمة يهاجم تصريحات عدم الإنجاب: هشاشة فكرية وسذاجة تخالف الشريعة الإسلامية
الدفاع الصينية: بكين منفتحة على تطوير العلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة
من فيديوهات التيك توك للحبس.. القصة الكاملة لأزمة أم مكة بائعة الفسيخ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
كيا تيلورايد هايبرد 2027 تظهر لأول مرة

إبراهيم القادري

كشفت شركة كيا عن طرازها الجديد كيا تيلورايد هايبرد موديل 2027، وتظهر تيلورايد  خلال اختبارها وتنتمي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وأنيق .

مواصفات كيا تيلورايد هايبرد موديل 2027

زودت سيارة كيا تيلورايد هايبرد موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، رفارف ذات خطوط أكثر حدة، وأضواء نحيفة عمودية بتقنية LED في الأمام، وبها هيكل مبسط ، وبها مقابض أبواب مخفية ومدمجة بالهيكل، وبها لمسات زاوية حادة، وعمود خلفي سميك، وشبكة أمامية بتصميم صندوق البيض، وبها وحدات إضاءة عمودية تتميز برسومات بارزة على شكل حرف C .

بالاضافة إلي ان سيارة كيا تيلورايد هايبرد موديل 2027 بها، صداد أمامي فريد مزود بخطافات سحب باللون الأحمر، ونظام تعليق مرتفع، وبها إطارات أكثر سمكاً .

محرك كيا تيلورايد هايبرد موديل 2027

تستمد سيارة كيا تيلورايد هايبرد موديل 2027 قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي، وتنتج قوة 287 حصان، وعزم دوران 352 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ويوجد بـ سيارة كيا تيلورايد هايبرد موديل 2027 محرك 4 سلندر سعة 2500 سي سي، مزود بشاحن توربيني، وبها بطارية سعة 1.65 كيلوواط/ساعة، بجانب محركان كهربائيان مدمجان في ناقل حركة أوتوماتيك مكون من ست سرعات.

وتتصدر تيلورايد قائمة مبيعات الـ SUV في العديد من الأسواق، ويجب على كيا تيلورايد هايبرد الجديدة أن تكون مستعدة للمنافسة القوية لأنها ستنافس موديلات كثيرة منها، تويوتا لاند كروزر وشيفروليه ترافيرس، وتعتبر إعادة تصميم تيلورايد خطوة حاسمة لـ كيا للحفاظ على حصتها السوقية.

تاريخ شركة كيا في صناعة السيارات

تأسست شركة كيا للصناعات الدقيقة لصناعة الأنابيب الفولاذية وقطع الدراجات في عام 1944، وفي عام 1951  أنتجت أول دراجة هوائية في كوريا، وفي عام 1952غيرت الشركة اسمها إلى صناعات كيا، وأنتجت أول سيارة ركاب لها، وهي سيارة بريسا، بالتعاون مع مازدا.

وفي عام 1986 أنتجت سيارة كيا برايد التي أصبحت سيارة شائعة جدًا، وبعد إفلاسها في عام 1997، استحوذت عليها مجموعة هيونداي موتورز لتصبح الشركة الأم لها. 

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

رحمة محسن

آية قرآنية.. رحمة محسن تتحدى هوس الترند بمنشور ديني

الاب الضحية

خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. ماذا قالت الـ 8 سيدات اللاتي قبضن عليهن بممارسة الرذيلة؟

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. نص اعترافات 8 سيدات قبض عليهن لممارسة الرذيلة بالدقهلية

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

تفاصيل تخفيف الحكم على المتهمين بقتل شخص في الوايلي من المؤبد للمشدد 10 سنوات

جانب من الجنازة

وسط حضور أصدقائه .. تشييع جثمان المصور ماجد هلال بمسقط رأسه ببنها

جانب من المؤتمر

المؤتمر العربي الـ14 لرؤساء مؤسسات التدريب والتأهيل الأمني يناقش خطتين لمواجهة الأزمات والطوارئ

تموين الشرقية يضبط 325 طن خامات مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

أزمه رحمه محسن

بسبب "فيديو خاص" مسرّب.. نهاية زواج رحمة محسن العرفي من رجل أعمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

