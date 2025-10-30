كيا تيلورايد هايبرد 2027 تظهر لأول مرة

كشفت شركة كيا عن طرازها الجديد كيا تيلورايد هايبرد موديل 2027، وتظهر تيلورايد خلال اختبارها وتنتمي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وأنيق .

كيا تيلورايد هايبرد موديل 2027

مواصفات كيا تيلورايد هايبرد موديل 2027

زودت سيارة كيا تيلورايد هايبرد موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، رفارف ذات خطوط أكثر حدة، وأضواء نحيفة عمودية بتقنية LED في الأمام، وبها هيكل مبسط ، وبها مقابض أبواب مخفية ومدمجة بالهيكل، وبها لمسات زاوية حادة، وعمود خلفي سميك، وشبكة أمامية بتصميم صندوق البيض، وبها وحدات إضاءة عمودية تتميز برسومات بارزة على شكل حرف C .

كيا تيلورايد هايبرد موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة كيا تيلورايد هايبرد موديل 2027 بها، صداد أمامي فريد مزود بخطافات سحب باللون الأحمر، ونظام تعليق مرتفع، وبها إطارات أكثر سمكاً .

محرك كيا تيلورايد هايبرد موديل 2027

تستمد سيارة كيا تيلورايد هايبرد موديل 2027 قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي، وتنتج قوة 287 حصان، وعزم دوران 352 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ويوجد بـ سيارة كيا تيلورايد هايبرد موديل 2027 محرك 4 سلندر سعة 2500 سي سي، مزود بشاحن توربيني، وبها بطارية سعة 1.65 كيلوواط/ساعة، بجانب محركان كهربائيان مدمجان في ناقل حركة أوتوماتيك مكون من ست سرعات.

كيا تيلورايد هايبرد موديل 2027

وتتصدر تيلورايد قائمة مبيعات الـ SUV في العديد من الأسواق، ويجب على كيا تيلورايد هايبرد الجديدة أن تكون مستعدة للمنافسة القوية لأنها ستنافس موديلات كثيرة منها، تويوتا لاند كروزر وشيفروليه ترافيرس، وتعتبر إعادة تصميم تيلورايد خطوة حاسمة لـ كيا للحفاظ على حصتها السوقية.

تاريخ شركة كيا في صناعة السيارات

تأسست شركة كيا للصناعات الدقيقة لصناعة الأنابيب الفولاذية وقطع الدراجات في عام 1944، وفي عام 1951 أنتجت أول دراجة هوائية في كوريا، وفي عام 1952غيرت الشركة اسمها إلى صناعات كيا، وأنتجت أول سيارة ركاب لها، وهي سيارة بريسا، بالتعاون مع مازدا.

كيا تيلورايد هايبرد موديل 2027

وفي عام 1986 أنتجت سيارة كيا برايد التي أصبحت سيارة شائعة جدًا، وبعد إفلاسها في عام 1997، استحوذت عليها مجموعة هيونداي موتورز لتصبح الشركة الأم لها.